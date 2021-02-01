Акция сторонников Навального в Элисте прошла в формате прогулки

01 февраля 2021, 01:45

Участники акции сторонников Навального в Элисте, которая прошла в формате прогулки, оказались под пристальным вниманием силовиков. За нарушение масочного режима были задержаны двое участников, однако после составления протоколов их сразу отпустили.

Как писал "Кавказский узел", 31 января акции сторонников Навального прошли во многих регионах России, в том числе в городах юга страны: Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. На месте несогласованных акций, по свидетельствам очевидцев, задерживали не только активистов, но и журналистов, и прохожих.

В Элисте 31 января прошла акция протеста в рамках общефедеральной акции сторонников Навального. Проходила она в основном в форме прогулки. Часть входов на площадь около Пагоды семи дней были закрыты, поэтому активисты - их было порядка 60 человек, по подсчетам организаторов - ходили туда-сюда от Пагоды по Аллее Героев.

Пагода семи дней, и без того огороженная, была малодоступна: некоторые ворота, ведущие на площадь, были закрыты, на других двух входах стояла полиция. Поэтому собравшиеся решили прогуляться по пешеходной зоне, которая ведет к Аллее Героев, и обратно.

Полиции было очень много - на площади около Пагоды, вокруг площади. Неподалеку от площади Пагоды семи дней стояло несколько автозаков. На самой площади были размещены большие колонки, из которых звучали призывы соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты. Когда люди пошли по аллее, довольно значительное число сотрудников полиции двинулось за ними. Они снимали гуляющих на видео, а также толпой шли "в хвосте".

У двоих участников акции были плакаты. Один пикетчик стоял на аллее около скульптуры "Белый старец", с плакатами в поддержку Евгения Есенова и Александра Мучаева, задержанных после акции протеста в Москве 23 января, а также активиста из Бурятии Дмитрия Баирова, которого задержали 27 января. На другой стороне улицы Ленина, около гостиницы "Элиста" стоял в пикете общественный деятель, журналист Валерий Бадмаев с плакатом "Навальному - свободу! Путина - в отставку!"

"Сегодня (31 января) по всей России вышли люди. Власти хотят это выставить, что как бы люди вышли за Навального, но мы вышли не столько за Навального, сколько за свою свободу, за свои права, за закон, который попирается. И в лице Навального мы как раз отстаиваем наши права на свободу, на законность", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" блогер, участник прогулки Санал Молотков.

"Меня настораживает тенденция, что законы переписываются или по-новому интерпретируются, когда уже выездной суд у нас появился (имеется в виду суд на Алексеем Навальным в Химках - прим. "Кавказского узла"). Всё это напоминает 30-е годы прошлого века, когда появились "тройки". Получается, история повторяется. Власть подстраивает законы под себя - как им выгодно и удобно. Неугодных сажают - не важно, кто это. Я не скажу, что я сторонник Навального. Но кто бы это ни был, кого бы ни "закрыли" незаконно - это прецедент, и теперь все под угрозой", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник прогулки Церен Басангов.

Когда группы гуляющих зашли на площадь Пагоды, были задержаны два человека, которые были без масок. "Николай Тавлеев и его брат были задержаны. Мы пошли туда - я, депутат Народного хурала Намсыр Манджиев, другие люди. Нам сказали: "Они без масок". Тавлеев не признает ковид, начал доказывать, что никакого ковида нет. Там было долгое разбирательство. В конце концов их отпустили, но протокол составили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев. По его словам, протокол был составлен именно за отсутствие масок, а не по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Я сторонник Навального уже много лет, я с ним лично знаком - мы встречались и в Москве, и в Астрахани. Мое мнение, что то, что делает Алексей, какие бы ярлыки на него ни клеили, это правильно. Систему надо расшатывать, и он со своей командой делает это лучше всех", - также рассказал Бадмаев.

Прогулка длилась более двух часов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Валентина Эрдниева. "Мы гуляли туда-сюда по парку, общались, никто не выступал. Но я считаю, что самим своим присутствием мы выразили свое несогласие с тем, что творится у нас в республике, с ситуацией вокруг Штыгашева, несогласие с тем, что происходит в России", - сказала она.

29 января 2020 года спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевало на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", – сказал он. 27 января делегация из Калмыкии прилетела в Абакан, чтобы выступить по вопросу об отставке Штыгашева на сессии парламента Хакасии, но не была допущена на заседание. Делегации удалось привлечь внимание жителей республики к проблеме, уверены депутаты.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".