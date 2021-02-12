12 февраля 2021, 17:07

Жители трех районов Абхазии остались без электричества

После аварии на высоковольтной линии "Кавкасиони" электричество не подается в Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточную часть Ткуарчалского района Абхазии. Ремонт продлится до вечера 14 февраля, сообщило сегодня "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", Ингурская ГЭС остановлена на три месяца для ремонта деривационного тоннеля. На время проведения работ абхазские энергетики призвали жителей экономить электроэнергию.

 В ноябре 2020 года компания "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей вводила график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря Абхазия начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Однако в конце декабря жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. "Черноморэнерго" заявило, что проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют. 

Из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони" без электричества остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района, сообщило сегодня "Черноморэнерго" в Facebook.

Ремонт на высоковольтной линии "Кавкасиони" продлится до 18:00 14 февраля, сообщило сегодня "Спутник Абхазия" со ссылкой на пресс-службы "Черноморэнерго". Линия вышла из строя из-за аварии на территории Российской Федерации. Энергоснабжение Абхазии осуществляется по аварийной схеме, отмечается в публикации.

ЛЭП "Кавкасиони", связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт "Ингури ГЭС". Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании "Сакрусэнерго", сообщил сегодня "Интерфакс".

Примечание:

"Абхазия восполнила энергодефицит за счет России", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света", "Аналитики предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Абхазии в связи с нехваткой электроэнергии".

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