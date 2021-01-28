Калмыцкие депутаты заручились медийной поддержкой в Хакасии

28 января 2021, 04:09

Депутаты Народного хурала Калмыкии потребуют привлечь к ответственности спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, оправдавшего сталинскую депортацию калмыков, заявила после поездки в Абакан глава калмыцкого отделения «Справедливой России» Наталья Манжикова. Делегации удалось привлечь внимание жителей Хакасии к проблеме, уверена депутат Саглар Бакинова. Правозащитник Семен Атеев счел инициативу Народного хурала запоздалой.

Как писал "Кавказский узел", 27 января делегация из Калмыкии прилетела в Абакан, чтобы выступить по этому вопросу на сессии парламента Хакасии, однако не была допущена на заседание. Руководитель фракции "Справедливой России" в Народном хурале Калмыкии Наталья Манжикова, которая была в числе делегатов, заявила, что калмыцкие депутаты обратятся в "компетентные органы" с требованием наказать Штыгашева за его оскорбление в адрес калмыцкого народа.

29 января 2020 года Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевало на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", – сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на YouTube-канале ИА "Хакасия".

Несмотря на то, что делегации из Калмыкии не удалось выступить в Верховном совете Хакасии, поездка в эту республику была результативной, считает руководитель фракции "Справедливой России" в Народном хурале Калмыкии Наталья Манжикова.

«Хакасские коллеги сказали нам, что мы заложили очень хорошее начало, и они продолжат это дело – будут и дальше добиваться отставки Штыгашева. Сегодня (27 января) в Хакасии очень много людей следило за заседанием Верховного совета. Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Хакасии Наталья Казанцева рассказала нам, что утром таксист просил ее передать привет и слова поддержки калмыцкой делегации. Мы подняли большую информационную волну», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Результат поездки делегации был ожидаемым, но депутаты Народного хурала поступили «совершенно правильно», когда приняли приглашение хакасских коллег прилететь на сессию Верховного совета, считает депутат Народного хурала Калмыкии от «Единой России» Саглар Бакинова.

«Накануне поездки мы с коллегами обсуждали их (депутатов) решение выступить на сессии Верховного совета Хакасии. Они понимали, что Штыгашев не даст им свободно высказать свою позицию, потому что его фигура как раз и является камнем преткновения. Так что результат закономерный. Но то, что мои коллеги приняли приглашение лидера фракции ЛДПР в Верховном совете, – было совершенно правильно. К их визиту был повышенный интерес. И представители калмыцкой делегации стали теми миротворцами, которым удалось донести до жителей Хакасии боль нашего народа. Они показали, какой вред может нанести [...] вольная трактовка истории устами деятеля такого ранга», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Коллективное обращение депутатов Народного хурала в правоохранительные органы будет иметь более весомый статус, чем обращения граждан Калмыкии в частном порядке, считает депутат. «Как минимум будет обеспечено первоочередное рассмотрение такого обращения. Особенно если оно будет принято на площадке Народного хурала после поступления официального ответа на наше постановление от 25 декабря 2020 года. Но надо понимать, что спикер Народного хурала Анатолий Козачко будет всячески препятствовать дальнейшему продвижению этого вопроса. Скорее всего, своим правом воспользуется определенная группа депутатов - может, это будет и большинство депутатов – тех, кто решит обратиться в соответствующие органы», - предположила Бакинова.

На сессии Народного хурала 25 декабря 2020 года депутаты приняли решение обратиться к хакасским коллегам с предложением рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, оправдавшего сталинскую депортацию калмыков. Обращение было инициировано руководителем калмыцкого отделения «Справедливой России» Натальей Манжиковой.

Тот факт, что заявление против Штыгашева будет подписано депутатами или даже председателем парламента Анатолием Козачко, «никакого воздействия на правоохранительные органы не окажет», считает правозащитник Семен Атеев. "Юридически депутаты еще могут обратиться, сроков давности по этой статье нет. Но в правоохранительных органах лежат уже сотни обращений граждан Калмыкии. Там уже выработали свою позицию – что в заявлениях Штыгашева нет ничего противозаконного. Так что [...] это запоздалая инициатива. Обращаться в правоохранительные органы надо было сразу же, а также добиваться, чтобы Козачко подписал заявления в Следственный комитет, Генпрокуратуру с копией в администрацию президенту. Я так и сделал 30 января 2020 года, на следующий день после заявлений Штыгашева. Потребовал возбудить уголовное дело за разжигание межнациональной розни с использованием должностного положения", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Атеев считает, что призыв рассмотреть вопрос о соответствии Штыгашева занимаемой должности был наивен. "Может быть, намерения у делегации были благородными, но поездка была бессмысленной", - отметил он.

По мнению правозащитника, в «условиях независимого правосудия» Штыгашев понес бы наказание за свои высказывания. "Его извинения – это просто «отмазка». Ему пришлось оправдываться из-за разгоревшегося скандала. Но этого недостаточно. Заявление было сделано высшим должностным лицом субъекта России, руководителем законодательного органа – с трибуны парламента. Это не какое-то там частное мнение. Поэтому отделаться извинениями тут нельзя", - считает Атеев.

"Обязательно должно быть возбуждено уголовное дело. А Штыгашев должен подать в отставку. Но [...] принцип федеральной власти - не принимать решения под давлением толпы», - полагает он.

Ранее депутат Верховного совета Хакасии Роман Абрафиков отметил, что в объяснениях Штыгашева по поводу своего заявления нет извинений. "Подавляющее большинство депутатов считают, что спикер уже принес извинения и вопрос должен быть исчерпан. Но я лично видел эти объяснения, и там нет извинений. Там есть только сожаления, что его выступление задело чьи-то чувства", - привело слова Абрафикова Newslab.