Мигранты из Узбекистана сочли неудобной дорогу домой через Волжский

16 января 2021, 01:55

Дорога до Волжского, откуда отправляется поезд в Ташкент, требует дополнительных затрат, мест в комнате ожидания на вокзале на всех не хватает, рассказали "Кавказскому узлу" граждане Узбекистана. Некоторые из них посетовали, что работодатели не выплатили им заработанные деньги.

Как сообщал "Кавказский узел", в город Волжский 24 сентября 2020 года привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа, в том числе на территории Ростовской области, и ждали отправки на родину после начала пандемии по коронавирусу. С этого времени отправилось уже более десяти составов с почти тысячью пассажиров в каждом. Но число желающих вернуться на родину остается большим. 12 декабря 2020 года мигранты пожаловались, что не смогли приобрести билеты. По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, в декабре были организованы два дополнительных рейса, всего же с конца сентября на родину смогли уехать более 31 тысячи мигрантов.

В Волжском мигранты жаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами. Мигранты также рассказывали, что вынуждены возвращаться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

С утра 15 января на вокзал Волжского из разных регионов России стали съезжаться трудовые мигранты, уроженцы Узбекистана. На эту дату руководство РЖД назначило последний в январе рейс в Ташкент. Из-за метели и мороза узбекские рабочие старались занять места в залах ожидания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Все они проходили паспортный контроль на входе в здание вокзала, где работали две рамки металлоискателей. На первом этаже дежурил кинолог с собакой. Сотрудник полиции ходил по залу и требовал, чтобы все граждане надевали маски и перчатки. В отдельном зале находились родители с малолетними детьми.

У кассы вокзала образовалась очередь в 11 человек. Обладатели электронных билетов получали у кассира билеты на бумажных носителях.

В очереди в кассу стояла группа граждан Узбекистана. Они рассказали, что приехали утром из Курской области на автобусе. По словам мигрантов, они трудились на предприятии плотниками и арматурщиками, а работодатель не выплатил им зарплату за два месяца.

"[Работодатель] сказал, что обанкротился из-за пандемии. Мы строительство закончили, дом сдали, а он сказал, что денег нет, так как заказчик не отдал. И мы два месяца [оставались] без денег. Русские рабочие пошли жалобу писать в прокуратуру. А нас он (работодатель) попросил не писать [заявления в прокуратуру]. Дал нам денег на дорогу. Мы купили на вокзале в Курске билеты. Вот домой едем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Азиз.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он сказал, что вместе с ним едут пять человек, все они родом из узбекских городов Маргилана и Бухары, в России работают год и проблем с работодателем раньше не было.

"Он нам и премию платил, не обманывал. А сейчас времена [настали] трудные. Обидно, конечно, домой без денег возвращаться. Но у меня племянник в Чечне работает, хвалит хозяина. К нему в следующий раз поедем все. Там рабочие руки нужны", - сказал Азиз.

В зал ожидания вошли два молодых человека. Через рамки металлоискателя уроженцы узбекского города Андижана пронесли два больших баула. Они рассказали, что приехали в Волжский из Перми, где год работали на складе. Добирались до Волжского три дня, ночевали в гостинице, сказали мигранты.

"Мы не знали, что Волжский так далеко. Хотели в Москву поехать (из Москвы идет поезд в Ташкент - Прим. "Кавказского узла"), но нам сказали, что проще на автобусе доехать до Самары, а потом в Волгоград. Мы доехали до Самары нормально. А оттуда в Волгоград – метель. В дороге встали и сутки почти стояли - пробка за городом была, потом мы застряли. Поесть негде было, в автобусе - холодно. В Волжский совсем неудобно ехать", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" двадцатитрехлетний Инглаб.

Его соотечественник Сеймур Ниязов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Волжском они хотели найти квартиру, чтобы переночевать. Но им посоветовали поселиться в дешевой гостинице за 600 рублей за ночь с человека, расположенной недалеко от вокзала, сказал он.

"Мы заселились в гостиницу и пошли покупать на вокзал билеты. Когда купили и шли обратно, нас задержали полицейские. Долго рассматривали наши паспорта, спрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Хотели нас в отделение отвести. Говорили, что могут нас на сутки задержать для выяснения. Но отпустили", - сказал Ниязов.

Мигранты пожаловались на работодателя, который последнюю зарплату выплатил им не в полном объеме. "Нам в бухгалтерии сказали, что из-за кризиса наша зарплата за декабрь (2020 года) была сокращена в два раза. Показали нам бумаги, которые мы подписали, что нас оповестили об этом. Спорить не получилось, так как мы подписали [этот приказ] не глядя", - посетовал Сеймур.

