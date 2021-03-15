Жители Альбурикента призвали Меликова решить земельную проблему в поселке

15 марта 2021, 14:49

Власти Дагестана игнорируют призывы вернуть кумыкам исторические земли, указали сегодня жители поселка Альбурикент, собравшиеся на площади в Махачкале с требованием встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года кумыкские активисты, недовольные оформлением в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ на окраине Махачкалы, потребовали возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Активист Бектемир Салихов 18 января на пикете безуспешно требовал встречи с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Чиновники отделываются отписками, не желая решать проблему возвращения земель, пожаловались жители Альбурикента.

Ранее активисты поясняли "Кавказскому узлу", что жители поселков Альбурикент, Тарки, Кяхулай лишились своих земель в результате насильственного переселения в Хасавюртовский район в 1944 году. "Жителей сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай погрузили в поезда и под конвоем отправили в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. В наши дома были переселены жители Гунибского, Левашинского и Акушинского районов. Наши колхозные земли, имущество и скот передали в их пользование", - рассказывал активист Эльдар Булатов. После возвращения в 1956 году чеченцев-аккинцев на свои земли жителям кумыкских сел вернуться в свои дома не разрешили.

Сегодня несколько десятков жителей Альбурикента вышли на акцию протеста на центральной площади Махачкалы и записали видеообращение к Сергею Меликову с просьбой принять их представителей для решения двух проблем жителей поселка – возвращения колхозных земель и признания их «насильственно депортированными».

Люди уже несколько лет пытаются обратить внимание руководителей республики на эти вопросы, но власти игнорируют их, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» местные жители, собравшиеся на площади.

Предыдущее обращение жителей Альбурикента к врио главы Дагестана было направлено 18 января. "Мы требуем вернуть 1458,28 гектара колхозных земель, которые по государственному акту от 17 февраля 1935 года были переданы на вечное пользование колхозу «МОПР» Альбурикент. На сегодняшний день данные земельные участки распределяются, продаются, покупаются, то есть отчуждаются чиновниками и их родственниками, имеющими влияние в государственных органах. [...] Мы просим одного: чтобы наши дети могли на землях своих дедов обосноваться своими семейными очагами, а не ютиться несколькими семьями в отцовских дворах", - говорится в этом заявлении, фотокопия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». На документе стоит рукописная пометка, свидетельствующая о том, что обращение было принято и зарегистрировано в тот же день, 18 января, отделом по обращениям граждан.

Сегодня жители поселка указали, что со дня подачи обращения прошло более 50 дней, но официального ответа они так и не получили. На все предыдущие заявления бывшим главам республики Рамазану Абдулатипову и Владимиру Васильеву люди получали только отписки, пояснили они.

11 марта представителей поселка принял начальник Управления администрации главы и правительства по внутренней политике и местному самоуправлению Курбан Нажмудинов, но эта встреча не носила официальный характер, говорится в обращении, которое было зачитано сегодня на площади. "В ходе разговора стало ясно, что Курбан Нажмудинов нас принял по просьбе общих знакомых. Мы просим Сергея Меликова принять наших представителей, так как наш вопрос компетентны решить только вы", - говорится в обращении.

Активисты считают, что власти должны были начать процедуру возвращения колхозных земель, поскольку это предусмотрено постановлением Совета министров Дагестанской ССР от 21 августа 1991 года "Об основных мероприятиях по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР". "Шестым пунктом этого постановления правительство до 1 октября 1991 года должно было подготовить «перечень для признания утратившими силу документы о ликвидации колхозов и переселении части населения сел Тарки, Альбурикент, Кяхулай в Хасавюртовский район». Если бы этот пункт был выполнен, то мы бы получили свои земли обратно. Но правительство выполнило все остальные пункты этого постановления, а наши села обошли стороной", - сказал в октябре 2019 года "Кавказскому узлу" Бектемир Салихов.

Приезд силовиков сорвал планы Салихова провести одиночный пикет

После записи видеообращения собравшиеся начали расходиться, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий. Бектемир Салихов планировал остаться на площади и провести одиночный пикет, но передумал, когда на площадь приехали наряды полиции.

