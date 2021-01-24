Беженцы из Нагорного Карабаха. Фото пресс-службы Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12340385@egNews

24 января 2021, 08:58

Почти 140 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт группу из 137 беженцев. Общее число жителей Нагорного Карабаха, вернувшихся домой после окончания военных действий, возросло до 50 658, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к утру 23 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских военных возросло до 50 521, 131 из них вернулись в Степанакерт за последние сутки.

Минобороны России учитывает не всех беженцев. Около 30 тысяч из них приехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян. 

За сутки из Еревана в Степанакерт на автобусах прибыли 137 беженцев, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. Всего в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев уже вернулись 50 658 человек, отметило ведомство.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об осеннем обострении карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Тела трех солдат найдены в Нагорном Карабахе", "Карабахцы попросили миротворцев обеспечить альтернативное сообщение с Арменией", "Парламент Армении отказался обсуждать правомерность мирного соглашения".

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