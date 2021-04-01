Сообщение о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию вызвало резонанс в соцсети

01 апреля 2021, 12:05

Рамзан Кадыров номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщил президент Международного информационного Нобелевского центра. Подписчики Instagram-аккаунта гостелеканала "Грозный" одобрили выдвижение главы Чечни, а часть других пользователей соцсети заподозрили первоапрельский розыгрыш.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года чеченские СМИ сообщили, что Рамзан Кадыров стал номинантом "Международной премии мира-2020", учрежденной Институтом мира и развития. Номинирование Кадырова на премию с таким названием нелепо, а единственной целью такого шага является пиар, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Я не исключаю, что все происходящее – обычное сотрясание воздуха и создание шума на пустом месте. Точно так же на Нобелевскую премию выдвигаются кандидаты теми людьми, кто не имеет на это права; нобелевский исполком даже не рассматривает такие заявки, но такое якобы выдвижение странных лиц делает шум в СМИ и обществе", – сказал 1 октября 2020 года "Кавказскому узлу" член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

Глава Чечни выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщил президент расположенного в Тамбове Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник.

По его словам, Кадыров выдвинут "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае", информирует ИА "Онлайн Тамбов.ру".

До сих пор в России только два человека стали лауреатами этой премии: в 1975 году ее получил академик Андрей Сахаров, а в 1990 году – президент СССР Михаил Горбачев – за вклад в окончание холодной войны, пишет агентство.

По данным Вячеслава Тютюнника, главу Чечни выдвинули на Нобелевскую премию мира норвежские эксперты. Кто именно – неизвестно, поскольку эти данные не разглашаются, сообщает сегодня "Обзор".

Ссылка на публикацию тамбовского агентства размещена сегодня и на странице МИНЦ в Facebook. Согласно информации на сайте Норвежского Нобелевского комитета, который выдвигает кандидатов на получение премии мира, в 2021 году на премию выдвинуты 329 кандидатов, из которых 234 физических лица и 95 организаций. "Публичного списка номинантов текущего года не существует", – подчеркивается на сайте комитета.

Пользователи провластного Instagram-паблика обрадовались номинации главы Чечни

Сообщение о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира 2021 года, размещенное сегодня ночью в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный", к 12.03 мск набрало более 4,6 тысячи отметок "нравится" и более 1,3 тысячи комментариев на чеченском и русском языках.

Авторы опубликованных комментариев на русском языке выступили в поддержку кандидатуры Кадырова. "Мы, весь российский народ, надеемся и ждём, что это выдвижение будет одобрено Нобелевским комитетом", – написал, в частности, predstavitel_kra_86, в профиле которого значится "Представительство главы Чечни в ХМАО". "Мудрое решение! Заслуженно!" – выразила свое мнение gelaeva_raisa.

Критических комментариев под публикацией ЧГТРК, по состоянию на 12.03 мск, нет. В Instagram-паблике "Грозный Чечня Кавказ", на который подписана 121 тысяча пользователей, опубликованная сегодня новость о выдвижении Кадырова набрала к 12.03 мск 30 комментариев. Авторы большинства из них высмеяли идею номинировать главу Чечни на премию мира, а некоторые сочли ее первоапрельской шуткой.

"1 апреля!" – написали, в частности, в своих комментариях vip.zizeka и balaeva_0007. "За какие заслуги?" – удивился пользователь minbeiol. "Смех и грех, а так можно было, что ли?" – поинтересовался ma.gomedov9921. "Да, шнобелевская премия уже не та", – заметил hair___mafia.

Напомним, в декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

20 июля 2020 года Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат.

Чеченский народ заступится за главу Чечни, обвиненного в нарушении прав человека, пообещал Рамзан Кадыров, узнав о новых санкциях Госдепа США. После этого власти республики инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Кадырова.

Российские и международные правозащитные организации уже почти 15 лет связывают деятельность главы Чечни с массовыми и грубыми нарушениями прав человека, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ.