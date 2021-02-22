Азербайджан анонсировал строительство автодороги в Кельбаджар

22 февраля 2021, 12:53

Строительство новой трассы в Кельбаджар через Гянджу планируется начать в марте, в работах примет участие турецкая компания, объявил сегодня глава Госагентства автодорог Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в январе Госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября. Официальный Баку стремится показать, что вслед за военными успехами реализуются программы мирного восстановления территорий, однако новые автобусные маршруты, которые планируется открыть в Шушу и другие населенные пункты, перешедшие под контроль Азербайджана, будут популярными, указали азербайджанские журналисты.

Госагентство автодорог в марте приступит к строительству новой автодороги в Кельбаджар, заявил сегодня на пресс-конференции председатель агентства Салех Мамедов. "Проектирование дороги осуществлялось совместно с турецкой компанией Proyapi. Дорога пройдет по маршруту Гянджа - Гейгель - Омарский перевал. Здесь планируется строительство горного тоннеля", - приводит слова Мамедова "Интерфакс-Азербайджан".

По словам чиновника, первоначально планировалось строительство тоннеля протяженностью 12 километров, но строительство и содержание такого тоннеля обошлось бы "очень дорого". "В результате было принято решение за счет увеличения протяженности серпантинных дорог сократить длину тоннеля до 6,5 километра", - процитировало Мамедова агентство.

Салех Мамедов добавил, что проектирование дороги в Кельбаджар было начато еще два месяца назад. "Пока с участием миротворцев используем дорогу Тертер - Агдере - Кельбаджар. Согласно поручению президента Азербайджана, для безопасного передвижения населения строится новая дорога", - цитирует главу Госагентства "Sputnik Азербайджан".

В строительстве дороги также примет участие турецкая компания, добавил Мамедов. Срок сдачи 100-километровой автодороги в Шушу, по его словам, изменился: теперь планируется, что она будет сдана не в сентябре, а до конца августа, информирует издание.

Напомним, 18 января активисты в Нагорном Карабахе попросили российских миротворцев дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. Открытие альтернативного Лачинскому коридору пути сообщения Карабаха с Арменией снизило бы напряженность в зоне конфликта, указали азербайджанские политологи. Армянские аналитики также сочли дорогу через Карвачар (армянское название Кельбаджара) предпочтительной для жителей северных районов Нагорного Карабаха.

В то же время идея открытия альтернативного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом вызывает опасения карабахцев, поскольку, по их мнению, Азербайджан после этого может добиться закрытия Лачинского коридора. Часть жителей Армении и Нагорного Карабаха не уверены, что проезд по территории, контролируемой Азербайджаном, будет безопасен.

До конца ноября 2020 года Армению и Нагорный Карабах также связывала дорога через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар). Она не функционирует с тех пор, как армянское население района сменили азербайджанские военные. Единственным путем сообщения между Ереваном и Степанакертом остается Лачинский коридор. Азербайджанские власти уже говорили о планах построить новую дорогу и изменить маршрут коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения с Арменией, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".