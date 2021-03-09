Юристы призвали президента Армении решить вопрос с отставкой главы Генштаба

09 марта 2021, 13:07

Адвокаты и активисты, собравшиеся около резиденции президента Армении, потребовали от него сегодня направить в Конституционный суд проект указа об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Армен Саркисян не использует свои полномочия, чтобы предотвратить развитие политического кризиса, указали они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня истекает срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Ранее, 6 марта, ветераны боевых действий на митинге в Ереване потребовали, чтобы президент оспорил в Конституционном суде предложение премьер-министра об увольнении Гаспаряна. В поддержку Гаспаряна выступили также более 120 офицеров Армии обороны Нагорного Карабаха.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Акция протеста началась сегодня около резиденции президента Армении на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщает News.am. "Мы инициировали представление требования президенту республики. Нашей Конституцией предусмотрено, что президент является главой государства, и именно он следит за соблюдением Конституции. Это означает, что если он замечает нарушение основного закона, то должен применить свои полномочия", - приводит издание слова участника акции, руководителя Палаты адвокатов Армении Ары Зограбяна.

В акции приняли участие адвокаты и общественные деятели, они требуют, чтобы Армен Саркисян обратился в Конституционный суд для проверки конституционности указа премьер-министра об отставке начальника Генштаба, пишет "Новости-Армения".

Канцелярия президента зарегистрировала письмо собравшихся в адрес Саркисяна, уточняет издание.

Ара Зограбян, выступая перед журналистами, упрекнул президента в бездействии. "Мы наблюдаем спор между двумя конституционными органами - премьер-министром и Генштабом ВС. Вместо того чтобы перевести разрешение этого спора на политическую платформу, президент фактически отказывается от этого инструмента и оставляет нас на произвол судьбы", - заявил глава Палаты адвокатов.

Он пояснил, что ситуация "чревата угрозами конституционному строю", поскольку, если Гаспарян откажется уходить в отставку, а генералитет его поддержит, то возникнет "очередной конфликт". Зограбян добавил, что, если президент сегодня не обратится в Конституционный суд, то это "станет грубым нарушением" и может быть основанием для начала процесса его отставки, информирует издание.

Указ об увольнении начальника Генштаба вступает в силу и в том случае, если его подписывает президент, и в том случае, если президент отказывается ставить подпись, но и не возвращает указ с возражениями, следует из статьи 139 Конституции Армении. Согласно ее положениям, президент Армении "может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством". При этом статья 139 оговаривает, что в случае если премьер повторно направил тот же указ на подпись к президенту, у президента есть право обратиться в Конституционный суд. Однако если президент не подписывает документ и не обращается по его сути в суд, то "соответствующий акт в силу права вступает в силу", говорится в Конституции.

Напомним, что отставка главы Генштаба Армении является предметом закулисных переговоров, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Генпрокуратура неофициально пригрозила Саркисяну уголовным преследованием Гаспаряна в случае, если президент будет мешать его отставке, считает политтехнолог Армен Бадалян. И президент, и контролируемые премьер-министром госструктуры опасаются делать решительные шаги, предположил политолог Степан Даниелян.

Политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", - приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".