Азербайджан передал останки 15 армянских военнослужащих

19 марта 2021, 19:45

Останки 15 человек, обнаруженные в местах осенних боев, передала сегодня карабахским спасателям азербайджанская сторона. Общее число найденных тел и останков в ходе карабахского конфликта достигло 1518, сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 16 марта число найденных тел и останков достигло 1502.

Останки 15 армянских военнослужащих были обнаружены в районе Физули (армянское название - Варанда). Азербайджанская сторона передала их в районе села Красный Базар (армянское название - Кармир Шука). Личности погибших будут установлены после экспертизы, сообщила сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

18 марта карабахские спасатели обнаружили останки одного погибшего в Джебраиле (армянское название - Джракан). По предварительным данным, погибший – участник боевых действий, останки найдены на позициях, сообщил 18 марта "Sputnik Армения".

Сегодня спасатели не проводили поиск тел погибших на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Поиски, вероятнее всего, возобновятся 20 марта, сообщило издание News.Am со ссылкой на ведомство.

Всего на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены карабахскими спасателями, а также переданы азербайджанской стороной тела и останки 1518 человек, сообщается в Facebook Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".