Жительница Ачхой-Мартана публично отчитана за колдовство

22 марта 2021, 06:22

Гостелеканал в Чечне опубликовал видеосюжет, на кадрах которого главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал жительницу Ачхой-Мартана Зуру Дудаеву за занятие оккультизмом. Женщина заявила, что колдовством не занимается, а найденные в ее доме различные символы объяснила увлечением религией и философией, сказано в репортаже телеканала.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года в Чечне усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством. 14 марта был опубликован видеосюжет о жительницах Чечни, в вину им вменили проведение колдовских обрядов.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Главный врач центра исламской медицины Адам Эльжуркаев провел беседу с жительницей Ачхой-Мартана Зурой Дудаевой, в доме у которой были найдены специальная литература, рисунки оккультных знаков, тетради с многочисленными записями на разных языках и другие предметы для проведения обрядов, сообщила 21 марта на своей странице в Instagram ЧГТРК "Грозный".

Запись в соцсети сопровождена видеороликом, на котором показан Адам Эльжуркаев, силовик, двое мужчин и две женщины, одна из которых – Дудаева. Кем является вторая женщина, в сюжете не поясняется. Перед присутствующими стоит стол, на котором разложены различные предметы, в том числе тетрадь с записями и распечатанные на листах бумаги символы. "Коран, звезда Давида, кресты... Зура говорит, что просто интересуется религией и философией. <…> Для нее пентаграмма – это просто звездочка", – рассказал журналист телеканала.

Кадры видео также показывают беседу Эльжуркаева с Дудаевой. Женщина отрицает свою причастность к оккультизму. Эльжуркаев демонстрирует различные предметы, записи в тетради с описанием магических ритуалов. Жительница продолжает отрицать свою причастность к колдовству.

На протяжении всего репортажа женщины отворачиваются от объектива камеры и стоят с опущенными головами. Эльжуркаев их отчитывает на повышенных тонах. "Главный врач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев напомнил женщине, что "колдовство" является тяжким грехом в религии. Он также призвал граждан республики не доверять подобным шарлатанам и обращаться за необходимой помощью в специализированные центры", – сказано в описании к видео.

На страницу ЧГТРК "Грозный" в Instagram подписано около 926 тысяч пользователей. К 05.30 мск 22 марта эта запись набрала около 133 тысяч просмотров и 1314 комментариев. Часть их авторов потребовала привлекать к ответственности не только практикующих оккультизм, но также и тех, кто обращается за помощью к колдунам.

"Почему не показывают их так называемых "клиентов"? Показом этих колдуний ничего не исправить. Они будут, пока на них спрос", – считает luizagaitieva.

"Показывайте и тех, кто к ним ходит, с фамилиями именами. Пускай вся Чечня знает, кого нужно беречься. Они и колдуют-то только потому, что на них есть спрос", – выразила схожее мнение asmira_2015.

Еще одна часть пользователей потребовала строго наказывать жителей, которые занимаются колдовством.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января представитель духовенства отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".