Эпидемиологи констатировали третью волну коронавируса в Армении

24 марта 2021, 17:24

Причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Армении стало ослабление карантина и несоблюдение противоэпидемических мер, необходима массовая вакцинация, указали эпидемиологи.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2020 года правительство Армении заменило чрезвычайное положение, объявленное из-за пандемии, четырехмесячным карантином. Несмотря на возражения министерства экономики страны, в январе правительство продлило карантин еще на полгода, до 11 июля. Массовые мероприятия в Армении разрешены при участии не более 60 человек, работа учебных заведений и коммерческих организаций допускается только при соблюдении профилактики. Также жителям разрешено проводить митинги при соблюдении мер личной защиты и дистанции между участниками в полтора метра. С 11 января в Армении открылись школы и вузы, в феврале возобновилось авиасообщение с Россией.

Число активных больных с COVID-19 превысило 12 тысяч

К 24 марта число активных больных с COVID-19 в Армении увеличилось до 12 436, это число неуклонно растет с 12 февраля, сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. Предыдущий пик числа активных больных был зарегистрирован 8 ноября 2020 года, к 11 февраля этот показатель снизился до 4066 пациентов. С 12 февраля зарегистрировано 17 354 случаев заражения коронавирусом, из них 1164 случаев выявлено за последние сутки, что стало антирекордом "третьей волны" эпидемии.

За время эпидемии от коронавируса умерли 3398 человек, из них 260 – с 12 февраля. Еще 865 пациентов, инфицированных коронавирусом, умерли по иным причинам. Из них 77 больных умерли в период с 12 февраля. Всего за время эпидемии умерли 4263 человек, из которых 337 умерли в период с 12 февраля. 22 марта от COVID-19 умерли 24 человека, что стало наибольшим показателем с начала "третьей волны".

Вылечились 169 485 пациентов, из них 8647 с 12 февраля. За последние сутки выздоровели 313 пациентов. Общее число случаев заражения COVID-19 в Армении достигло к сегодняшнему дню 186 184 человек. Всего за время пандемии проведено 817 406 тестов, 22,78% из них были положительными.

Минздрав сообщил о 895 тяжелобольных пациентах

К лечению коронавирусных больных привлечено 14 медицинских центров, в том числе пять региональных больниц, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Армении Рипсиме Хачатрян. "В соматических отделениях в медцентрах развернуты 1652 коек, из которых заняты 1529, а также 261 реанимационные койки, из которых заняты 258. 1398 коек соматических отделений оснащены кислородной системой, из них заняты 1311 коек", - отметила она.

По данным Минздрава на 23 марта, в тяжелом состоянии находились 730 пациентов, еще 165 пациентов – в крайне тяжелом состоянии. 61 пациент был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, добавила Хачатрян. Отметим, что двумя неделями ранее, 11 марта, министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщала о брифинге 525 тяжелобольных пациентах.

Армения бесплатно получила от России вакцину "Спутник V" для двухэтапной вакцинации тысячи человек. "Ведутся переговоры о закупке вакцины с Россией, а также в рамках платформы COVAX, которая позволяет третьим странам приобрести вакцину от COVID-19. Сформирован профессиональный совет, которые изучает предложения COVAX, в частности, касательно вакцин AstraZeneca и Pfizer", - сказала Рипсиме Хачатрян.

Вакцинация проводится добровольно, выделены уязвимые группы, которые могут пройти вакцинацию - в частности, люди с хроническими заболеваниями, медперсонал, пояснила Хачатрян.

Эпидемиологи назвали причины вспышки COVID-19

Эпидемиологическая кривая заражения позволяет констатировать начало третьей волны эпидемии COVID-19 в Армении, указала корреспонденту "Кавказского узла" доцент кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медицинского университета Мэри Тер-Степанян. По ее мнению, причиной роста заболеваемости стало отсутствие строгого соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

"Показатели снизились, и люди, кажется, успокоились, сочтя, что эпидемия преодолена. Кто-то заразился и почувствовал себя защищенным, имея антитела. В результате на этом фоне увеличилось социальное общение – митинги, возобновление учебного процесса, не исключены также импортированные случаи заражения", - пояснила она.

Проблема в том, что неизвестно, с какими штаммами COVID-19 столкнулась Армения, подчеркнула доцент ЕГМУ. "У нас не проводятся генетические исследования. Есть разные штаммы: британский, итальянский, бразильский, южноафриканский - и они все разные. Чтобы различить, нужно геномное секвенирование вируса, чего в Армении не делается. А когда не знаешь, с чем имеешь дело, невозможно сказать - эта волна, обусловленная прежним штаммом, или мы имеем дело с новым штаммом, против которого иммунитета вообще нет", - пояснила Тер-Степанян.

Одной из главной причин роста заболеваемости является возобновление учебного процесса, считает старший преподаватель кафедры общественного здоровья Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян. "Рост заражений совпал с открытием учебных заведений. Есть еще и косвенные причины - в частности, либерализация авиаперевозок. Кроме того, определенную роль сыграли акции протеста", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Мелик-Нубарян полагает, что жесткие карантинные меры помогут решить краткосрочные задачи - например, чтобы избежать перегруженности системы здравоохранения. По его словам, в долгосрочной перспективе новый локдаун всего лишь растянет эпидемию.

"Если темпы роста сохранятся, в ближайшее время мы столкнемся с нехваткой больничных коек. И если во время второй волны, которая пришлась в период осенней войны [2020 года], система работала на два фронта, кризис системы здравоохранения был понятен, то сегодня нужно увеличить число коек, так как фактически какие-либо иные меры не предпринимаются. Масочный режим не способствует предотвращению эпидемии. Необходимы комплексные мероприятия", - подчеркнул преподаватель ЕГМУ.

