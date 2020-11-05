Сочинцы потребовали сохранить сквер в центре города

05 ноября 2020, 01:55

План обустройства парковки на территории сочинского сквера поставил под угрозу вырубки 40 гималайских кедров, пожаловались местные жители. Земельный участок не использовался по назначению пять лет, поэтому городская мэрия вправе изъять ее у арендатора через суд, пояснил юрист.

Сообщение о том, что из-за возведения новой автопарковки под угрозой оказались 40 гималайских кедра в сквере, расположенном в Центральном микрорайоне Сочи, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 24 сентября. "Это крик о помощи из города Сочи с самых центральных улиц - Воровского и Островского, 25 […] Под угрозой 40 гималайских кедров […] там пытаются сделать автостоянку", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram — на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На территории сквера в Центральном микрорайоне Сочи, где более полувека назад были высажены ценные породы деревьев, намерены обустроить парковку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» домком многоквартирного дома №25 по улице Островского, инженер-строитель Михаил Абрамович. По его словам, о планах мэрии и частного лица обустроить автопарковку местные жители узнали только после того, как сквер был загорожен двухметровым строительным забором.

«Наш микрорайон был заложен и построен в начале 1960-х годов с учетом всех градостроительных норм и правил. Более полувека назад в честь Дня победы 9 мая был заложен сквер и высажены 40 гималайских кедров. После развала СССР началась плотная застройка курорта […] у нашего дома появился магазин, различные административные здания, кафе и ларьки […] Фактически людям в центре города не осталось места не только для отдыха, но для передвижения. И вот полтора месяца назад мы узнали, что на месте нашего сквера будет парковка. Ее сооружать будет некий иногородний гражданин. Мы так же с удивлением узнали, что договор долгосрочной аренды на 49 лет с этим частным лицом заключила мэрия Сочи еще пять лет назад, даже не оповестив об этом нас, третьих лиц, права которых нарушаются грубым образом», - рассказал Абрамович.

Местные жители снесли строительный забор вокруг сквера, так как он мешал проходу людей к скверу и к их домам, рассказал житель дома по улице Воровского Павел Максимов.

«Я всю жизнь живу тут и хожу через этот сквер к своему дому от торговой галереи и даже подумать не мог, что такая наглость могла прийти кому-то в голову - уничтожить сквер ради парковки», - возмущенно заявил корреспонденту «Кавказского узла» Максимов.

В центре Сочи нет подобных зеленых насаждений, как те, которые представлены в сквере в Центральном микрорайоне, пояснил местный житель Роман Ильин. «Эти кедры - последние «живые легкие» в центре Сочи […] сколько можно уже строить парковок и других ненужных курорту объектов», - завил корреспонденту «Кавказского узла» Ильин.

«Кедры (в сквере) дают эстетику и привлекательность городу […] это вообще кощунство - приносить в жертву частной парковке сквер общего пользования», - заявил житель дома №35-11 по улице Островского Александр Горбатов.

Земля сквера передана в аренду по решению суда

Местные жители более месяца назад направили жалобу против возведения на месте сквера автопарковки в адрес прокурора края, под которым подписалось более ста человек. Однако, по словам сочинцев, ответ на это обращение они еще не получили. Они так же рассказали, что обращались к депутату Госдумы РФ Константину Забулину, который, в свою очередь, направил запрос в адрес главы Сочи.

«На участке, где планируется строительство автостоянки, 50 лет назад в честь Дня Победы жители микрорайона высадили 40 гималайских кедров. Жители уверены, что в результате данного строительства кедры погибнут. Кроме того, на земельном участке находится трансформаторная подстанция ПАО «Кубаньэнерго» Сочинских электрических сетей и строительство автостоянки нарушит постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства на особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Организация автостоянки запланирована без учета мнения жильцов микрорайона, а также без проведения общественных слушаний по данному вопросу. Жители микрорайона возмущены и просят сохранить сквер», - говорится в запросе депутата, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

В ответ на этот запрос пришло письмо от 8 октября, подписанное мэром Сочи Алексеем Копайгородским. В нем говорилось, что арендатор земли для строительства автопарковки получил эту возможность на основании решения суда, причем суд первой инстанции отказал в праве получить землю в аренду, а апелляционный суд удовлетворил это требование.

«Действия по изменению вида разрешенного использования земельного участка «для эксплуатации автостоянки» и заключению договора аренды земельного участка […] исполнены администрацией города Сочи на основании вступивших в силу решений судов», - говорится в ответе мэра Сочи, копия которого имеется в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

Кроме того, в ответе также сообщалось, что городские чиновники обследовали территорию земельного участка и не обнаружили «уничтожения/повреждения земельных насаждений». «Хозяйственная деятельность по освоению земельного участка не ведется», - сообщалось в документе.

Юрист посоветовал обратиться в суд и к следователям

Если земля не использовалась в течение трех лет по целевому назначению, то ее можно изъять по решению суда, пояснил юрист Роман Шикарев. По его словам, с таким иском необходимо обратиться городской мэрии, а местным жителям следует написать жалобу в Следком.

«Земля в Сочи на вес золота, и даже сложно подумать, что простому смертному могут вот так просто выделить пяток соток земли бесплатно, без торгов, с нарушением прав третьих лиц […] мэрия даже не удосужилась обжаловать это решение (суда). […] (Местные жители) должны написать заявление в Следственный комитет […] мэрии никто не мешает подать в суд иск о нецелевом использовании участка в течение пяти лет арендатором. По Земельному кодексу РФ, если земля не использовалась по назначению в течение трех лет, то ее обязаны изъять. Земля, судя из решений судов, не использовалась в течение пяти лет», - уточнил корреспонденту «Кавказского узла» Шикарев.

Специалисты сочинских электросетей проводят работу на территории арендованного участка, чтобы не допустить нарушений стандартов безопасности, так как рядом расположена трансформаторная подстанция, а на участке - ЛЭП, заявила руководитель пресс-служба электросетей города Ирина Сальникова.

«На прилегающем к земельному участку расположена трансформаторная подстанция-449, находящаяся на балансе Сочинского филиала «Россети Кубань». В границах арендованного земельного участка расположены, в том числе, кабельные линии электропередачи филиала. В адрес администрации города направлено официальное обращение для разъяснения действий арендатора, на что получен аргументированный ответ по данному вопросу, подтверждающий законность администрации Сочи в предоставлении земельного участка арендатору. В настоящее время специалисты филиала проводят работу по недопущению нарушения стандартов безопасности и охранной зоны объектов электросетевого хозяйства филиала со стороны арендатора территории».

Непонятно на какое количество мест планируется обустроить парковку, а ведь из этого рассчитываются строительные и пожарные СНиПы, пояснила член Союза архитекторов РФ Ирина Попова. По ее словам, в такой близости от домов - пять метров - строить парковки нельзя.

Администрация Сочи 30 октября издала постановление, согласно которому кедры отнесены к особо ценным и охраняемым деревьям наряду с другими городскими деревьями, заявил эколог Александр Зюзин. «Поэтому совершенно непонятно, как эти деревья в количестве 40 штук могут быть принесены в жертву парковке. Там построить парковку без сноса деревьев невозможно», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Зюзин.

В Управлении лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Сочи корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «разрешение на спил деревьев в зоне строительства парковки не выдавалось». Получить комментарий арендатора земли на территории сквера корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.