В очереди в кассу стоял 47-летний Бо Салаев, уроженец узбекского города Хорезма. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал машинистом тепловоза в Екатеринбурге. "У меня проблем с работодателем не было совсем. Меня хорошо приняли. Работал в хороших условиях, зарплата достойная. Проведаю родных и вернусь опять в Екатеринбург. Проблема только в том, что ехать в Волжский неудобно", - сказал Салаев.

Жительница Узбекисана, стоявшая в очереди, отошла от кассы с озабоченным лицом. По ее словам, кассир отказалась предоставить ей билет на бумажном носителе. "Знакомый купил билет и прислал мне фотографию (билета) в WhatsApp. А тут по фотографии не дают билет. Вот позвонила этому знакомому, он принесет сейчас билет и вопрос разрешится", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Диля Мурадова.

Она рассказала, что приехала из Воронежа, где на стройке работает ее муж, а она была домохозяйкой. По словам Мурадовой, супруг полгода назад получил российское гражданство, которого добивался пять лет. Она пояснила, что едет домой в Ташкент, чтобы помогать больной матери, на чьем попечении остались ее малолетние дети. "[В Волжский] приехала утром на автобусе. Добралась без проблем, дорога ночью была чистая [от снега]. Купила гостинцев родителям и детям - шоколадные конфеты и игрушки. Половину зарплаты мужа мы переводили в доллары и отправляли семье", - рассказала Мурадова.

В зале, где располагались родители с малолетними детьми, приезда поезда ожидала семья Уктама Морданова и Рузиварно Исмаиловой. В центре зала с другими детьми играл их младший сын. Уктам Морданов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал в Воронеже на стройке, а его супруга была уборщицей в магазине.

Старший ребенок, который остался в Узбекистане с бабушкой и дедушкой, попросил родителей приехать, рассказала Рузиварно Исмаилова.

"У нас двое сыновей. Один - с нами. Второй - с нашими родителями. Тот соскучился и требует, чтобы мы приехали. А то за год он стал забывать, как мы выглядим", - рассмеялся Морданов. По его словам, в России у них "никаких проблем не было", большую часть заработанных денег они отправляли домой. "Мои родители с ребенком остались. Им деньги отправляли. Мы еще копим на строительство дома", - пояснил глава семьи.

Он посетовал, что возвращаться домой неудобно – "в Ташкент можно попасть только через Волжский". "Нам было бы удобно из Воронежа ехать. А так лишние три тысячи рублей отдали, и времени столько ушло на эту поездку", - сказал Морданов.

Во втором зале поезд ожидали около 30 человек. Пять уроженцев Андижана обедали, сидя за низким столиком. 51-летний Бек Исмаилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его товарищи работали строителями в разных регионах - Саратове, Чечне и Дагестане. "Нам всем удобнее было бы уезжать из Ростова-на-Дону. Мы подсчитали, что за дорогу [через Волжский] переплатили в два раза. Кроме того, мы в четыре утра сюда приехали и нам поезд пришлось ждать почти сутки. А на этом вокзале нет нормальной комнаты отдыха, поэтому сидим тут и мерзнем", - возмутился он.

По словам Исмаилова, дома его ждут взрослые дочь, сын и несколько внуков. Он сказал, что большую часть заработанных в России денег собирает сыну на калым и строительство ему дома. "Немного осталось. С родителями невесты уже договорились. Скоро свадьба", - похвастался Исмаилов.

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" граждане Узбекистана рассказали, что ни в мусульманскую общину города Волжского, ни в Генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону они за помощью не обращались. Трудовые мигранты также сообщили, что причиной их отъезда был не страх перед пандемией, а иные проблемы.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Узбекистана.

Билеты на поезд до Ташкента остались нераскупленными

Вокзал Волжского располагает комнатой отдыха только на пять человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Приволжской РЖД Наталья Логутенкова. "Приоритет мы отдаем женщинам с детьми, возможности предоставить эту комнату всем нет. Залы ожидания у нас отапливаются. На этот рейс осталось больше половины непроданных билетов, так что ажиотажа, как прежде, нет", - сказала она.

К 15.00 мск 15 января из 722 мест на поезд Волжский - Ташкент в продаже оставался 401 билет на плацкартные места и 16 – на купейные, следовало из информации в терминале, расположенном на первом этаже вокзала,

Даты рейсов в Ташкент на февраль будут определены к следующей неделе, сообщила сотрудница пресс-службы.

Муфтий Волжского Абдулла Хаджи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что за прошедшие два месяца никто из трудовых мигрантов в городскую мусульманскую общину за помощью не обращался. "Люди покупают билеты заранее и приезжают к нам в город в день отправления поезда, поэтому помощь в организации ночлега и питания для них не требуется", - пояснил он.

Железнодорожный состав подали к перрону за три часа до отправления. Посадка пассажиров в вагоны проходила организованно. Поезд рейсом Волжский - Ташкент отправился в 20.50 мск 15 января.