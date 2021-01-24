Почти 140 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

24 января 2021, 08:58

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт группу из 137 беженцев. Общее число жителей Нагорного Карабаха, вернувшихся домой после окончания военных действий, возросло до 50 658, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к утру 23 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских военных возросло до 50 521, 131 из них вернулись в Степанакерт за последние сутки.

Минобороны России учитывает не всех беженцев. Около 30 тысяч из них приехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

За сутки из Еревана в Степанакерт на автобусах прибыли 137 беженцев, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Всего в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев уже вернулись 50 658 человек, отметило ведомство.