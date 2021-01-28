Ярослав Савин. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".

28 января 2021, 19:41

Активист "Парнаса" в Астрахани оштрафован за поддержку Навального

Суд признал активиста астраханского отделения партии "Парнас" Ярослава Савина виновным в нарушении требований закона о митингах и назначил ему 10 000 рублей штрафа.

Как писал "Кавказский узел", Ярослава Савина забрали из дома вечером 26 января и доставили в РОВД по Кировскому району города Астрахани. В РОВД активист провел около трех часов, всё это время в дежурной части этого РОВД говорили, что Савина у них нет. На него был составлен протокол по административной статье о нарушении порядка организации или проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). 

Часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

На суде в качестве свидетелей были допрошены четыре сотрудника полиции, рассказал Ярослав Савин корреспонденту "Кавказского узла". Также в суд были предоставлены рапорты, составленные полицейскими. "При этом свидетельские показания противоречили тому, что в рапорте написано. Мне вменяется то, что я подлежу ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, в связи с тем, что нарушил статью 6 Закона о собраниях и митингах. Я стал спрашивать их, что написано в этой статье, что я конкретно нарушил, а они сами не знают. Просто, мол, митинг был несогласованный, и я нарушил статью 6. И все, больше вообще ничего не сказали", - отметил Савин. 

Активист не согласен с версией, которую озвучили в суде полицейские. "Например, один сказал, были предупреждения на митинге о том, что акция не санкционирована. На площади Ленина я никаких предупреждений не слышал. Потом сказали, что я якобы был около избиркома, но меня там не было, я не дошел до туда, и это нигде в их же материалах дела не зафиксировано. Один сотрудник сказал, что видел меня в 15.00, хотя у него же самого в рапорте написано, что в 14.00. А судья им прямо сама подсказывала. "Ну, вы, наверное, на видео видели?" - спрашивает их. Она сама подсказывала полицейским, что говорить, а потом на основании их "показаний" вынесла "решение". А полицейские даже не знали, что в рапорте написано", - озвучил свою версию Савин и заявил, что будет обжаловать сегодняшнее решение суда.  

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Двое участников акции в Астрахани заподозрены в избиении полицейских", "Аналитики оценили мотивы участников протестных акций на Юге России", "Участник акции за Навального в Астрахани арестован на 10 суток".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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