Участники акции жителей на дороге к месту строительства ГЭС. Кадр видео JAMnews на русском https://www.youtube.com/watch?v=vUayOiRpoQo

09 марта 2021, 07:10

Жители Грузии добились остановки подготовительных работ к строительству Намахванской ГЭС

В Грузии после протестов местных жителей приостановлены работы по подготовке строительства Намахванской ГЭС в ущелье Риони.

Как писал "Кавказский узел", жители села Намахвани добиваются прекращения строительства гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания "ЭНКА". 7 февраля они дали компании "ЭНКА" две недели на то, чтобы покинуть район, пригрозив еще более масштабными акциями протеста, однако представители компании заявили, что не откажутся от строительства. 28 февраля к акции присоединились жители разных регионов страны, которые прибыли в Кутаиси и участвовали в многотысячном митинге с требованием остановить строительство ГЭС на реке Риони. 

Жители села Намахвани опасаются, что открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел, из-за чего им придется переселяться. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

После протестов жителей Грузии компания "Enka Riniubels" остановила подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС в ущелье Риони, сообщило 8 марта издание Netgazeti.ge.

"Работы в ущелье Риони приостановлены. Завтра в парламенте пройдут заседания Комитета, а в пятницу в Кутаиси состоится встреча с представителями министерства", - процитировало  одного из представителей защитников ущелья Риони и организатора митингов протеста Варлама Голетиани издание.

Компания пришла к решению о приостановлении работ после встречи между министрами и местными жителями, которая состоялась 5 марта.

Несмотря на приостановку работ, активисты все равно планируют провести 14 марта митинг в Кутаиси, информировало 8 марта агентство NewsTbilisi.

"Вопрос о проведении митинга зависит от переговоров. Если наши требования будут выполнены, в этом случае мы его отменим. Если нет, конечно, он состоится", - процитировало Варлама Голетиани агентство. Активист также пояснил, что главное требование митингующих - это объявление моратория на строительство Намахванской ГЭС.

 Напомним, с помощью проекта "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони энергетики хотят  объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши". Сооружение будет располагаться на территории двух муниципалитетов - Цагери и Цхалтубо, запланированная площадь водохранилища - 510 гектаров.

Примечание:

"Энергокомпания из Норвегии выиграла тендер на строительство ГЭС "Намахвани" в Грузии", "Акция протеста против строительства ГЭС в Грузии завершилась стычкой с полицией", "Жители Кутаиси выступили против строительства ГЭС".

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