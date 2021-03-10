10 марта 2021, 10:00
Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с отставкой Гаспаряна
Президент Армении попросил суд проверить на соответствие Конституции закон "О воинской службе" в связи с предложением премьер-министра уволить начальника Генштаба. При этом проект указа об увольнении Оника Гаспаряна Армен Саркисян не оспорил.
Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Срок обращения президента Армении в Конституционный суд по вопросу отставки главы Генштаба не ограничен, заявила вечером 9 марта администрация главы государства. Если Армен Саркисян обратится в Конституционный суд, то начальник Генштаба продолжит исполнять свои обязанности, срок рассмотрения заявления об оспаривании конституционности закона составляет три месяца с возможностью продления на такой же срок, пояснил адвокат Арам Вардеванян.
25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.
Президент Армении Армен Саркисян подал заявление в Конституционный суд с просьбой определить факт соответствия закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" Конституции страны, сообщила сегодня пресс-служба администрации президента.
"Представление заявления обусловлено имеющимися в правоприменительной практике данного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по увольнению начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна и последующих конституционно-правовых процессов", - процитировало сообщение пресс-службы АМИ "Новости Армения".
Конституционный суд в рамках своих полномочий имеет возможность провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение, отмечается в сообщении. "Решения Конституционного суда по этому заявлению и возможные меры могут серьезнейшим образом повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации, в контексте толкования и применения закона", - привело сообщение пресс-службы "Sputnik Армения". Как можно более скорое решение Конституционного суда приведет к правовой определенности и будет способствовать разрешению нынешнего кризиса, подчеркивается в нем.
Оник Гаспарян считается уволенным с должности, написал сегодня в своем Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - привел ТАСС сообщение пресс-службы премьер-министра.
Указ об увольнении начальника Генштаба вступает в силу и в том случае, если его подписывает президент, и в том случае, если президент отказывается ставить подпись, но и не возвращает указ с возражениями, следует из статьи 139 Конституции Армении. Согласно ее положениям, президент Армении "может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством". При этом статья 139 оговаривает, что в случае если премьер повторно направил тот же указ на подпись к президенту, у президента есть право обратиться в Конституционный суд. Однако если президент не подписывает документ и не обращается по его сути в суд, то "соответствующий акт в силу права вступает в силу", говорится в Конституции.
Напомним, что политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", - приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном". 6 марта ветераны боевых действий на митинге в Ереване потребовали, чтобы президент оспорил в Конституционном суде предложение премьер-министра об увольнении Гаспаряна. 9 марта решение об отставке Гаспаряна вступило в силу. После того как президент не оспорил решение об увольнении Гаспаряна, оно вступает в силу автоматически, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.
Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".
Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".