Сотрудники полиции призвали собравшихся уйти с площади, напомнив об ответственности за проведение несанкционированного митинга. Салихов попытался объяснить, что митинга не было, просто люди записывали видеообращение на фоне здания правительства. В руках при этом активист держал Конституцию России, открытую на странице со статьей, гарантирующей право на свободу собраний. "У меня есть конституционное право здесь стоять с плакатом", - сказал Салихов сотрудникам полиции, но затем прекратил спорить с полицейскими и покинул площадь.

Корреспонденту "Кавказского узла" Бектемир Салихов сообщил сегодня, что 10 марта выходил на одиночный пикет на площади Махачкалы, требуя встречи с Сергеем Меликовым. "Никто ко мне тогда так и не подошел", - сказал он.

По его мнению, решение вопросов, о которых говорят жители поселка, находится в компетенции органов власти Дагестана. "В 2013 году мы получили ответ на наше обращение в министерство регионального развития России, в котором ведомство так и пишет, что целесообразно обратиться к руководству республики. Но наша власть до сих пор ничего не делает", - пояснил он.

"Решение вопросов, изложенных в обращении, находится в компетенции органов государственной власти Республики Дагестан. В этой связи для рассмотрения и решения поставленных вами вопросов Минрегион России полагает целесообразным обратиться к руководству Республики Дагестан", - говорится в ответе министерства регионального развития на просьбу решить вопрос возвращения земель пригородных махачкалинских колхозов и реабилитации жителей, переселившихся на новое место жительства в Хасавюртовский район. Документ, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", датирован 24.01.2013 г. и подписан директором департамента инвестпроектов, целевых и специальных программ развития субъектов Российской Федерации Е. Потапенко.

По словам Салихова, еще в 2004 году администрация Махачкалы и горсобрание признало жителей поселка насильственно депортированными, но на республиканском уровне этот статус так и не был утвержден. "Этот документ должно было утвердить Народное Собрание республики. Горсобрание еще в 2005 году направило его в республиканский парламент, но прошло уже 16 лет, а до сих пор эти бумаги никто не рассматривает", - пожаловался Бектемир Салихов.

Кумыки – народ, этническую основу которого составило коренное население равнинных территорий Дагестана. Небольшие группы кумыков живут в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии, говорится в материале "Кумыки" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В Дагестане это третья по численности национальная группа в Дагестане. Согласно переписи 2002 года, численность кумыков в республике составляла 365,8 тысячи человек, сообщается в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Республике Дагестан".

Активисты из Альбурикента почти полтора года требуют встречи с главой республики

В сентябре 2020 года Бектемир Салихов уже проводил одиночные пикеты в Махачкале, требуя возвращения исторических земель кумыкам и встречи с Владимиром Васильевым, который тогда был главой Дагестана. Салихова трижды задерживали и доставляли в отдел полиции. 22 сентября его в очередной раз доставили в отделение, после чего он приостановил акцию протеста, поверив обещаниям силовиков о встрече с Васильевым. Но 24 сентября 2020 года Салихов вновь вышел на пикет, предположив, что стал жертвой обмана. "[22 сентября] в Дагестан прилетал председатель СКР Александр Бастрыкин. Я так предположил, что они просили меня прекратить пикет, чтобы он не заметил меня", - пояснил активист.

25 сентября 2020 года Салихов после освобождения из полиции решил не продолжать пикетирование из-за плохого самочувствия, сообщил односельчанин активиста. Земляки Салихова прекратили в Махачкале акцию в его поддержку, узнав, что он на свободе.

В октябре 2019 года Бектемир Салихов вместе с односельчанином Эльдаром Булатовым также проводил голодовку с требованием вернуть жителям кумыкских поселков исторические земли. Поводом для голодовки стало оформление участков в микрорайоне ДОСААФ близ Махачкалы в частную собственность, которую активисты назвали распродажей земель. Жители кумыкских поселков тогда также поддержали Салихова. Глава местной общественной организации "Кяхулай" Залимхан Валиев пояснил, что на массовую акцию сельчане выйти не могут, так как власти не согласовывают митинг.

Кумыки и ранее неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".