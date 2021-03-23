Аналитики констатировали утрату Абдулатиповым влияния в Дагестане

23 марта 2021, 14:10

Приговор в виде 12 лет колонии Раджабу Абдулатипову, брату бывшего главы Дагестана, говорит об утрате Рамазаном Абдулатиповым влияния в республике и снижении его способности влиять на принимаемые в Москве решения, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта суд в Москве приговорил Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в восемь миллионов рублей, признав его виновным в получении взятки и мошенничестве.

Изначально Абдулатипову инкриминировалось участие в преступном сообществе, которое за взятки выдавало справки об инвалидности. Однако впоследствии это обвинение с Раджаба Абдулатипова сняли, вменив ему получение крупной взятки и особо крупное мошенничество. По версии следствия, в сообщество входили также сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, в том числе руководитель бюро Магомед Махачев. Раджаб Абдулатипов, возглавлявший комитет по образованию, науке и культуре в Народном собрании Дагестана, был задержан в сентябре 2018 года в связи с делом Махачева. Только в 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, подсчитала прокуратура.

Суд над Раджабом Абдулатиповым привлек внимание лишь как суд над чиновником и крупным политическим деятелем, которого обвинили в мошенничестве и в коррупционном преступлении, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Влияние самого Рамазана Абдулатипова на Дагестан сейчас "практически отсутствует", пояснил он. В качестве примера Магомедов привел сорванные выборы главы Тляратинского района, которым в бытность Рамазана Абдулатипова у власти "практически бесконкурентно" руководил его племянник. "Как только Абдулатипов ушел из республики, то он [племянник Рамазана Абдулатипова] даже район не может возглавить, не имея поддержки в самом районе", - сказал журналист.

Выборы главы Тляратинского района Дагестана, который с 2013 года возглавляет племянник Рамазана Абдулатипова Раджаб Раджабов, признаны несостоявшимися, сообщило 11 марта РИА «Дербент». По словам председателя Координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, местные депутаты "в большинстве своем не хотят действующего главу Раджаба Раджабова, поэтому основная масса проголосовала против всех". Новое голосование должно состояться в середине апреля, участие в выборах смогут принять новые кандидаты, информировало агентство.

Приговор Раджабу Абдулатипову не является демонстрацией слабости крупного чиновника, это лишь "констатация факта", подчеркнул Магомедов. По его словам, с приходом Рамазана Абдулатипова к руководству республикой было "очень много разговоров" о том, что формируется "тляратинский клан" и слухи о коррупционности некоторых чиновников. В частности, главы муниципалитетов и некоторые чиновники "решали свои вопросы" через Раджаба Абдулатипова, называя его "кошельком Рамазана Абдулатипова", отметил Магомедов.

"[Приговор Раджабу Абдулатипову] воспринимается как крушение надежд семьи Абдулатиповых", - отметил Магомедов. По его мнению, нужно следить за развитием событий вокруг дела Раджаба Абдулатипова для того , чтобы понять приведет ли развитие событий вокруг этого уголовного дела к бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову.

Рамазан Абдулатипов возглавлял Дагестан в 2013-2017 годах. Когда он стал главой республики, ожидалось, что в Дагестане развернется борьба с чиновничьим произволом, коррупцией, казнокрадством, говорится в справке "Кавказского узла" "Очищение власти по-абдулатиповски", в которой приведен список чиновников, обвиняемых в разного рода преступлениях или осужденных в годы правления Абдулатипова.

Факт того, что суд признал наличие коррупции в семье бывшего главы Дагестана, говорит о политической ориентированности надзирающих органов, силовых структур и судебной власти, считает Магомед Магомедов. Журналист напомнил , что руководитель региона не руководит правоохранительными органами. Если они смогли что-то сделать только после ухода Рамазана Абдулатипова, то не исключено, что силовики были заинтересованы в этом, либо у Абдулатипова была "серьезная защита" в Москве, предположил он.

"Это говорит о том, что они были или как-то заинтересованы в том, чтобы коррупционная деятельность Абдулатипова развивалась, или же кто-то из Москвы сдерживал их работу. По-другому это никак не объяснить", - высказал свое мнение Магомед Магомедов.

Проблема прохождения медико-социальной экспертизы была и во время правления Рамазана Абдулатипова, и сейчас остаётся нерешенной, считает руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Главной проблемой при Рамазане Абдулатипове была не выдача фальшивых справок об инвалидности, а то, что людям, у которых есть право на группу инвалидности, создавались проблемы, сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла". "Проблемы создаются как на стадии выдачи направлений, так и при проведении медико-социальной экспертизы, когда либо занижается группа [инвалидности], либо не устанавливается группа при том, что для этого имеется возможность", - пояснил он.

В апреле 2019 года Владимир Васильев, который тогда возглавлял Дагестан, сообщил, что за год на выплатах жителям Дагестана, необоснованно претендовавшим на пенсии по инвалидности, было сэкономлено 900 миллионов рублей.

Требование прокурора приговорить Раджаба Абдулатипова к 15 годам колонии вновь вызвало в обществе интерес к этому делу, поскольку оно имеет не только морально-правовое значение, но и политическое, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

"Вынесенный приговор до решения апелляционной инстанции показывает, что влияние экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова небезгранично", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что среди московских покровителей Абдулатипова СМИ называли представителя руководства Госдумы России.

Рамазан Абдулатипов сохраняет "небольшое" влияние в Дагестане благодаря ряду чиновников, которых он назначил в свое время, сказал Уразаев. "Но они могут влиять лишь кулуарно, поскольку в политико-правовом поле его фигура приобрела токсичную репутацию. Это привело, в частности, к тому, что его родственник не смог переизбраться главой Тляратинского района, уроженцами которого они являются", - пояснил Эдуард Уразаев.

Сам факт того, что Раджаб Абдулатипов осуждён, не воспринимается как демонстрация слабости крупного чиновника, а указывает на то, что Рамазан Абдулатипов не всесилен, подчеркнул политолог. "Поэтому приговор воспринимается как справедливое наказание и ему самому, хотя формально он остался в стороне и на хорошей должности", - сказал он.

Напомним, 27 сентября 2017 года Рамазан Абдулатипов написал заявление "по собственному желанию". Приняв его отставку, президент России назначил Рамазана Абдулатипова своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

По подсчетам "Кавказского узла", в 2018 году в Дагестане были арестованы не менее 18 высокопоставленных руководителей министерств и ведомств. Задержаны были и родственники чиновников, говорится в статье «Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность» на «Кавказском узле». Сам Рамазан Абдулатипов назвал громкие задержания "кампанейщиной". Вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении", заявил тогда бывший глава Дагестана.

Материалы о кадровых чистках в республике, которые начались после отставки Рамазана Абдулатипова, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".