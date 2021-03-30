Юристы назвали незаконными требования следствия о явке Абдурахманова

30 марта 2021, 21:24

Информация об уголовных делах против гражданина направляется ему почтой на любой указанный им адрес либо предоставляется адвокату, и подтверждения личности для получения таких сведений закон не требует, заявили юристы "Мемориала"*. Новое уголовное дело Тумсо Абдурахманова возбуждено по статье о призывах к терроризму через интернет, сообщил сам блогер.

Как писал "Кавказский узел", в ответ на просьбу сообщить об уголовных делах в Чечне блогер Тумсо Абдурахманов столкнулся с требованием лично явиться к следователю. С учетом объявленной кровной мести и историей преследования блогера требование следователя является приглашением на казнь, указали правозащитники.

По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был. В ноябре 2015 года против Абдурахманова было возбуждено дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Абдурахманов связал это с конфликтом с родственником главы Чечни, отмечается в биографии Тумсо Абдурахманова, опубликованной на "Кавказском узле". Согласно документам, которые обнародовал блогер, он находился в Грузии и Казахстане именно в те дни, когда его объявили воюющим в Сирии.

Выдвинутые следственными органами условия предоставления информации об уголовных делах Абдурахманова не имеют никаких законных оснований, заявила "Кавказскому узлу" юрист программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Галина Тарасова, которая занималась запросом по поводу дела блогера.

"Это, в общем-то, фантазии представителей следственного органа, что и как должен делать Абдурахманов, чтобы получить ответ. Это нормальная законная процедура: когда человек почтой направляет какое-то обращение с целью получения информации, он точно так же имеет право на получение информации почтой. Для этого ему необязательно куда-то ходить с удостоверяющими документами. При этом он не обязан указывать в качестве адреса место своей постоянной регистрации - он может указать адрес временного местонахождения, может указать адрес до востребования, может указать адрес своих знакомых, но оговорить, что вот по этому адресу ему может быть направлен ответ", - рассказала она. Факт пребывания гражданина за границей в этом случае не имеет никакого значения, - закон не запрещает указывать и заграничный обратный адрес, подчеркнула юрист.

Довод следствия о невозможности удостоверить личность обращающегося Тарасова назвала безосновательным. "Люди обращаются в организации с сотнями обращений, при этом никто не прикладывает какие-то документы, подтверждающие их личность. И о секретной информации в данном случае речи не идет", - отметила юрист "Мемориала"*.

Адвокат, представляющий интересы гражданина, также может, предъявив ордер, получить ответ на такой запрос, добавила Тарасова. "В принципе и адвокат может явиться для представления его интересов непосредственно в следственный орган, - и тот же адвокат может направить адвокатский запрос почтой. Они должны ответить по существу дела адвокату. Это нормальная практика: люди подают иски в суд, направляют их почтой, и никто не возвращает им эти иски с требованием "явитесь лично", - пояснила она.

Юрист добавила, что даже формы для обращений граждан на сайте Следственного комитета России не содержат обязательной формы для указания данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность - при таком обращении требуется указать полное имя и обратный адрес для ответа. "Причем это может быть электронный адрес обратный для корреспонденции. На него приходит ссылка, чтобы подтвердить, что такой адрес реально существует и что им пользуется этот человек. Даже в этих формах на сайте СКР нет никаких дополнительных требований удостоверения личности, на которые ссылается следствие в этом ответе", - пояснила Тарасова.

Детали уголовного дела, согласно установленному Уголовно-процессуальным кодексом порядку, не сообщаются каждому желающему, но тот человек, в отношении которого возбуждается дело, вправе получить копию постановления о возбуждении дела и другую информацию о нем. "Собственно копия постановления о возбуждении может быть направлена почтой",- подытожила Тарасова.

Закон, который устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан, не регламентирует порядок проверки личности, в том числе в случаях, когда человек находится за рубежом, отметила юрист "Мемориала"* Марина Агальцова.

"Обычно, когда проверяют человека, который в России находится, его вызывают и с ним разговаривают. Если человек за рубежом находится, то, наверное, можно разговаривать [через] Skype. То есть я подозреваю, что такая возможность есть, но она точно не предусмотрена законом и зависит от желания человека, который занимается рассмотрением заявления", - сказала она "Кавказскому узлу".

Сам Тумсо Абдурахманов осведомлен о некоторых деталях возбужденного дела, но не готов публично раскрыть источники своей осведомленности. "Я не могу рассказать, каким образом мне стало известно о возбуждении нового дела и вскрытии квартиры. Подробности дела известны: меня обвиняют в публичном оправдании терроризма, это часть 2 статьи 205.2 УК РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 205.2 УК России устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма. Часть 2 этой статьи оговаривает эти действия, совершенные с использованием интернета, и предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы с дополнительными ограничениями в правах.

Как сообщал "Кавказский узел", по этой же статье чеченские следователи возбудили уголовное дело в отношении проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев ранее требовал экстрадировать Ахмеда Закаева в Россию, но опрошенные "Кавказским узлом" юристы сочли вероятность экстрадиции минимальной: Великобритания предоставила Закаеву политическое убежище и уже отказывалась выдавать политика России, а обвинение в оправдании терроризма для британской правовой системы неубедительно.

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