Участники шествия в Краснодаре требуют свободы политзаключенным. 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

31 января 2021, 14:53

Участники шествия в Краснодаре призвали освободить политзаключенных

Активисты на шествии, организованном краснодарским штабом Навального, потребовали сменяемости власти и освобождения политзаключенных. Силовики не препятствуют несогласованной акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня митинги сторонников Навального запланированы в Краснодаре, Анапе, Ейске, Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани. Ни в одном из городов власти не согласовали проведение мероприятия, сообщили в местном штабе оппозиционера.

Участники протестов идут шествием от Триумфальной арки. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".В Краснодаре активисты собрались сегодня у Триумфальной арки в центре города и направились к администрации Кубани по улице Красной. Главная улица Краснодара частично закрыта для движения, поскольку является пешеходной,  поэтому частники акции протеста не создавали помех для транспорта. Проезжающие по параллельным улицам автомобилисты сигналами поддерживали колонну, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Некоторые активисты, пришедшие на митинг, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидали такого количества участников акции.

"Мы здесь власть!", "Россия будет свободной!" - гласят лозунги активистов. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".Сотрудников полиции видно не было, колонна шла по улице Красной организованно, прерываясь на светофорах, но участники акции ждали отставших, чтобы колонна объединилась. Люди выкрикивают лозунги: "Мы здесь власть!", "Россия будет свободной!", "Свободу Навальному", "Свободу политзаключённым!".

Вокруг здания краевой администрации стоят автобусы, автомобили Росгвардии и полиции. Детей среди митингующих не видно.

"Мы будем выходить каждые выходные, пока не отпустят всех политзаключённых", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции, студентка Алина.

Другая участница акции, Марина Квасова, озвучила иные мотивы выхода на уличный протест. "Мы выживаем как можем, у нас нет работы, у наших детей нет перспектив, мы устали от такой власти. Мы не за Навального вышли, мы вышли за свое будущее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист требует освобождения Навального. Краснодар, 31 января 2021 года. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".У памятнику казачеству, куда подошли митингующие, их предупредили об административной ответственности за участие в несогласованных акциях. Участник акции Виктор выразил несогласие с позицией властей. "Мы имеем право выходить на мирные акции. Федеральные законы не могут отменять нормы Конституции. Мы будем выходить, пока нас не услышат! Мы требуем сменяемости власти, честные суды и полицию, которая будет защищать нас, а не [...] режим", - сказал Виктор корреспонденту "Кавказского узла".

По информации штаба Навального во время акции задержан блогер Сергей Климов. Массовых задержаний пока нет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. Особенно массовым стало протестное шествие в Краснодаре, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Активистов задерживали как накануне акции, так и 23 января. Координатор местного штаба Анастасия Панченко еще 22 января получила 10 суток ареста. На меньшие сроки были арестованы ее заместитель София Пилюкова и еще четыре активиста. Один из них, Евгений Тарабрин, заявил об избиении.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Краснодарские силовики провели задержания под конец акции протеста", "Полиция применила резиновые дубинки при задержании сторонников Навального в Москве", "Активисты на шествии в Краснодаре потребовали освободить Навального".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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