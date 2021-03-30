Грузинская оппозиция сочла ультиматумом слова Гарибашвили о досрочных выборах

30 марта 2021, 09:27

Категоричным отказом от обсуждения ключевого требования оппонентов правящая партия срывает диалог с оппозицией, заявили в партии "Лело для Грузии" после слов премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что власти страны не намерены проводить досрочные парламентские выборы. Представитель главы Евросовета пообещал сегодня озвучить предложения по разрешению политического кризиса в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с приехавшим в страну представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльсоном заверил, что правительство готово пойти на компромисс с оппозицией, чтобы разрешить политический кризис в стране.

20 марта оппозиция объявила о начале протестных акций во всех регионах Грузии с требованием проведения досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В частности, масштабная акция запланирована на 15 мая в Тбилиси.

После встречи с Кристианом Даниэльсоном Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не намерены проводить досрочные выборы. "Досрочных выборов в стране не будет. Мы закончили разговор об этом. [...] Вопрос о досрочных выборах закрыт, в Грузии нет политзаключенных", - привело 29 марта его слова агентство "Грузия Online".

При этом премьер подчеркнул, что "диалог продолжается". "И я хотел бы еще раз сохранить оптимистические ожидания того, что договоренность будет достигнута. С нашей стороны никаких разрушений не было и не будет, наоборот, мы были свидетелями этого со стороны оппозиции, когда они фактически сорвали диалог и не пошли на компромисс. Мы готовы к разумному и справедливому компромиссу. Теперь очередь оппозиции", - процитировало Гарибашвили издание.

Заявление главы кабмина подверг критике лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. По его словам, когда лидеры "Грузинской мечты" заявляют, что вопрос о досрочных выборах даже не рассматривается, "именно это является тем ультиматумом, который заводит процесс переговоров в тупик", сообщило вечером 29 марта издание "Интерпрессньюс".

Ираклий Гарибашвили – один из основателей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", премьер-министр Грузии в 2013-2015 годах и с февраля 2021 года, говорится в биографии Ираклия Гарибашвили, размещенной на "Кавказском узле".

"Мы обязательно сядем за стол, какие бы радикальные заявления ни слышались. Задача "Грузинской мечты" заключается именно в том, чтобы сорвать переговоры властей и оппозиции и потом свалить это на оппозицию. "Лело" и, я убежден, другие оппозиционные партии сядем за стол переговоров, несмотря на те заявления, которые мы слышали сегодня. Если говорят о том, что о выборах и речи нет, тогда это им нужно сказать, не нам, а отправить депешу президенту [Евросовета Шарлю] Мишелю и сообщить ему, что они больше не хотят продолжать переговоры", - заявил Хазарадзе.

Сегодня, 30 марта, Кристиан Даниэльсон планирует озвучить предложения по разрешению политического кризиса в Грузии, разработанные "с учетом высказанных сторонами позиций". Перед этим Даниэльсон встретился с представителями, как властей Грузии, так и оппозиционных партий, сообщило 29 марта "Новости-Грузия".

"Моя цель сегодня состояла в том, чтобы найти способы разрешить самые сложные моменты этого посредничества. Это сложный процесс. Демократия должна учитывать интересы другой стороны. Как я всегда говорю, это означает уступки со всех сторон. Что касается процесса, я сказал партийным лидерам, что завтра выложу на стол свои предложения", - приводит слова Даниэльсона издание.

Ранее грузинская оппозиция изменила форму проведения акций протеста на фоне давления со стороны Запада, исключив из них пикеты. 7 марта оппозиционеры провели шествия в Тбилиси с требованием об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Это же требование озвучили представители партий "Лело", "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия". 9 марта активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели акцию в Аджарии. Они потребовали провести повторные выборы в парламент и освободить политзаключенных.

Напомним, осенью 2020 года в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты выборов сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. Кризис обострился после задержания председателя "Единого национального движения" Ники Мелии.

Кристиан Даниэльсон уже приезжал в Грузию для организации переговоров 12 марта. Он пробыл в стране неделю, но тогда не удалось достичь соглашения правящей партии и лидеров оппозиции.

Новости о выборах 2020 года в Грузии "Кавказский узел" опубликовал на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".