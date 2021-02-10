37 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

10 февраля 2021, 03:34

Из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении миротворцев 9 февраля прибыли еще 37 беженцев, общее число вернувшихся в Степанакерт местных жителей возросло до 52 388, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 8 февраля, общее число вернувшихся в Нагорный Карабах при поддержке миротворцев местных жителей достигло 52 351, 41 из них, по данным российского оборонного ведомства, приехал в регион за сутки.

Российские миротворцы учитывают не всех беженцев. Только к 30 ноября 2020 года без сопровождения российских военных из Армении вернулось около 30 тысяч жителей Нагорного Карабаха, сообщил министр территориального управления и развития региона Жирайр Мирзоян.

За сутки из Армении в Нагорный Карабах возвратилось 37 беженцев, сообщило 9 февраля Минобороны России на своем сайте. По данным ведомства, всего с 14 ноября 2020 года в регион вернулось 52 388 местных жителей.

Саперы также ведут работы по разминированию территории Нагорного Карабаха. С 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1242,3 гектара территории, 398,8 километра дорог, 1202 здания, в том числе 29 социально значимых, говорится в сообщении. Всего обнаружено и обезврежено 24 227 взрывоопасных предметов, информировали военные.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.