Салихов связал возобновление пикетов с нерешенной земельной проблемой в Дагестане

18 января 2021, 15:13

Представитель общины поселка Альбурикент Бектемир Салихов вышел сегодня на пикет в центре Махачкалы. Пикетами встречи с Сергеем Меликовым не добиться, заявил активисту представитель правительства. Чиновники отделываются отписками, не желая решать проблему возвращения земель, пожаловались жители поселка.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года кумыкские активисты, недовольные оформлением в частную собственность участков в микрорайоне ДОСААФ на окраине Махачкалы, потребовали возвращения исторических земель жителям кумыкских поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки. Активисты Бектемир Салихов и Эльдар Булатов в знак протеста объявляли голодовку. В сентябре 2020 года Салихов провел серию одиночных пикетов в Махачкале, в ходе которых неоднократно задерживался полицией.

Активист вернулся на пикет, разочаровавшись в обещаниях чиновника

Сегодня в 09.00 мск Бектемир Салихов вышел на площадь имени Ленина в Махачкале с плакатом, потребовав встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Из здания к активисту вышел сотрудник полиции, пообещавший передать эту просьбу в отдел по приему граждан. Также к Салихову подошли двое сотрудников РОВД, записавшие его претензии. При этом полицейские периодически докладывали о ситуации по телефону. Редкие прохожие, которые шли через площадь, ненадолго останавливались, чтобы прочитать плакат, передал корреспондент "Кавказского узла".

"После смены руководства республики мы написали обращение на имя Сергея Меликова, в котором описали суть наших требований и просили провести с нами прием. Оно было зарегистрировано 11 ноября [2020 года], но уже 19-го мы получили отписку, что «в настоящий момент организовать встречу с врио главы Дагестана возможности нет»", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Бектемир Салихов.

По словам 60-летнего активиста, протестные акции подорвали его здоровье. После уличных пикетов и голодовки ему пришлось лечиться в течение трех недель.

Через 15 минут после начала пикета к Бектемиру Салихову вышел заместитель начальника отдела по обращению граждан Муса Мусаев. Он заявил, что пикетами встречи с главой не добиться, и предложил написать обращение на имя Сергея Меликова, которое обещал лично передать руководителю республики.

Салихов согласился приостановить пикет и написать очередное обращение. "Сегодня впервые к нам вышел представитель правительства. До этого со мной разговаривали только полицейские. Мы не знаем, дошло ли наше первое обращение к Меликову. Поэтому раз нам пообещали, что лично передадут ему наше письмо, то мы приостановим проведение пикетов и дождемся ответа на обращение, которое направим сегодня врио главы", - сказал он.

Однако после того, как Салихов написал обращение, чиновник, обещавший передать его Меликову, перестал выходить на связь. В 12 часов дня Салихов решил продолжить одиночный пикет и вернулся со своим плакатом к зданию Дома правительства. Он отметил, что намерен проводить пикеты до тех пор, пока не состоится встреча Сергея Меликова с представителями жителя Альбурикент.

Жители Альбурикента пожаловались на отписки чиновников

С осени 2020 года ситуация со спорными участками земли никак не изменилась, подчеркнул он. "Наши вопросы как стояли на месте, так и остаются нерешенными. Никто за них не берется. На все наши обращения мы получаем только отписки. Письма в администрацию главы и правительства перенаправляются в Минимущества республики. Но это министерство нам ничем помочь не может. В 40-е годы нас выселили из родных мест по решению правительства республики, и сейчас за это должно отвечать правительство", - пояснил активист.

Ранее активисты поясняли "Кавказскому узлу", что жители поселков Альбурикент, Тарки, Кяхулай лишились своих земель в результате насильственного переселения в Хасавюртовский район в 1944 году. "Жителей сел Альбурикент, Тарки, Кяхулай погрузили в поезда и под конвоем отправили в села Хасавюртовского района, откуда были депортированы чеченцы-аккинцы. В наши дома были переселены жители Гунибского, Левашинского и Акушинского районов. Наши колхозные земли, имущество и скот передали в их пользование", - рассказывал активист Эльдар Булатов. После возвращения в 1956 году чеченцев-аккинцев на свои земли, жителям кумыкских сел вернуться в свои дома не разрешили.

Основанием для возвращения земель протестующие считают постановление Совмина ДагССР, принятое в 1991 году. Тогда правительство приняло решение о необходимости подготовить материалы "для признания утратившими силу документов об упразднении бывшего Кумторкалинского района и ликвидации колхозов и переселения части населения сел Тарки, Альбурикент и Кяхулай в Хасавюртовский район". "Мы требуем исполнения того, что власти приняли сами. По Кумторкалинскому району они все исполнили, а наш вопрос так и остается открытым", - пояснил он.

Салихов отметил, что часть земель, на возвращении которых настаивают сельчане, уже застроена. "Это территории у Махачкалы – в микрорайоне ДОСААФ, Учхоз, Герменчик. Но мы требуем распределить их между жителями Альбурикента. Есть территории, которые сейчас пустуют, но их по 20-50 гектаров приватизировали несколько человек. Пусть нам возвращают эти свободные земли", - пояснил Салихов. Активисты оспаривают законность приватизации этих участков.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.

Альбурикент находится между Махачкалой и лесным массивом, и свободных земель для расширения населенного пункта нет, отметил житель поселка Салимгерей Салимгереев. "С одной стороны, Махачкала расширяется, а с другой стороны - лес. В нашей местности уже нет свободных участков не только для того, чтобы молодые люди могли себе обустроить жилье, но и чтобы построить новую школу или детский сад. До выселения у нас был детский сад, но сейчас его нет", - отметил местный житель.

По его словам, все обращения местных жителей к руководству республики перенаправляются в ведомство, "которое ничего не может решить". "Два года мы уже пишем главе республики, но получаем только отписки. Нас не хотят пригласить, чтобы выслушать. Территории в районе ДОСААФ были нашими сельхозугодьями. Но сейчас их приватизируют. Население растет, но поселку некуда расширяться. Поэтому мы хотим, чтобы хотя бы те земли, которые пустуют, были отданы государству, и потом уже перераспределены между местными жителями", - пояснил Салимгереев корреспонденту "Кавказского узла".

После акций протеста чиновники созывают совещания, но дальше разговоров дело не идет, посетовал другой местный житель, Ахмед. "В поселке растет уже новое поколение, которое родилось после 1991 года. Они обзаводятся семьями, но построить себе отдельный дом не могут. Никаких компенсаций никто не получает. Я уже семейный человек, но мне негде построить себе жилье. Все земли незаконно распродали. Мы не говорим о тех участках, которые уже застроены. Но пусть вернут хотя бы те земли, которые сейчас свободны", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".