Участники пикетов в Махачкале потребовали освободить политзаключенных

01 марта 2021, 20:00

Четыре одиночных пикета с разными требованиями прошли сегодня в Махачкале. Активисты потребовали, в частности, освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и других политических заключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят акции протеста в Махачкале с требованием освободить его. Серии одиночных пикетов прошли 11 и 18 января. Силовики взяли объяснения у некоторых протестующих, но акции не препятствовали. Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов 27 января заявил, что акции в поддержку Гаджиева в Махачкале будут продолжены, они также пройдут и в Ростове-на-Дону, где рассматривается дело журналиста. Одиночный пикет в поддержку Гаджиева состоялся и 22 февраля. Магомед Магомедов, проводивший пикет, отметил, что поправки в законодательство изменили формат акций, однако интерес к делу Гаджиева со стороны жителей Дагестана не угас.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Гаджиев находится под арестом с июня 2019 года. 21 октября 2020 года Следком отчитался о завершении расследования дела Гаджиева. Следователи считают, что журналист и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 млн рублей и 200 тыс. долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Пикеты, один из которых был в поддержку Гаджиева, прошли сегодня в центре Махачкалы на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Пикеты проводились отдельно друг от друга. Первый начался в 13.00 мск, а последний закончился к 14.00 мск.

Первый пикет проводил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он держал в руках плакат с требованием освободить журналиста. Второй одиночный пикет с плакатом "Прекратить аресты без доказательств" провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. На третий пикет вышел житель Махачкалы, он держал плакат "Мы устали от оборотней в погонах". Четвертый одиночный пикет с призывом освободить всех политических заключенных провел дагестанский журналист Идрис Юсупов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Идрис Юсупов.

По его словам, все четыре одиночных пикета привлекли большое внимание со стороны прохожих. "Многие прохожие разговаривали и с Магомедом Магомедовым, и с Магди Камаловым. Также была реакция водителей автомобилей, проезжавших мимо", - отметил Юсупов.

На месте проведения акции присутствовали представители прессы, друзья и родственники Абдулмумина Гаджиева. Сотрудники полиции подходили к пикетчикам и спрашивали о цели проведения акции, сообщил журналист, уточнив, что препятствий проведению пикетов со стороны сотрудников правоохранительных органов не было.

По мнению Юсупова, коррективы, внесенные в законодательство, вынудили переформатировать еженедельные пикеты в поддержку Гаджиева. Однако в новом формате эти акции не менее масштабны, так как вместо одного теперь проводятся несколько отдельных одиночных пикетов, участники которых поднимают разные проблемы.

"Именно акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева в связи с новыми законодательными нормами приобретают такой масштабный характер и поднимают другие вопросы", - рассказал Юсупов.

23 декабря 2020 года депутаты Госдумы России в окончательном чтении одобрили законодательные инициативы Дмитрия Вяткина, ужесточающие требования к организации митингов и других публичных мероприятий. В частности, закон официально признает митингом серию одиночных пикетов, "объединенных единым замыслом и общей организацией". "Пикетные очереди", когда пикетчик с плакатом стоит один, но рядом с ним находятся другие активисты, которые сменяют на посту пикетчика друг друга, нужно будет согласовывать, как и митинги, указано в публикации Znak от 23 декабря. Поправки в закон о пикетах раскритиковали активисты юга России.

Журналист не исключил, что в последующем число одиночных пикетов может увеличиться. По его словам, один из одиночных пикетов сегодня провел простой житель Дагестана, увидевший еженедельные акции в поддержку журналиста.

Юсупов отметил, что провел одиночный пикет с требованием свободы политзаключенным, поскольку "это актуальная для всей России проблема". "Я лично выступаю против преследования людей по политическим мотивам и фабрикации в отношении них уголовных дел по самым разным статьям", - пояснил он. По его мнению, в России многие признаны политзаключенными, но все: есть те, кого преследуют по политическим мотивам, но они не имеют такого статуса.

Идрис Юсупов упомянул заявление Марата Асланова, который сложил с себя полномочия депутата Народного Собрания Дагестана. Асланов в своем выступлении отметил людей, которых преследуют по политическим и идеологическим мотивам, и сказал, что "невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу". Идрис Юсупов считает, что депутат имел в виду в том числе Абдулмумина Гаджиева.

Учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов пояснил, что требование, которое он озвучил на своем пикете - прекратить аресты без доказательств, - распространяется на все необоснованные уголовные дела. Комментируя слова Марата Асланова, он также заявил, что видит под формулировкой "невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу" указание и на Абдулмумина Гаджиева.

По мнению Камалова, Гаджиева обвинили лишь за то, что он взял интервью у человека, который на тот момент не находился под уголовным преследованием. "Он [Гаджиев] сделал свою профессиональную журналистскую работу, и за это его хотят посадить", - считает учредитель "Черновика".

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов указал на то, что законодательные запреты на акции спровоцировали новые формы протеста и ограничения привели к большему числу одиночных пикетов, проводимых по отдельности. "Вместо запрета пикетной очереди они начинают получать множество пикетов с самыми различными темами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Посредством акции в поддержку Гаджиева и благодаря новым поправкам в законодательство актуализирован целый ряд проблем, существующих в Дагестане, считает журналист.

Магомедов также предположил, что, находясь в информационном поле Дагестана и будучи в курсе уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева, в своем выступлении парламентарий Марат Асланов под формулировкой "невиновные журналисты сидят в тюрьмах за свою профессиональную работу" "имел в виду именно Гаджиева".

Житель Буйнакска по имени Махти, вышедший на одиночный пикет с плакатом "Мы устали "от оборотней в погонах", рассказал, что сам ранее столкнулся с фабрикацией уголовного дела. Он утверждает, что силовики подкинули ему наркотическое средство и он был осужден на 3,5 года.

Россия в 2020 году вошла в число лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении, среди них редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, сообщил 15 декабря 2020 года Комитет по защите журналистов, призвав освободить арестованных.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".