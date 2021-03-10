Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с отставкой Гаспаряна

10 марта 2021, 10:00

Президент Армении попросил суд проверить на соответствие Конституции закон "О воинской службе" в связи с предложением премьер-министра уволить начальника Генштаба. При этом проект указа об увольнении Оника Гаспаряна Армен Саркисян не оспорил.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Срок обращения президента Армении в Конституционный суд по вопросу отставки главы Генштаба не ограничен, заявила вечером 9 марта администрация главы государства. Если Армен Саркисян обратится в Конституционный суд, то начальник Генштаба продолжит исполнять свои обязанности, срок рассмотрения заявления об оспаривании конституционности закона составляет три месяца с возможностью продления на такой же срок, пояснил адвокат Арам Вардеванян.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Президент Армении Армен Саркисян подал заявление в Конституционный суд с просьбой определить факт соответствия закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" Конституции страны, сообщила сегодня пресс-служба администрации президента.

"Представление заявления обусловлено имеющимися в правоприменительной практике данного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по увольнению начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна и последующих конституционно-правовых процессов", - процитировало сообщение пресс-службы АМИ "Новости Армения".

Конституционный суд в рамках своих полномочий имеет возможность провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение, отмечается в сообщении. "Решения Конституционного суда по этому заявлению и возможные меры могут серьезнейшим образом повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации, в контексте толкования и применения закона", - привело сообщение пресс-службы "Sputnik Армения". Как можно более скорое решение Конституционного суда приведет к правовой определенности и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса, подчеркивается в нем.

Оник Гаспарян считается уволенным с должности, написал сегодня в своем Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - привел ТАСС сообщение пресс-службы премьер-министра.