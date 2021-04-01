Женщина в защитной маске на улицах Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

01 апреля 2021, 10:18

Кинотеатры и детские центры возобновили работу в Грузии

Сегодня в Грузии возобновили работу театры, кинотеатры и детские развлекательные центры. При этом заведениям предписано строгое соблюдение масочного режима.

Как сообщал "Кавказский узел", предприниматели и активисты в Грузии неоднократно выходили на акции протеста с требованием ослабить введенные ранее ограничения из-за коронавируса. С 15 марта в Грузии возобновили репетиции театры и ансамбли, открылись спортзалы и горные курорты. В тот же день владельцы детских развлекательных центров на акции протеста в Тбилиси потребовали поддержки от властей.

За сутки в Грузии подтверждены 499 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 282 260. За сутки от коронавируса в стране скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3785, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

С сегодняшнего дня в Грузии снята очередная часть введенных ранее в стране ограничений из-за коронавируса. Речь идет о возобновлении работы театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, сообщило сегодня ИА "Новости Грузия".

Предприятия могут работать при условии, что их посетители будут соблюдать масочный режим, отметил глава Инспекции труда Грузии Бека Перадзе. "В данном случае речь идет об определенных лимитах, правилах, которые обязательны для [профилактики] распространения вируса", – приведены в публикации его слова.

При этом для детских развлекательных центров предписаны дополнительные меры профилактики. В частности, речь идет об обязательной термоскопии, также запрещено в помещении находиться одновременно более 40 посетителям вне зависимости от его площади, передало издание "Грузия Online".

Напомним, что в Грузии продолжает действовать комендантский час, также запрещена работа объектов общепита в выходные дни. Кроме того, остаются закрытыми сухопутные границы страны с соседними государствами.

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинская оппозиция у здания тюрьмы потребовала освобождения Мелии", "Активисты раскритиковали чиновников за срыв вакцинации от COVID-19 в Грузии", "Омбудсмен Абхазии призвала отменить ограничения на границе с Грузией".

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