"Медиазона": следователи раздули дело о снятии штанов на акции за Навального

11 февраля 2021, 19:59

Следствие признало Кубанское казачье войско потерпевшим в деле Владимира Егорова, несмотря на объяснения активиста, что его резонансный перфоманс со снятием штанов на памятнике казачеству не имел отношения к казакам. Отец двух детей, которому грозит пятилетнее заключение, жаловался на давление от силовиков после задержания, сообщила "Медиазона".

Как сообщал "Кавказский узел", житель Краснодара Владимир Егоров, который во время акции сторонников Навального 23 января залез на памятник казачеству и снял штаны, был задержан по уголовной статье "Хулиганство по мотивам ненависти или вражды". Кроме того, Егоров был привлечен к административной ответственности за организацию митинга и приговорен к административному аресту. Уголовное дело передано в суд, Егорову грозит до пяти лет заключения.

23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. В Краснодаре в протестном шествии приняли участие в тот день несколько тысяч человек. Кубанское казачье войско также выразило возмущение поступком краснодарца и обвинило сторонников Навального в безнравственности. Местные сторонники Навального, по словам адвоката, считают Владимира Егорова "провокатором, получившим задание скомпрометировать мирное шествие". Сам Егоров извинился за свой поступок.

Следствие нашло в действиях Егорова смыслы, которые он отрицает

Правоохранители заключили, что уголовное дело об оголении ягодиц "представляет собой сложность", и отрядили сразу двух дознавателей. При этом дознаватель Элман Абассов предписал главе администрации центрального округа Краснодара Елене Маловой ответственнее подходить к профилактике правонарушений и обратить внимание на "лиц, придерживающихся субкультуры "панк"", отмечается в статье Владислава Янюшкина и Виталины Василенко "Напугал казаков голой жопой", опубликованной сегодня "Медиазоной".

Потерпевшими по делу Егорова дознаватели признали Кубанское казачье войско и администрацию Краснодарского края, деловой репутации которых, по мнению следствия, был причинен вред. Помимо потерпевших, поступок Егорова оскорбил еще семерых свидетелей обвинения, среди которых пять казаков и двое молодых людей из Тимашевска — 20-летняя cотрудница муниципального Молодежного центра и 24-летний специалист по охране общественного порядка ТОСа.

Согласно обвинительному заключению, забравшийся на памятник активист "хлопнул себя один раз по левой части ягодиц", развернулся и "три раза хлопнул себя правой рукой по правой части ягодиц, после чего указал правой рукой с отведенным пальцем на здание администрации". Смысл этих действий разъяснил дознавателям профессор кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД Евгений Куликов. "В данном случае совокупность таких действий, как оголение ягодиц, похлопывание себя по ним означает пренебрежительное отношение к власти, к собравшимся людям", - процитировало издание слова Куликова по тексту протокола осмотра.

Сам Владимир Егоров пояснил, что сделал это, "чтобы выразить свои права на участие в мирных митингах". Что касается казаков, то он отрицает само желание хоть как-то их оскорблять. "Для моей акции абсолютно не важно, кому и какой памятник установлен. Мне был важен сам постамент, с которого большее количество людей могли увидеть то, что я хотел сказать своей акцией", - пояснял активист.

Однако заместитель атамана Кубанского казачьего войска Василий Горбань уверен, что это не просто, а "значительно" "подорвало авторитет к Кубанскому казачьему войску". Заматамана отдельно оскорбился манипуляциями с копытом коня и синими трусами, символизировавшими на акции отравление Навального. "Он унизил наши обычаи, согласно которым конь — гордость казака. Это не просто животное для казаков — это верный друг, соратник в бою", - заявил заматамана.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению. В частности, он рассказал, что яд был нанесен на трусы Навального синего цвета.

Замначальника краевого департамента по делам казачества Анастасий Ворошилов на допросе остановился на том, куда именно были направлены оголенные ягодицы. "Его обнаженные ягодицы были направлены в сторону сквера имени Жукова, где располагается Александро-Невская церковь-часовня. Меня возмутило его поведение", - сказал Ворошилов. Кроме того, чиновника беспокоит, что теперь интернет-поисковики по запросу "памятник казачеству" выдают изображения мужчины "с голыми ягодицами".

Егоров пожаловался на угрозы после задержания

Активист заявил, что силовики оказывали на него давление. "Был человек, который угрожал мне физическим воздействием. Потом зашел <силовик>, указал на меня пальцем, что я должен сидеть. Моральное давление оказывали. Рассказывали про девяностые, как будто я в девяностых не жил", - отметил Егоров.

По его словам, силовики пытались надавить и на других активистов, чтобы квалифицировать дело по более строгому пункту статьи 213 УК. "В соседней камере был человек, который говорил, что его просили вписать в часть вторую. Несовершеннолетний парень, с которым мы снимали на митинге, говорил, что на него тоже давили, что мы были в предварительном сговоре", — заявил краснодарец.

Владимир Егоров также пояснял, что пришел на акцию не потому, что разделяет политическую программу Навального. "Я симпатизирую Алексею Навальному именно не как политику, а как человеку, как мужественному мужчине, который, несмотря на то, что с ним произошло, вернулся в эту страну. Это был подвиг гражданский. И вот поэтому я сочувствую Навальному. Если уж мне суждено разделить с ним его участь, то есть находиться за решеткой, то я надеюсь, что смогу принять это достойно", - заключил отец двух детей.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Навального признали виновным в нарушении испытательного срока и отправили в колонию на три года и шесть месяцев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сейчас Егоров находится под подпиской о невыезде. Первое заседание по его делу назначено в Ленинском районном суде Краснодара на 12 февраля, сообщил "Медиазоне" адвокат активиста Алексей Аванесян.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

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