Двое армянских военнослужащих пропали в районе Джермука

22 марта 2021, 16:02

Потеряна связь с двумя армянскими солдатами-контрактниками, которые совершали переход с одной базы на другую, сообщило Минобороны Армении.

Два солдата-контрактника пропали в районе Джермука, сообщило сегодня Минобороны Армении. "21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одной военной базы на другую была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками", — привел сообщение Минобороны Армении "Sputnik Армения".

Ведутся поиски пропавших, однако их осложняют погодные условия. "Поисково-спасательным работам, которые начались 21 марта, мешает непрекращающаяся метель", - процитировало издание News.Am сообщение ведомства.

Из воинской части Джермука пропали двое военнослужащих - Карен Шахназарян и Агаси Ованнисян, которые были переброшены туда из Нагорного Карабаха, проинформировало сегодня издание ArmInfo.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Джермуке идет дождь и снег при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 23 марта ожидается снегопад, температура понизится до -3 градусов, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.