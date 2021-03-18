Участники акции протеста в Назрани, март 2019. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

18 марта 2021, 13:28

Адвокаты сообщили о задержании двух человек по делу о митинге в Магасе

Два человека задержаны сегодня по делу о митингах в Магасе, один из них получил травму при задержании, сообщили адвокаты Магомед Беков и Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. На скамье подсудимых, в том числе семь лидеров ингушского протеста. 10 марта одна из них - активистка Зарифа Саутиева - была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд постановил вернуть ее под стражу. После этого подсудимые объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. 17 марта шесть из семи ингушских активистов заявили об отказе выходить из камер для участия в судебном заседании. На суд явилась только Зарифа Саутиева.

После массового митинга в Магасе и столкновений активистов с силовиками в Ингушетии начались задержания, аресты и обыски, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Скриншот сообщения со страницы Магомеда Бекова в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456266588909390&id=100035781588021Сегодня стало известно о задержании еще двух человек по митинговому делу. Один из задержанных находится в больнице. Об этом сообщили адвокаты лидеров ингушского протеста.

"Задержания в Ингушетии по ингушскому делу продолжаются. В Нальчик доставлен Горбаков. При задержании получил травму Газдиев, который в настоящее время находится в ИРКБ (Ингушская республиканская клиническая больница - прим. "Кавказского узла")", - написал адвокат Магомед Беков на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения со страницы Джабраила Куриева в Facebook https://www.facebook.com/100021538695907/posts/818381112223171/?d=nО задержании "некого Газдиева" сообщил также адвокат Джабраил Куриев. "На данный момент, мне сообщают, что проходит задержание некого Газдиева в отделении травматологии ИРКБ по митинговому делу. Газдиев был доставлен туда по травме и у него кровотечение. Думаю, если врачи дадут согласие, то его заберут в Нальчик", - сказано в сообщении Куриева на его странице в Facebook, опубликованном в 11.20 мск.

Информации о задержаниях на сайте МВД по Ингушетии сегодня к 13.20 мск нет.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Полиция Ессентуков отпустила журналистку "Кавказского узла", "Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов", "Суд вернул Зарифу Саутиеву под стражу".

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