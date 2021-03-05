Участники акции в Степанакерте потребовали начать переговоры о возвращении Гадрута

05 марта 2021, 04:14

Беженцы из районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана после войны, на акции в Степанакерте потребовали начать мирные переговоры о передаче армянской стороне утраченных территорий и возвращении беженцев в свои дома.

Как писал "Кавказский узел", к 19 февраля общее число вернувшихся в Нагорный Карабах в сопровождении миротворцев жителей составило 52 659. В статистике российских военных учтены не все беженцы. Только к 30 ноября 2020 года из Армении без сопровождения миротворцев вернулось порядка 30 тысяч жителей Нагорного Карабаха, сообщил ранее министр территориального управления и развития региона Жирайр Мирзоян.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Днем 4 марта активисты движения "Во имя Гадрута" провели митинги перед посольствами в Ереване, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель инициативной группы Левон Айриян. "Попробовали получить ответ на наши ранее отправленные письма (требованиями), но конкретных ответов не получили. Мы представили посольствам наши требования в письменном виде вновь", – сказал он.

По его словам, движение "Во имя Гадрута" было создано в Армении 18 января беженцами из Гадрутского района. Активисты второй месяц просят мировое сообщество защитить права жителей Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть родные места после завершения осенней войны 2020 года, рассказал Айриян.

Активисты движения также просят предоставить выходцам из Гадрутского района международный статус беженцев и политическое убежище в любой цивилизованной стране мира, отметил он. "Мы требуем передать Гадрутский район армянской стороне, чтобы его жители могли вернуться в свои дома, обеспечить безопасность гадрутцев, чтобы они могли продолжать жить на родине в соответствии со своими традициями и культурой", – заявил Айриян. Он отметил, что все требования участников движения "Во имя Гадрута" изложены в письме, направленном в Организацию Объединенных Наций, Евросоюз и в иностранные посольства в Ереване.

По словам Айриян, активисты опасаются, что "возвращения Гадрута может не случиться". Он отметил, что среди гадрутцев все чаще приходится слышать разговоры о том, что они хотят покинуть Армению, так как считают, что в стране у них нет будущего.

"В Степанакерте нас поддержали жители из Гадрутского и других районов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)", – рассказал Айриян.

Беженцы в Степанакерте поддержали акцию движения "Во имя Гадрута"

В Степанакерте на центральной площади Возрождения в 12.00 по местному времени (11.00 мск) начали собираться беженцы из Гадрутского района и других перешедших Азербайджану территорий. Полиция следила за правопорядком, но не препятствовала сбору граждан на площади, передал корреспондент "Кавказского узла".

По оценке участников, на площади собралось до 200 человек. Беженцы заявили, что покидать Нагорный Карабах считают крайним вариантом. Они сказали, что необходимо сделать все возможное, чтоб привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Нагорном Карабахе и начать переговоры по возвращению потерянных территорий.

До войны в Гадрутском районе проживало более 14 тысяч человек, на сегодня в Нагорном Карабахе находится до 3500 гадрутцев, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Гадрутского района Нагорного Карабаха Артур Багдасарян, присутствовавший на акции.

По его словам, временным жильем все эти люди обеспечены – некоторые семьи размещены в гостиницах и интернатах, другие нашли съемное жилье или живут у родственников.

"Я вижу только один выход для гадрутцев – это возвращение района (Нагорному Карабаху). Но исключительно путем мирных переговоров. Мировое сообщество, и, в частности, страны-посредники Минской группы ОБСЕ должны начать переговоры, и мы должны требовать от них этого", – сказал Багдасарян.

Житель села Джракус в Гадрутском районе Артик Григорян заявил, что "не собирается уезжать в другое государство". "Для меня есть только Карабах, только Гадрут. Мой большой род там всегда жил, там похоронены родные", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вачаган Закарян из Гадрута отметил, что не полагается на армянские власти, поэтому считает необходимым обратиться к международному сообществу. "Международное сообщество должно обратить внимание на проблемы депортированных граждан Арцаха. Сейчас власти еще могут выплачивать беженцам социальные выплаты. Но это будет не вечно. Мы должны потребовать либо возвращения наших территорий, в особенности Гадрутского района, либо международного статуса беженцев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алик Степанаян из села Туми в Гадрутском районе заявил, что поддерживает требование о международном статусе беженца для гадрутцев. "Нас теперь спасет только такой статус. Статус беженца внутри страны нас не устраивает", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гагик Аванесян из Гадрута рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его семья не желают покидать Нагорный Карабах, а хотят вернуться в Гадрут. "Людям нужен долгосрочный мир, гарантии безопасности. Мы надеемся, что страны-посредники Минской группы ОБСЕ помогут нам", – сказал он.

Мать пятерых детей Нарине Кезарянц из Шуши (азербайджанское название – Шуша) рассказала, что была вынуждена оставить новый частный дом и все имущество. Она сказала, что ее семья живет на съемной квартире в Степанакерте, полученные от государства соцвыплаты уже заканчиваются, так как большая семья требует затрат.

Необходимо сделать все, чтобы утраченные территории были возвращены, чтоб по этому вопросу начались переговоры на высшем уровне, и чтоб люди смогли вернуться в свои дома, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

10 жителей Гадрутского района из числа участников акции принял президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Президент отметил, что задача правительства – в короткие сроки обеспечить всем необходимым для жизни вынужденных переселенцев, что вопросы "компенсации как недвижимого, так и движимого имущества" будут поэтапно решены, "в ближайшие дни... будут организованы встречи с населением Гадрутского района, в ходе которых будут более подробно обсуждены вопросы населения", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы главы республики.

"Кавказский узел" также писал, что к 10 февраля не все вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха получили положенные денежные компенсации в Армении из-за бюрократических проволочек. Для переезжающих в Степанакерт одной из самых актуальных остается жилищная проблема – из-за дефицита жилья беженцам приходится селиться в офисах и магазинах.