19 марта 2021, 19:45

Азербайджан передал останки 15 армянских военнослужащих

Останки 15 человек, обнаруженные в местах осенних боев, передала сегодня карабахским спасателям азербайджанская сторона. Общее число найденных тел и останков в ходе карабахского конфликта достигло 1518, сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших, к 16 марта число найденных тел и останков достигло 1502.

Останки 15 армянских военнослужащих были обнаружены в районе Физули (армянское название - Варанда). Азербайджанская сторона передала их в районе села Красный Базар (армянское название - Кармир Шука). Личности погибших будут установлены после экспертизы, сообщила сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

18 марта карабахские спасатели обнаружили останки одного погибшего в Джебраиле (армянское название - Джракан). По предварительным данным, погибший – участник боевых действий, останки найдены на позициях, сообщил 18 марта "Sputnik Армения".

Сегодня спасатели не проводили поиск тел погибших на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Поиски, вероятнее всего, возобновятся 20 марта, сообщило издание News.Am со ссылкой на ведомство.

Всего на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены карабахскими спасателями, а также переданы азербайджанской стороной тела и останки 1518 человек, сообщается в Facebook Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Беженцы из Азербайджана потребовали отдельной очереди на жилье в Степанакерте", "Требования беженцев из Гадрута встретили возражения пользователей Сети", "Российские саперы обезвредили более 25 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 марта 2021, 21:28

  • Акции в поддержку ингушских оппозиционеров прекратились под угрозой новых арестов

    Голодовку в СИЗО продолжают все семеро лидеров ингушского протеста, включая Малсага Ужахова. Жители Ингушетии не проводят публичных акций в поддержку арестованных, опасаясь спровоцировать новые аресты по делу о митинге в Магасе, а активисты в Москве и Петербурге переключили внимание на другие дела, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

19 марта 2021, 21:25

  • Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты

    После расчистки дороги в Грузии проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии. Жители Назрановского района Ингушетии организовали горячее питание и обогрев для водителей фур, скопившихся на трассе "Кавказ" из-за ограничений.

19 марта 2021, 20:59

19 марта 2021, 20:36

  • Тумсо разоблачил попытки кадыровцев опорочить Гезмахмаева

    Чеченские власти пытаются подорвать доверие к рассказу бывшего полицейского Сулеймана Гезмахмаева о внесудебных казнях неубедительными обвинениями в его адрес, а иллюзию массового возмущения чеченской общественности создают с помощью одинаковых комментариев в соцсетях, заявил блогер Тумсо Абдурахманов.

19 марта 2021, 18:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи