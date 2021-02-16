Пользователи соцсети разошлись во мнении о протесте депутатов в Южной Осетии

16 февраля 2021, 13:16

Власти Южной Осетии назначили на сегодня очередное заседание парламента. Часть пользователей Instagram призвала оппозицию продолжить бойкот работы законодательного органа. Противники же этого мнения заявили, что акция протеста депутатов вызовет социальные проблемы, от которых пострадают рядовые жители.

Как сообщал "Кавказский узел", половина депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотирует заседания, парализовав его работу. 27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил депутатам роспуском парламента, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. Спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату, пока не возобновят работу. Оппозиционеры указали, что бойкот заседаний не может быть основанием для невыплаты зарплат. При этом они продолжили срывать сессии. 12 февраля Минстрой региона заявил об угрозе срыва работ из-за акции протеста депутатов.

Депутаты добиваются отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным делом о смерти Инала Джабиева, умершего после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел. Из-за бездействия парламента не подтверждена легитимность действующего правительства, не принят госбюджет на 2021 год, задерживаются зарплаты в ряде госучреждений, пенсионерам не выплачиваются пенсии. Власти задерживают выдачу пенсий, чтобы выставить виновными депутатов и разозлить народ, заявил депутат парламента от Народной партии. Оппозиционные депутаты также обвиняют президента в нежелании идти на компромиссы.

Власти Южной Осетии продолжают попытки собрать депутатов парламента. В частности на сегодня было назначено очередное заседание. Часть оппозиционных депутатов снова не явилась на заседение и оно не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщило ИА "Рес".

Спикер парламента Алан Тадтаев заявил, продолжает ожидать, что оппозиционеры зайдут в зал заседаний и сессия будет открытой, сказано в публикации. "Народ выбирает депутатов для того, чтобы они отстаивали интересы народа, сегодня мы наблюдаем иную картину. Непринятие бюджета сказывается практически на каждом жителе республики", – привело агентство слова спикера.

Глава Минфина региона Аза Хабалова заявила, что бойкот работы парламента депутатами приведет к социальным проблемам. "Если до апреля не будет принят закон о госбюджете, мы не сможем предоставлять субсидии, которые получают "Энергоресурс", ГУП "Автотранспорт", водоканал, ЖЭК, районные ГУП, Ирагропромсервис. Кроме того, мы еще субсидируем два образовательных учреждения гимназия "Рухс" и "Эрудит", – процитировало сегодня ИА "Рес" слова Азы Хабаловой.

Она также осудила действия депутатов, которые в своем письме российскому вице-премьеру Марату Хуснуллину предложили не подписывать никаких документов с кабмином Южной Осетии. "Наши доходы на более чем 80% формируются от помощи Российской Федерации. Только месячный фонд заработной платы равен 300 миллионов рублей. Собственные доходы 1 миллиард 376 миллионов никак не могут покрыть даже расходы на заработную плату. Нам уже надо запрашивать у российских коллег деньги. И при этом направляется письмо Марату Хуснуллину с просьбой не подписывать с действующим правительством документы", – отметила глава Минфина Южной Осетии.

Запись о бойкоте депутатами работы парламента Южной Осетии была опубликована 12 февраля на странице блогера из Цхинвала Arzu Jio в Instagram, на которую подписаны 7153 пользователя. К 13.30 мск 16 февраля эта запись набрала 142 отметки "нравится" и 26 комментариев. Часть их авторов поддержала депутатов.

"На самом деле люди все понимают. У нас слишком маленькая республика чтобы с помощью СМИ людям лапшу вешать", – написал пользователь jarmankell.

"Держитесь депутаты, мы с вами! Вы отстаиваете самое важное – право на жизнь и торжество закона", – отметил пользователь dr.dzagoeva.

"Ребята, держитесь! Вы единственные встали против беспредела ещё год назад, вы как могли пытались спасти заключенных, но вас не слышали, не давали эфир", – написал в частности пользователь dori_s987.

Другая часть комментаторов выступила с критикой. "А какой смысл во всем перечисленном, если они не ходят на сессии и не подытоживают все сделанное, результат какой? Где-то можно рассматривать сотни законопроектов, но суть в чем, если дальше рассмотрений дело не идет и республика встала?" – задалась вопросом lana_valieva.

"Хотел бы узнать хоть один закон над которым они работают", – выразил похожее мнение 18_44_53_7829.

Еще одна запись, посвященная бойкоту депутатов работы парламента была размещена на странице блогера 13 февраля. К 12.35 16 февраля эта запись набрала 67 отметок "нравится" и 26 комментариев. Комментаторы также разошлись в оценке акции протеста.

"Я за депутатов! Я за справедливость!" – написала _eva_678805.

"Людям нужна в первую очередь жизнь их детей и жизнь в правовом государстве! А потом все остальное. Спасибо депутатам", – поддержал это мнение пользователь bud_modnym_.

Другие комментаторы возмутились срывом сессии законодательного органа. "Как им не стыдно. Народ пришел попросить их принять бюджет. А они даже не соизволили просто прийти. И из-за подобных наша республика будет страдать", – возмутился пользователь albor_grom71.

"Как же вы все надоели! Законодательный орган называется. Занимайтесь все своими должностными обязанностями! Люди то причем в вашей войне друг против друга? Почему из-за ваших амбиции народ должен страдать? Почему люди должны друг против друга стоять? Почему должны лить грязь? Неужели нельзя по закону все сделать? Не хотите работать сложите все свои полномочия", – заявил пользователь xubul7962.

В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Супруга и мать Джабиева также добиваются отставки генпрокурора и завершения расследования, они организовали в столице республики круглосуточную акцию протеста, которая продолжается уже более двух месяцев.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".