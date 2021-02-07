Житель Азербайджана погиб при взрыве мины

07 февраля 2021, 22:39

Автомобиль с жителями Физулинского района подорвался на мине в Джебраильском районе. Один человек погиб, местонахождение двух его попутчиков устанавливается, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", трое жителей Физулинского района проникли на территорию, где шли боевые действия во время осеннего обострения карабахского конфликта и подорвались на мине. Один из них скончался, двое других получили ранения, сообщило агентство по разминированию ANAMA.

Суд в Физулинском районе Азербайджана приговорил к 30 суткам ареста шестерых жителей за проникновение на территорию, не очищенную от мин, сообщила 5 февраля Генпрокуратура страны. Число случаев подрыва мирных жителей на минах растёт, несмотря на запрет властей посещать зону конфликта, отметил аналитик Халид Агалиев.

На территории Джебраильского района подорвался на мине житель Физулинского района Мехман Гулиев, по поводу исчезновения которого 4 февраля в Управление полиции Физулинского района обратился его брат Шахин Гулиев. Он заявил, что брат исчез вместе Ильгаром Ахмедовым и Мустагимом Алескеровым, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Автомобиль "ВАЗ 2106", принадлежащий Ильгару Ахмедову, подорвался на противотанковой мине на территории перешедшего под контроль Азербайджана села Нузгар Джебраильского района. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками прокуратуры было обнаружено тело Мехмана Гулиева, 1988 года рождения, местонахождение остальных пропавших устанавливается, говорится в сообщении в Facebook ведомства.

Минобороны Азербайджана 18 января обнародовало имена 2855 военных, погибших в зоне карабахского конфликта. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненых мирных жителях. По данным властей Нагорного Карабаха, за время осенней эскалации карабахского конфликта погибли 1770 военных. Потери среди мирных жителей региона составили 60 убитых и 157 раненых.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".