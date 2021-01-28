Двое участников акции в Астрахани заподозрены в избиении полицейских

28 января 2021, 13:18

Астраханец и его мать, участвовавшие в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального, заподозрены в том, что ударили и оскорбили сотрудников полиции, сообщили в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области вечером 26 января в отдел силовой структуры были доставлены по меньшей мере семь человек, которых силовики сочли причастными к протестам 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди задержанных оказались руководитель отделения партии "Парнас" Михаил Долиев и член политсовета отделения Ярослава Савина, а также астраханец Дмитрий Калинкин, который вечером 26 января гулял с беременной женой и ребенком на детской площадки у дома. Калинкин после задержания заявил, что был избит. 27 января суд признал его организатором акции и назначил 10 суток ареста. Он также оштрафован на 700 рублей за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального". В Астрахани 23 января состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера, которое не встретило противодействие силовиков. Активисты отметили ухудшение экономической ситуации в стране и ограничение гражданских свобод.

В отношении двух участников несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Астрахани возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителей власти, сообщили сегодня в следственном управлении СКР по региону.

"23 января астраханец в состоянии алкогольного опьянения и его мать, участвовавшие в несанкционированном мероприятии, нанесли сотрудникам полиции несколько ударов руками в область головы, а также оскорбили их", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По данным ведомства, подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".