Полиция исключила версию теракта во Владикавказе

13 февраля 2021, 10:55

На месте взрыва в супермаркете во Владикавказе следов взрывчатки не найдено, версия о теракте исключена, сообщили в региональном МВД. Пострадавших под завалами не обнаружено, отчитались власти Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", во Владикавказе утром 12 февраля произошел взрыв в супермаркете на улице Алихана Гагкаева. В результате пострадал охранник, находившийся в помещении. В момент взрыва покупателей в магазине не было. Следстватели возбудили уголовное дело. Сегодня утром председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился передать материалы проверки по делу о взрыве во владикавказском супермаркете следователям центрального аппарата ведомства.

Сервис "Яндекс. Карты" определяет адрес места взрыва как улицу Алихана Гагкаева, 1А. По этому адресу расположены "Магнит", "Магнит Косметик", издательский дом "Ниал", магазин мебели "Фарн" и "Телеком плюс". Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии меньше 20 метров, ближайший детский сад - в 300 метрах, за домами, а гимназия "Диалог" - в 250 метрах.

Полицейские не обнаружили на месте взрыва супермаркета во Владикавказе взрывчатых веществ и исключили версию теракта, сообщил сегодня замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев. "Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена", – привел Интерфакс его слова.

Под завалами людей не обнаружено, уточнил председатель правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. "Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв. На сегодняшний день продолжаются работы по расчистке", – привело сегодня РИА "Новости" слова Томаева.

Ранее начальник регионального управления МЧС Александр Хоружий информировал, что завалы на месте взрыва супермаркета разбирают 218 человек, также задействовано 47 единиц техники. Сегодня утром спасатели начали разбор подвального помещения, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Северной Осетии.