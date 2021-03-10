Саркисян отреагировал на призывы оспорить увольнение Гаспаряна

10 марта 2021, 07:02

Срок обращения президента Армении в Конституционный суд по вопросу отставки главы Генштаба Оника Гаспаряна не ограничен, и президент намерен в ближайшее время сделать это, заявила вечером 9 марта администрация главы государства. Если Армен Саркисян обратится в Конституционный суд, то начальник Генштаба продолжит исполнять свои обязанности, пояснил адвокат Арам Вардеванян.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Ранее, 6 марта, ветераны боевых действий на митинге в Ереване потребовали, чтобы президент оспорил в Конституционном суде предложение премьер-министра об увольнении Гаспаряна. 9 марта решение об отставке Гаспаряна вступило в силу. После того, как президент не оспорил решение об увольнении Гаспаряна, оно вступает в силу автоматически, заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Утверждение о том, что 9 марта истек срок обращения в Конституционный суд ошибочное, сказано в заявлении, опубликованном поздно вечером 9 марта на официальном сайте президента Армении.

Такие выводы необоснованны, предельных сроков обращения в Конституционный суд нет и президент, как и заявил ранее, в ближайшее время обратиться в Конституционный суд для получения заключения о соответствии Конституции закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", сказано в тексте заявления, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Президент призывает все стороны к спокойствию, трезвости и сдержанности, также сказано в заявлении. При этом в его тексте не не идёт речь об обжаловании распоряжения Пашиняна, передал сегодня "Sputnik Армения".

Юрист подтвердил истечение срока для оспаривания увольнения главы Генштаба

Срок, указанный в заявлении Генштаба, истек 9 марта, отметил член Палаты адвокатов Армении Арам Вардеванян. При обращении в Конституционный суд есть два срока рассмотрения и принятия решения, добавил он. "Сроки зависят от содержания заявления. Если оспаривается приказ [премьера] об увольнении, то суд обязан в десятидневный срок рассмотреть и принять решение. Если же оспаривается конституционность закона, для этого регламентирован трехмесячный срок с правом продления при необходимости еще на срок до трех месяцев", – сказал Вардеванян корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что процесс, связанный с увольнением начальника Генштаба, безоснователен. "Конституция не регламентирует какой-либо механизм увольнения начальника Генштаба. Президент не вправе освободить его по предложению премьера, как это может быть, к примеру, в случае остальных высокопоставленных военных. Статья 155 Конституции регламентирует порядок назначение, но не увольнения, также как, к примеру, в случае с судьями. Президент назначает судей, но не вправе освобождать", – сказал адвокат.

Указ об увольнении начальника Генштаба вступает в силу и в том случае, если его подписывает президент, и в том случае, если президент отказывается ставить подпись, но и не возвращает указ с возражениями, следует из статьи 139 Конституции Армении. Согласно ее положениям, президент Армении "может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством". При этом статья 139 оговаривает, что в случае если премьер повторно направил тот же указ на подпись к президенту, у президента есть право обратиться в Конституционный суд. Однако если президент не подписывает документ и не обращается по его сути в суд, то "соответствующий акт в силу права вступает в силу", говорится в Конституции.

Если будет обращение президента по поводу конституционности приказа об увольнении, то начальник Генштаба продолжит исполнять свои обязанности, считает Вардеванян. "То же самое касается и оспаривания закона. В законе не говорится, что именно приказ должен быть предметом спора в Конституционном суде. В законе сказано, что президент обращается в Конституционный суд по поводу спора", – пояснил он.

Вероятность оспорить увольнение в Административном суде, по его словам, зависит от развития событий. "В случае с заместителем начальника Генштаба Тираном Хачатряном были основания оспорить увольнение в суде. Его уволили без соответствия законодательству – без рапорта об увольнении и оснований увольнения. В его случае есть основания для правового процесса. В случае с начальником Генштаба таких оснований нет, так как, повторюсь, статья 155 Конституции не регламентирует процедуру увольнения начальника Генштаба", – заключил Вардеванян.

Напомним, что политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", - приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".