Астраханские студенты столкнулись с вызовами в полицию после митинга

29 января 2021, 04:20

Силовики вызывают для составления протоколов студентов, участвовавших в акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, с несовершеннолетними проводят профилактические беседы. Силовики вычисляют участников митинга по видео и фотографиям с акции и составляют списки, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области вечером 26 января в отдел силовой структуры были доставлены по меньшей мере семь человек, которых силовики сочли причастными к протестам 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди задержанных оказались руководитель отделения партии "Парнас" Михаил Долиев и член политсовета отделения Ярослава Савина, а также астраханец Дмитрий Калинкин. После задержания Калинкин заявил, что был избит. 27 января суд признал его организатором акции и назначил 10 суток ареста. Он также оштрафован на 700 рублей за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов. 26 января суд признал Савина виновным в нарушении требований закона о митингах и назначил ему 10 000 рублей штрафа.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального". В Астрахани 23 января состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера, которое не встретило противодействия силовиков. Активисты отметили ухудшение экономической ситуации в стране и ограничение гражданских свобод.

18-летняя астраханка Кристина Костюкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 28 января была доставлена в отдел полиции, там в отношении нее был составлен протокол по административной статье о нарушении порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Отметим, максимальный штраф по этой статье - до 20 тысяч рублей.

"Ко мне явились домой - без ордера, в гражданской одежде. И сначала спросили мою маму, хотя я совершеннолетняя. Но потом выяснилось, что все-таки они искали меня. Никак не объяснили причину задержания. Я попросила назвать статью, по которой у них есть ко мне претензии, и также показать удостоверения и представиться. Они сказали, что это по поводу митинга, но так и не представились", - сказала она.

Активистка рассказала, что силовики запретили ей вести видеосъемку задержания, не давали связаться с адвокатом и нарушали санитарные нормы - многие из них были без масок".

"Я провела в отделе полиции около двух часов. [Cиловики] всячески пытались надавить на меня [...] унижали и оскорбляли, угрожали заменить часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в митинге) на часть 2 (организацию акции)", - сказала Костюкова.

По ее словам, в это время на нее составляли административный протокол. Костюкова подчеркнула, что ей так и не пояснили, какое правонарушение она совершила. "Сказали, что это за несанкционированный митинг, больше никакой информации они мне не предоставили", - рассказала она. Активистка рассказала, что у нее хотели снять отпечатки пальцев, но она отказалась.

Костюкова также рассказала, что ее 20-летнего знакомого поздно вечером 27 января забрали из дома, а потом до 02.00 по местному времени (01.00 мск) держали в отделении, в итоге составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП. "Он не хочет оглашать эту ситуацию, потому что боится", - сказала она.

По словам активистки, ей тоже угрожали, требуя не распространять информацию о задержании. "Люди запуганы. Им угрожают [...] Идет полное нарушение прав человека, и за это надо, собственно говоря, сейчас бороться", - заключила Костюкова.

28 января протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП также был составлен на 19-летнюю студентку Анну. "23 января я пошла на митинг, ходила там с плакатом. Вечером 27 января мне позвонили по телефону. Мужчина [...] сказал, что из полиции, что они (силовики) хотят составить на меня протокол. Я спросила про повестку, а он сказал, что повестка для этого не нужна - достаточно звонка гражданину из полиции, и он должен прийти. Мы договорились, что я подойду сегодня (28 января) с утра", - рассказала Анна корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, в отдел полиции она пришла с адвокатом. "Нас там минут 40 продержали, пока нашли кабинет, а потом показали нам фотографии и видео, где я на митинге стою спокойно, ничего не выкрикиваю. Я подтвердила, что это я, но сказала, что плакат не мой - мне его кто-то дал. Я просто захотела прийти посмотреть, что будет", - пояснила студентка.

Анна рассказала, что после составления протокола ей предложили опознать по фотографиям некоторых людей. "Сказали, что в протокол это не пойдет. Я посмотрела и сказала, что никого не узнаю. Я пошла туда (на акцию) одна. Меня просили опознать людей по фотографиям, там была таблица, в которой было порядка 50 человек [...] Моя фотография в этой таблице тоже была", - сказала студентка.

Силовики проводят с несовершеннолетними профилактические беседы

26 января в отделе полиции оказалась и 16-летняя астраханка с сестрой, которая также была на акции. "26 января днем к нам в квартиру постучался сотрудник полиции. Открыла дверь мама, он ей представился, показал какие-то бумаги и фотографию, на которой было видно, что я стою около здания администрации на митинге. Он предложил проехать в РОВД для беседы, вместе с мамой. Но мы с сестрой в тот день плохо себя чувствовали, поэтому мы попросились подъехать попозже [...] приехали только где-то в 18.00 по местному времени (17.00 мск). Там мы пробыли примерно до 20.00 по местному времени (19.00 мск)", - рассказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы сначала просто ждали в коридоре, было много людей. Потом мою сестру туда (в кабинет) запустили, поговорили с ней, потом зашла я. Мне показали видео, где видно, что я стою у администрации и кричу лозунги. Пояснили, что митинг был несанкционированным, что я находилась там незаконно, и теперь меня ждет наказание. Так как мне уже 16 лет, ответственность буду нести я, а так как моей сестре 14 лет, документы будут оформляться на нашу маму. У нас взяли показания - откуда мы узнали о митинге, во сколько мы туда пришли, с какой целью. Меня спрашивали, как я отношусь к президенту", - рассказала она. По ее словам, ей под давлением пришлось сказать, что "президент у нас хороший, что я его уважаю". "Они (все) записали и заставили подписать. И нас отпустили. Сказали, что позже вызовут в наше районное подразделение по делам несовершеннолетних, где нас поставят на учет, а также выпишут штраф", - рассказала она.

Активистка рассказала, что один из сотрудников вел себя довольно грубо. "Относился с пренебрежением и немного жестоко разговаривал. Он говорил: "Зачем вы туда поперлись? Вас это вообще не касается, вы еще маленькие дети, не понимаете, что происходит, вами манипулируют, вы идете туда как стадо". Моей сестре говорили, что она плохая дочь [...] И она вышла оттуда вся в слезах", - сказала она. По словам участницы акции, общение велось в присутствии матери.

Активистка Марина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей тоже звонили и приглашали с 15-летней дочерью на профилактическую беседу в полицию. "Перед 23 января в родительский чат написала классная руководительница, сказала, чтоб все родители отписались, где будут их дети в 14.00 по местному времени (13.00 мск) в субботу (23 января) [...] А потом написала, чтоб мы сообщили (местонахождение детей в субботу (23 января) днем). Часть родителей отписалась в чат, а одна родительница написала, что это нарушение прав личности", - рассказала она.

По ее словам, 26 января ей позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. "Он назвал свое имя, сказал, что сейчас они приглашают на профбеседы. Назвал фамилию, имя и отчество моей дочери, сказал, где она учится, и спросил, моя ли это дочь. Я ответила, что моя. Он настойчиво приглашал прийти на профилактическую беседу по поводу участия моей дочери в акции. Мы на акции были всей семьей, с супругом и дочерью", - сказала Марина. По словам активистки, она пообещала перезвонить. "Но я не перезвонила, и идти мы никуда не собираемся. Нас-то сложно запугать [...] Но я могу представить, что обычный человек [при этом] чувствует", - сказала она.

"Кавказский узел" также писал, что астраханец и его мать, участвовавшие в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального, заподозрены в том, что ударили и оскорбили сотрудников полиции.