Точных данных показателя коллективного иммунитета нет, но есть косвенные, неточные оценки, рассчитанные в обратном порядке от показателей смертей, добавил он. "В 2020 году зарегистрировано около 7000 смертей, в том числе с учетом избыточной смертности. Было зарегистрировано около 28 тысяч случаев пневмонии с положительным тестом COVID-19 и свыше 3400 смертей из-за коронавируса. При этом в прошлом году было зарегистрировано еще порядка 24 тысяч случаев пневмонии, которые не были подтверждены положительным тестом. Но скорее всего, эти случаи пневмонии связаны с коронавирусом, так как в предыдущие годы в среднем регистрировалось 6000 случаев пневмонии. И остальные случаи смертей, скорее всего, также связаны с коронавирусом. Так как принято считать, что смертность от COVID-19 колеблется от 0,5 до 1%, доля массового иммунитета колеблется 30-50%", - предположил Мелик-Нубарян.

Начальник отдела эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян согласна с мнением, что Армению накрыла "третья волна" эпидемии коронавируса.

"Сравнивая последние два двухнедельных цикла, наблюдаем рост показателей случаев инфицирования COVID-19 – порядка 117%. Коэффициент репродукции коронавируса в двухнедельном разрезе составляет 1,2, а в недельном – 1,4, что позволяет прогнозировать в ближайшую неделю регистрацию более шести тысяч случаев заражения", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Абовян, основной причиной роста числа заражений стало массовое несоблюдение правил противоэпидемиологической безопасности. "Если динамика роста показателей продолжится, не исключено обсуждение вопроса ввода ограничений или ужесточение имеющихся. Сама по себе эпидемия не спадет. Нужны дополнительные меры предотвращения распространения эпидемии, достижения плато и контроля эпидемии. Пока что придерживаемся политики ужесточения инспекционного надзора", - подчеркнула Абовян.

Эксперты указали на необходимость массовой вакцинации

Мелик-Нубарян уверен в том, что необходима массовая вакцинация. "Даже если считать, что треть населения приобрела иммунитет, неизвестно, какие слои населения ее приобрели. В зависимости от целей разрабатывается стратегия вакцинации. Если стоит задача спасти жизни, вакцинировать надо старшее поколение, если же задача в том, чтобы снизить распространение, нужно вакцинировать активную часть населения - в частности, молодое поколение. Уже есть опыт Израиля, где с началом вакцинации число госпитализаций и смертей снизилось на 40%", - пояснил эксперт.

Кроме того, неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19, добавил он. "Иммунитет от уже известных науке коронавирусов длится до одного года. Это новый вид, и пока неизвестно, сколько времени сохраняется иммунитет. Теоретически, иммунная система тех, кто заразился год назад, стала восприимчивее, и нужно дополнительное содействие для постоянной защиты иммунной системы. Если добиться вакцинации 70% населения, коронавирус потеряет свою эпидемиологическую значимость. Отдельные небольшие вспышки будут, но последствий в масштабах страны или планеты уже можно избежать", - заключил Мелик-Нубарян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Мэри Тер-Степанян также считает, что необходима вакцинация населения, так как иммунизация естественным путем чревата большими показателями смертности.

"Вакцина защищает от британского, итальянского, бразильского штаммов коронавируса. Под сомнением эффективность к южноафриканскому штамму. Коэффициент репродукции вируса, согласно данным Минздрав, равен 1,5 – один больной заражает 1,5 человека. Зная этот показатель, можно рассчитать, какой процент популяции необходимо вакцинировать для стабилизации ситуации. При этом учитывается, сколько процентов уже приобрело иммунитет. В моем коллективе иммунитет сформировался у 30%. И при малых популяциях позволительно экстраполировать на население. Если вакцинировать 30%, ситуация довольно стабилизируется, что позволит преодолеть кризис", - сказала Тер-Степанян.

С потеплением третья волна пойдет на спад, добавила доцент ЕГМУ. "С наступлением теплой погоды чаще будут проветривать дома, больше проводить на свежем воздухе, что снижает вероятность заражения. По сравнению со второй волной, эта волна будет более мягкой. Осенью прошлого года регистрировалось по несколько тысяч зараженных в сутки, тогда мы столкнулись с гуманитарным кризисом – войной, стрессом, недоступностью системы здравоохранения. Третью волну не сравнить с предыдущей", - заключила Тер-Степанян.

Для достижения коллективного иммунитета должны заразиться 50% популяции, и хотя коронавирус имеет и бессимптомные проявления, сомнительно, что этот показатель достигнут, указала Ромелла Абовян. "Кроме того, мы имеем дело с новым вирусом, и его мутация не исследована. Как проявит себя мутированный вирус в организме человека, действуют ли антитела на новый штамм, пока нет доказательной базы. Все это еще находится на стадии обсуждения", - сказал представитель Минздрава.

Вакцина не предотвратит распространение заражения, считает Абовян. "Не факт, что привитый не может быть источником распространения коронавируса. Цель вакцины – 100% предотвратить смертность и тяжелых случаев, она не предназначена на данный момент для обеспечения коллективного иммунитета", - пояснила Ромелла Абовян.

Вакцинация против коронавируса началась среди медперсонала, уже привито свыше 400 человек, сообщила представитель Минздрава. "На следующем этапе будут прививать группу риска – пожилых и хронически больных", - заключила Абовян.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".