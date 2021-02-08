08 февраля 2021, 06:25
Противники Намахванской ГЭС предъявили застройщику ультиматум
Участники акции протеста против строительства Намахванской гидроэлектростанции на реке Риони в Грузии дали компании-застройщику две недели на то, чтобы прекратить работы, пообещав в противном случае собрать масштабную акцию.
Как писал "Кавказский узел", жители села Намахвани уже более 100 дней добиваются прекращения строительства гидроэлектростанции на реке Риони, однако компания "ЭНКА" возобновила строительство. В Тбилиси представители неправительственных организаций и оппозиции провели акцию с требованием прислушаться к мнению протестующих. 6 февраля полиция установила кордон и не пустила демонстрантов к кресту, установленному ими для молитвы. МВД Грузии сообщило, что в двух машинах участников акции обнаружено огнестрельное оружие.
Жители села Намахвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к затоплению 500 га земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел, из-за чего им придется переселяться. Также они опасаются, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.
Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС состоялась 7 февраля, несмотря на проливной дождь. Протестующие вновь установили палатку и дали компании "ЭНКА" две недели на то, чтобы покинуть район, в противном случае обещая провести еще более масштабные акции, сообщает "Мтавари Архи".
Представители турецкой компании заявили, что не откажутся от строительства, несмотря на требования протестующих.
Эколог Лаша Чхартишвили, принявший участие в акции протеста, на своей странице в соцсети Facebook назвал ее "самой многочисленной", не уточнив при этом количество участников.
Лидер студенческого движения "Лаборатория 105", сотрудник университета Леван Лорткипанидзе отметил на своей странице в соцсети Facebook, что по поводу строительства гидроэлектростанции остается без ответа несколько вопросов. В частности, он отметил, что власти Грузии не озвучивают тарифы за электроэнергию, вырабатываемую новой гидроэлектростанцией, а также то, что через 15 лет предприятию-владельцу ГЭС будет разрешено экспортировать электроэнергию без согласования с грузинской стороной.
Журналистка из Имерети Ана Чеишвили опубликовала на сайте iFact Imereti 7 февраля расследование о гидроэлектростанции, в котором, ссылаясь на документацию, сообщила о сомнительных обстоятельствах строительства объекта.
Напомним, проект "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони должен объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши" общей мощностью в 433 МВт. Планируется, что одна только Намахванская ГЭС покроет до 12 процентов потребности Грузии в электроэнергии. Компания "ЭНКА" и норвежская компания "Клин Энерджи Груп" (Clean Energy Group) получили права на проектирование, строительство, владение и эксплуатацию проекта каскада ГЭС "Намахвани" в Грузии.
В частности, в расследовании сообщается, что выработка электроэнергии Намахванской ГЭС "составит семь процентов от общего потребления в 2026 году, и эти цифры показывают, что ГЭС не может быть гарантией нашей энергетической независимости" (перевела корреспондент "Кавказского узла").
Она подтвердила, что в договоре есть пункт, согласно которому "компания-оператор ГЭС сможет экспортировать произведенную электроэнергию в любую другую страну через 15 лет, а в течение 15 лет после запуска она может продавать энергию в другую страну только в непиковый период (апрель-сентябрь)". "То есть получается, что через 15 лет, если Турция предложит оператору ГЭС больше денег за продукт, он сможет отправить электроэнергию им, а не нам", - говорится в расследовании.
Журналистка также отметила, что "влияние строительства гидроэлектростанций на термальные воды Цхалтубо до конца не изучено".
Местная жительница Мака Суладзе рассказала журналистам, что на этом месте ранее планировали построить электростанцию две компании. "В 2017 году вошла в проект компания Clean Energy Group, с которой мы много раз садились разговаривать, но так и не получили убедительного ответа, что этот проект будет безопасным или экономически выгодным", - сказала Суладзе.
Варлам Голетиани из села Твиши заявил журналистам, что жители всей долины Риони "изо всех сил стараются не бунтовать, но если они не оставят нас в покое, мы будем действовать по-другому". "12 деревень будут затоплены [...] Если бы не серьезная опасность, мы бы не ночевали в таких тяжелых условиях. Мы не можем вернуться домой без результата", - сказал Голетиани.
Журналистка также отметила, что в ноябре 2019 года правительство Грузии передало 121 земельный участок в собственность компании "ЭНКА", кроме того, компания купила 325 гектаров земли в Имеретинском муниципалитете и Лечхуми, причем 296 гектаров из них - территории государственного лесного фонда. "Сроком на 99 лет предприятию предоставлено право на строительство на 16 участках. Всего 282 га. Из них 44,5 га - это площадь реки и государственного лесного фонда. За использование этих участков компания будет платить государству 16 лари в год", - также отмечается в расследовании.
В 2020 году компании передали 170 гектаров, на срок 99 лет им было предоставлено право застроить 45 гектаров, на которых протекает река, также отметила журналистка.
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"