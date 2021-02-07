Грузинские силовики заявили об оружии у демонстрантов в Намахвани

07 февраля 2021, 23:31

Полиция Грузии установила кордон и не пустила демонстрантов, протестующих против строительства Намахвани ГЭС, к установленному ими кресту для молитвы. В двух машинах участников акции обнаружено огнестрельное оружие, сообщило сегодня МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", жители села Намахвани уже более 100 дней добиваются прекращения строительства гидроэлектростанции на реке Риони, однако компания "ЭНКА" возобновила строительство. В Тбилиси представители неправительственных организаций и оппозиции провели акцию с требованием прислушаться к мнению протестующих.

Жители села Намахвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к затоплению 500 га земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел, из-за чего их им придется переселяться. Также они опасаются, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Полиция не пропустила сегодня протестующих против строительства Намахвани ГЭС на территорию будущей ГЭС, потребовав, чтобы местные жители демонтировали установленные в октябре 2020 года крест и палатки с территории строительства, которая является частной собственностью. Силовики выставили кордон на дороге, которая ведет к кресту, не пустив к нему около двух десятков демонстрантов, которые заявили о намерении провести молитву, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" в своем Telegram-канале.



Сотрудники МВД Грузии в ходе акции протеста против строительства ГЭС в Цхалтубском районе остановили две машины с оружием, сообщило сегодня МВД Грузии. В них были обнаружены зарегистрированное огнестрельное оружие модели Winchester, снайперская винтовка, бейсбольная бита и дубинка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, проект "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони должен объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши" общей мощностью в 433 МВт. Планируется, что одна только Намахванская ГЭС покроет до 12 процентов потребности Грузии в электроэнергии. Компания "ЭНКА" и норвежская компания "Клин Энерджи Груп" (Clean Energy Group) получили права на проектирование, строительство, владение и эксплуатацию проекта каскада ГЭС "Намахвани" в Грузии.