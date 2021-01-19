Сочинцы пожаловались на равнодушие властей к протестам против застройки сквера

19 января 2021, 14:11

Застройщик, арендовавший в Сочи сквер с гималайскими кедрами для строительства автопарковки, огородил территорию забором, тогда как многократные обращения к властям и правоохранителям с требованием сохранить сквер остаются без ответа, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года стало известно, что на территории сквера в Центральном микрорайоне Сочи, где более полувека назад были высажены 40 гималайских кедров, чиновники и частное лицо решили обустроить парковку. Жители ближайших домов по улице Воровского и домов №25 и 35-11 по улице Островского рассказали в ноябре того же года, что о планах обустроить автопарковку узнали только после того, как сквер был огорожен двухметровым строительным забором.

Арендатор участка земли получил право на строительство автопарковки по решению апелляционного суда, хотя суд первой инстанции отказал ему в праве получить землю в аренду, сообщил 8 октября 2020 года мэр Сочи Алексей Копайгородский после жалоб горожан. Обращение в прокуратуру в связи с возможной вырубкой ценных деревьев подписали более 100 местных жителей. Их поддержал депутат Госдумы Константин Затулин, указав, что на этом же участке находится трансформаторная подстанция (ТП-449) сочинских электросетей, и строительство парковки нарушит постановление правительства о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

18 января жители домов №№ 25, 35-11 по улице Островского и №№ 18, 20, 22 по улице Воровского обнаружили возведенный на территории сквера металлический забор, о чем сообщили корреспонденту "Кавказского узла". По словам жильца многоквартирного дома №25 по улице Островского, инженера-строителя Михаила Абрамовича, в этот раз люди не успели отреагировать, потому что работы проводились ночью.

"Если раньше жители снесли их [...] сооружения, то в этот раз они вмуровали забор и залили его основание бетоном прямо у корней деревьев. Они поставили ограждение, полностью заняв всю общественную территорию. Деревья сквера - полувековые гималайские кедры - оказались за забором застройщика. Нам оставили только узкую тропинку между нашими домами для прохода к подъездам. В случае пожара либо иного ЧП проехать к дому, где я являюсь домкомом, будет просто невозможно", - рассказал Абрамович корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" днем 18 января побывала на месте сквера и убедилась, что за ограждением оказались деревья сквера и трансформаторная подстанция. Рабочие, которые заканчивали возведение забора, продемонстрировали договор аренды земельного участка, заключенный 25 декабря 2019 года на 49 лет между мэрией Сочи и 35-летним жителем города Гулькевичи Краснодарского края Михаилом Трофимовым.

Согласно договору аренды, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", местом установки забора значится несуществующий адрес "улица Островского, 53/11". На вопрос, почему рабочие решили, что дом № 25 по улице Островского является домом № 53/11, рабочие ответили, что "хозяин" им "визуально показал, где ставить забор". Сам арендатор на месте установки забора отсутствовал, а сообщить номер его телефона рабочие категорически отказались.

Руководитель пресс-службы электросетей Сочи Ирина Сальникова, комментируя факт ограждения ТП-449, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ранее компания требовала от администрации Сочи расторжения договора с арендатором земельного участка. "В связи с продолжением строительных работ в охранной зоне, представители сочинских электросетей проводят мероприятия в правовом русле по пресечению незаконных действий третьих лиц", - сказала она, пояснив, что планирует "более подробно рассмотреть данный вопрос с руководством электросетей".

Осенью 2020 года, узнав о планах застройки территории сквера, жители пяти многоквартирных домов, в которых живут около 2000 человек, обратились "во все инстанции, от главы города до президента", рассказала 18 января корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница, пенсионерка Валентина Рабатуева. "Было собрано порядка полутора тысяч подписей против застройки. В ответ мы получили одни отписки либо игнорирование", - посетовала она, добавив, что инициативная группа жителей в течение месяца безуспешно пыталась попасть на личный прием к главе города Алексею Копайгородскому.

После инцидента жителей микрорайона с представителями застройщика в ноябре 2020 года "Кавказский узел" направил запрос в прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию с застройкой сквера. Ответ был получен 30 декабря 2020 года от Алексея Копайгородского, который сообщил, что администрация города по поручению прокуратуры Сочи рассмотрела запрос. В своем ответе глава города описал многочисленные судебные тяжбы с Михаилом Трофимовым в интересах города и указал, что на основании двух решений судьи краевого суда, вынесенных в 2015 и 2019 годах в пользу Трофимова, мэрия Сочи была обязана зарегистрировать договор аренды "для эксплуатации автостоянки". При этом на просьбу предоставить копии этих решений, которые отсутствуют на сайте суда, глава города ответил отказом.

Представители инициативной группы жильцов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что обращались в Следственный комитет с заявлением, указав, в частности, на то, что в документах указан несуществующий адрес, но ответа не получили. Кроме того, по словам Михаила Абрамовича, жильцы домов не видели решений апелляционной инстанции и не были вызваны на заседания суда.

Следователям стоит проверить, нет ли в действиях судьи и чиновников признаков служебного подлога, считает юрист Роман Шикарев. "Не понимать, что в Сочи не существует адреса "Островского, 53/11" суд, мэрия и затем орган, регистрирующий договор, не могли. Не понимать, что по указанному адресу расположен сквер, а не место для парковки, вышеназванные структуры также не могли. За исправлением описки, если такая имела место быть, никто не обращался, следовательно, правоохранительные органы должны подойти к этому вопросу с позиции Уголовного кодекса, а именно статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

Жителям микрорайона юрист рекомендовал обратиться в суд в гражданском порядке с требованием восстановить им срок на обжалование решений апелляционной инстанции, которая не привлекла их в качестве третьих лиц, хотя суд обязан это делать при разрешении споров о недвижимости.