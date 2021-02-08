Противники Намахванской ГЭС предъявили застройщику ультиматум

08 февраля 2021, 06:25

Участники акции протеста против строительства Намахванской гидроэлектростанции на реке Риони в Грузии дали компании-застройщику две недели на то, чтобы прекратить работы, пообещав в противном случае собрать масштабную акцию.

Как писал "Кавказский узел", жители села Намахвани уже более 100 дней добиваются прекращения строительства гидроэлектростанции на реке Риони, однако компания "ЭНКА" возобновила строительство. В Тбилиси представители неправительственных организаций и оппозиции провели акцию с требованием прислушаться к мнению протестующих. 6 февраля полиция установила кордон и не пустила демонстрантов к кресту, установленному ими для молитвы. МВД Грузии сообщило, что в двух машинах участников акции обнаружено огнестрельное оружие.

Жители села Намахвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к затоплению 500 га земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел, из-за чего им придется переселяться. Также они опасаются, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Акция протеста против строительства Намахванской ГЭС состоялась 7 февраля, несмотря на проливной дождь. Протестующие вновь установили палатку и дали компании "ЭНКА" две недели на то, чтобы покинуть район, в противном случае обещая провести еще более масштабные акции, сообщает "Мтавари Архи".

Представители турецкой компании заявили, что не откажутся от строительства, несмотря на требования протестующих.

Эколог Лаша Чхартишвили, принявший участие в акции протеста, на своей странице в соцсети Facebook назвал ее "самой многочисленной", не уточнив при этом количество участников.

Лидер студенческого движения "Лаборатория 105", сотрудник университета Леван Лорткипанидзе отметил на своей странице в соцсети Facebook, что по поводу строительства гидроэлектростанции остается без ответа несколько вопросов. В частности, он отметил, что власти Грузии не озвучивают тарифы за электроэнергию, вырабатываемую новой гидроэлектростанцией, а также то, что через 15 лет предприятию-владельцу ГЭС будет разрешено экспортировать электроэнергию без согласования с грузинской стороной.

Журналистка из Имерети Ана Чеишвили опубликовала на сайте iFact Imereti 7 февраля расследование о гидроэлектростанции, в котором, ссылаясь на документацию, сообщила о сомнительных обстоятельствах строительства объекта.