Калмыцкие депутаты не допущены на сессию парламента Хакасии

27 января 2021, 20:00

Депутатам из Калмыкии, прибывшим в Хакасию с целью требовать отставки спикера Владимира Штыгашева, не позволили присутствовать и выступить на сессии хакасского парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", калмыцкий парламент принял решение обратиться к хакасским коллегам с предложением рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, оправдавшего сталинскую депортацию калмыков. Обращение было инициировано руководителем калмыцкого отделения "Справедливой России" Натальей Манжиковой. Сегодня делегация из Калмыкии прилетела в Абакан, чтобы выступить по этому вопросу на сессии парламента Хакасии. Заместитель председателя Верховного совета Хакасии заявил, что у калмыцких депутатов нет ни оснований, ни полномочий требовать отставки Штыгашева.

29 января 2020 года Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевало на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", – сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на YouTube-канале ИА "Хакасия".

Депутатам от Народного хурала Калмыкии, прибывшим в Хакасию, отказано в возможности присутствовать и выступить на сессии Верховного совета. На заседании они намеревались поставить вопрос об отставке хакасского спикера Владимира Штыгашева. С инициативой внести этот вопрос в повестку сессии выступил депутат от фракции ЛДПР парламента Хакасии Виталий Анисимов. Его поддержали семь человек, однако 34 проголосовали против, трое воздержались. Инициатива была отклонена, пишет "Коммерсант".

"Полагаю, что спикер, приняв такое решение, сам сделал шаг к своей отставке. Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы", - процитировало издание руководителя фракции "Справедливой России" в Народном хурале Калмыкии и одну из делегатов Наталью Манжикову.

Вице-спикер Верховного совета Хакасии Юрий Шпигальских отметил, что в адрес парламента не поступало никаких официальных обращений от Верховного Хурала. Тем более, количество присутствующих на сессии ограничено из-за коронавируса, передает Abakan.sm.news.

В состав делегации, прилетевшей в Абакан, вошли депутаты Народного хурала Калмыкии, историки, публицисты и журналисты. Один из депутатов Верховного совета Хакасии Роман Абрафиков также сообщил, что представители парламента Калмыкии не смогли выступить на сессии Верховного совета Хакасии. "Подавляющее большинство депутатов считают, что спикер уже принес извинения, и вопрос должен быть исчерпан. Но я лично видел эти объяснения, и там нет извинений. Там есть только сожаления, что его выступление задело чьи-то чувства. Но ведь то, что депутатов все устраивает, привело к этому очередному недоразумению, а теперь спикер просто побоялся пустить этих депутатов на сессию. В итоге негатив продолжается. Я думаю, что какое-то продолжение у этой ситуации будет, калмыки так просто этого не оставят", - приводит слова Абрафикова Newslab.

Напомним, 14 марта 2020 года в Элисте состоялись согласованные шествие и митинг в защиту прав калмыцкого народа. Участники акции потребовали исполнения закона "О реабилитации репрессированных народов" в полной мере, отставки Бату Хасикова и Дмитрия Трапезникова, прямых выборов мэра и реакции властей на высказывание главы парламента Хакасии Владимира Штыгашева. Калмыцкие активисты требовали наказать Штыгашева после его высказываний.