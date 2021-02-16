Парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности Нику Мелия

16 февраля 2021, 21:24

Парламент Грузии снял депутатский иммунитет с председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о его аресте. Арест Мелии невыгоден властям, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня 2020 года защите Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности. Прокуратура настаивала на аресте политика, но суд отпустил его на свободу, постановив отслеживать его перемещения с помощью электронного браслета. В ноябре 2020 года суд позволил Мелии не носить браслет, но обязал его выплатить более 21 тысячи долларов в качестве залога. Сторонники Мелии связали решение суда с попыткой властей усмирить оппозицию, протестующую против результатов выборов.

Депутат Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нем. Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Акции протеста начались 20 июня в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии.

Парламент Грузии на пленарном заседании 16 февраля 88 голосами "за" и двумя "против" лишил депутатского иммунитета председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия. Уголовно-процессуальный кодекс оговаривает более суровое наказание за нарушение избранных условий меры пресечения, отметил на заседании парламента прокурор Амиран Гулуашвили. Мелии избрали меру пресечения в виде залога в размере 30 тысяч лари (9375 долларов) и ношения электронного браслета, но он его снял в знак протеста и суд постановил увеличить залог до 70 тысяч лари (21 875 долларов). Мелии было необходимо дополнительно заплатить 40 тысяч (12,5 тысячи долларов), срок уплаты истек 12 февраля.

После снятия неприкосновенности платить залог уже нет смысла, отметил прокурор. "Как только лишают депутатской неприкосновенности, заплатить залог нельзя, это теряет всякий смысл", - сказал Гулуашвили. Он подчеркнул, что ни сам Мелия, ни его адвокаты не обращались с жалобами в связи с нарушением его прав.

Генеральная прокуратура Грузии уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении председателя "Единого национального движения" Ники Мелии. Прокуратура требует применения к Мелии более суровой меры пресечения – заключения под стражу, поскольку это пропорциональная мера, заявил прокурор Михаил Садрадзе.

"Мы считаем, что ходатайство абсолютно обосновано, просто, с правовой точки зрения не существует иного пути, кроме применения заключения под стражу. Исходя из этого, наше требование обоснованно, законно, однако, естественно, решение за судом", - привел слова Садрадзе "Интерпрессньюс".

Народный защитник Грузии выступила против снятия депутатского иммунитета

Народный защитник Грузии Нино Ломжария сегодня призвала парламент Грузии не давать согласия на задержание Никанора Мелии. Омбудсмен также призывает Генеральную прокуратуру Грузии использовать свои ресурсы и пересмотреть свое решение о применении превентивных мер.

"Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, применение меры пресечения требует надлежащего обоснования ее целей и оснований. Нарушение меры пресечения не должно быть автоматическим основанием для задержания обвиняемого или приговора к другой строгой мере. При рассмотрении вопроса о задержании Никанора Мелии главным предметом оценки должно быть то, есть ли необходимость в ограничении поведения обвиняемого сегодня и служит ли это ограничение интересам правосудия. Более того, с момента начала уголовного преследования обвиняемых прошло более 18 месяцев, стадия расследования завершена, и дело сейчас рассматривается по существу", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

После событий 20 июня 2019 года только трем рядовым полицейским было предъявлено обвинение в применении силы против многих десятков граждан и журналистов (с применением мер, не связанных с тюремным заключением), подчеркнула народный защитник. "Преследование и задержание лидеров оппозиционных партий только вредит демократическому имиджу страны и доверию к демократическим институтам государства", - говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном на сайте.

Арест Мелии ухудшит позиции "Грузинской мечты"

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", указали, что Ника Мелия отказался от уплаты залога, считая обвинение незаконно предъявленным и необоснованным. Эксперты не исключили вероятность ареста Мелии.

"Мелия арестуют в плохой ситуации - за рубежом скептически смотрят на такое развитие событий. При аресте Мелии "Грузинская мечта" окажется в весьма неловком положении - это проигрышная ситуация и он намеренно ставит правящую партию в это положение", - заявил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе.

В случае ареста Ники Мелии в стране появится еще один политзаключенный, а Запад начет оказывать давление на власти страны с целью его освобождения, заявил руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе. Кроме того, сторонники "Единого национального движения" и оппозиции начнут проведение акций протеста с требованием освобождения Мелии. Однако, если после снятия депутатского иммунитета Мелия не арестуют, то это уже будет указывать на слабость "Грузинской мечты", полагает он.

"Мелия - председатель партии "Единое национальное движение", которая осенью набрала на парламентских выборах 28% голосов избирателей. Он популярный политик и это подкреплено тем, что он вступил в партию в 2014 году, когда она уже была в оппозиции", - сказал Читадзе.

Дело Мелии расценивается как "политическое гонение" председателя самой крупной оппозиционной политической партии страны, снятие депутатского иммунитета проходит на фоне бойкота оппозиционными партиями работы парламента и требований проведения внеочередных парламентских выборов, отметил представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

Снятие депутатского иммунитета Мелии не означает его арест, так как суд может не удовлетворить ходатайство прокуратуры, если такое будет, и принять решение о другой мере пресечения, считает эксперт.

На акции протеста 20 июня 2019 года Мелия не призывал открыто к насилию. Он призвал протестующих зайти в задание парламента и занять его. Однако перед зданием парламента стоял полицейский кордон, подчеркнул представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" адвокат Гела Николаишвили.

"Призыв Мелии к насилию прозвучал косвенно - без насилия невозможно было прорвать полицейский кордон и войти в задание парламента. Также призыв занять здание парламента было явно не для того, чтобы в нем провести заседание и принять какие-то законы", - сказал Николаишвили.

Активисты потребовали освобождения Ники Мелии от уголовного преследования

Заседание парламента проходило на фоне акции протеста активистов, собравшихся, чтобы опротестовать лишение Мелии депутатского иммунитета.

Люди, дежурившие перед парламентом, после сообщения о том, что большинство депутатов проголосовали за снятие иммунитета с Ники Мелии, устроили шествие вокруг здания. Около южных ворот парламента участники акции выстроились с символической колючей проволокой в руках.

Колючая проволока символизировала, что парламент находится под оккупацией пророссийских сил, заявил корреспонденту "Кавказского узла активист Алика Куправа. Решение о снятии иммунитета Мелии - это ответ тем, кто участвовал в протестах 20 июня 2019 года и пострадал за это, добавил он. "Не было других ожиданий. Теперь дело Ники Мелии передадут в прокуратуру, затем в суд, ожидать от суда справедливого решения тоже не приходится. Для тех людей, которые участвовали в протесте в июне 2019 года, категорически неприемлемо поведение властей", - заявил он.

С Мелия сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, вся оппозиция отказывается от депутатских мандатов, но с другой стороны, для Мелии иммунитет мог послужить защитой от ареста прокуратурой, заявил участник акции Бесо Тамлиани корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" участники акции, они намерены оставаться в палатках перед парламентом, требуя освобождения от уголовного преследования Ники Мелии, а также - назначения новых выборов в парламент.

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний.

Ника Мелия является примером того, как власть борется с политическими оппонентами. Если полиция приедет задерживать Нику Мелия, им придется преодолеть серьезное сопротивление, "потому что их никто не встретит аплодисментами", заявил сегодня в эфире "Палитраньюс" один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Напомним, что Нику Мелия лишают депутатской неприкосновенности уже во второй раз. В первый раз его лишил депутатской неприкосновенности в 2019 году парламент прошлого созыва.