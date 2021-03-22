Раджаб Абдулатипов получил 12 лет колонии

22 марта 2021, 19:31

Московский суд приговорил брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Раджаб Абдулатипов, возглавлявший комитет по образованию, науке и культуре в Народном собрании Дагестана, был задержан и заключен под стражу в сентябре 2018 года в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева. Срок его ареста неоднократно продлевался. 11 марта стало известно, что представитель гособвинения предложил приговорить Раджаба Абдулатипова к 15 годам колонии строгого режима и восьми миллионам рублей штрафа.

В ноябре 2018 года Следственный комитет России предъявил Раджабу Абдулатипову обвинение в участии в преступном сообществе. Сам Абдулатипов своей вины не признал.

Бабушкинский суд Москвы сегодня признал Раджаба Абдулатипова виновным по статьям о получении взятки (пункт „в“ части 5 статьи 290 УК РФ) и о мошенничестве в особо крупном размере (части 3 статьи 69 УК РФ), сообщил со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву ТАСС. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима, штраф в размере восьми миллионов (в размере пятидесятикратной суммы взятки), а также на пять лет лишил права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти, отметила она. По словам Савельевой, Абдулатипову "назначено наказание в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ" (назначение наказания по совокупности преступлений. - Прим. "Кавказского узла").

Отметим, максимальные санкции по статье о взятке - 12 лет лишения свободы, о мошенничестве - 10 лет колонии.

Комментариев Раджаба Абдулатипова или его защиты относительно приговора не поступало.