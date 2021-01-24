24 января 2021, 08:58
Почти 140 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт группу из 137 беженцев. Общее число жителей Нагорного Карабаха, вернувшихся домой после окончания военных действий, возросло до 50 658, сообщило Минобороны России.
Как писал "Кавказский узел", к утру 23 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских военных возросло до 50 521, 131 из них вернулись в Степанакерт за последние сутки.
Минобороны России учитывает не всех беженцев. Около 30 тысяч из них приехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.
За сутки из Еревана в Степанакерт на автобусах прибыли 137 беженцев, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Всего в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев уже вернулись 50 658 человек, отметило ведомство.
Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об осеннем обострении карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".