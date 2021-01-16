Узбекские мигранты. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

16 января 2021, 01:55

Мигранты из Узбекистана сочли неудобной дорогу домой через Волжский

Дорога до Волжского, откуда отправляется поезд в Ташкент, требует дополнительных затрат, мест в комнате ожидания на вокзале на всех не хватает, рассказали "Кавказскому узлу" граждане Узбекистана. Некоторые из них посетовали, что работодатели не выплатили им заработанные деньги.

Как сообщал "Кавказский узел", в город Волжский 24 сентября 2020 года привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа, в том числе на территории Ростовской области, и ждали отправки на родину после начала пандемии по коронавирусу. С этого времени отправилось уже более десяти составов с почти тысячью пассажиров в каждом. Но число желающих вернуться на родину остается большим. 12 декабря 2020 года мигранты пожаловались, что не смогли приобрести билеты. По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, в декабре были организованы два дополнительных рейса, всего же с конца сентября на родину смогли уехать более 31 тысячи мигрантов.

В Волжском мигранты жаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами. Мигранты также рассказывали, что вынуждены возвращаться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

С утра 15 января на вокзал Волжского из разных регионов России стали съезжаться трудовые мигранты, уроженцы Узбекистана. На эту дату руководство РЖД назначило последний в январе рейс в Ташкент. Из-за метели и мороза узбекские рабочие старались занять места в залах ожидания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Все они проходили паспортный контроль на входе в здание вокзала, где работали две рамки металлоискателей. На первом этаже дежурил кинолог с собакой. Сотрудник полиции ходил по залу и требовал, чтобы все граждане надевали маски и перчатки. В отдельном зале находились родители с малолетними детьми.

У кассы вокзала образовалась очередь в 11 человек. Обладатели электронных билетов получали у кассира билеты на бумажных носителях.

В очереди в кассу стояла группа граждан Узбекистана. Они рассказали, что приехали утром из Курской области на автобусе. По словам мигрантов, они трудились на предприятии плотниками и арматурщиками, а работодатель не выплатил им зарплату за два месяца.

"[Работодатель] сказал, что обанкротился из-за пандемии. Мы строительство закончили, дом сдали, а он сказал, что денег нет, так как заказчик не отдал. И мы два месяца [оставались] без денег. Русские рабочие пошли жалобу писать в прокуратуру. А нас он (работодатель) попросил не писать [заявления в прокуратуру]. Дал нам денег на дорогу. Мы купили на вокзале в Курске билеты. Вот домой едем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Азиз.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражены в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он сказал, что вместе с ним едут пять человек, все они родом из узбекских городов Маргилана и Бухары, в России работают год и проблем с работодателем раньше не было.

"Он нам и премию платил, не обманывал. А сейчас времена [настали] трудные. Обидно, конечно, домой без денег возвращаться. Но у меня племянник в Чечне работает, хвалит хозяина. К нему в следующий раз поедем все. Там рабочие руки нужны", - сказал Азиз.

В зал ожидания вошли два молодых человека. Через рамки металлоискателя уроженцы узбекского города Андижана пронесли два больших баула. Они рассказали, что приехали в Волжский из Перми, где год работали на складе. Добирались до Волжского три дня, ночевали в гостинице, сказали мигранты.

"Мы не знали, что Волжский так далеко. Хотели в Москву поехать (из Москвы идет поезд в Ташкент - Прим. "Кавказского узла"), но нам сказали, что проще на автобусе доехать до Самары, а потом в Волгоград. Мы доехали до Самары нормально. А оттуда в Волгоград – метель. В дороге встали и сутки почти стояли - пробка за городом была, потом мы застряли. Поесть негде было, в автобусе - холодно. В Волжский совсем неудобно ехать", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" двадцатитрехлетний Инглаб.

Его соотечественник Сеймур Ниязов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Волжском они хотели найти квартиру, чтобы переночевать. Но им посоветовали поселиться в дешевой гостинице за 600 рублей за ночь с человека, расположенной недалеко от вокзала, сказал он.

"Мы заселились в гостиницу и пошли покупать на вокзал билеты. Когда купили и шли обратно, нас задержали полицейские. Долго рассматривали наши паспорта, спрашивали, кто мы, откуда, куда едем. Хотели нас в отделение отвести. Говорили, что могут нас на сутки задержать для выяснения. Но отпустили", - сказал Ниязов.

Мигранты пожаловались на работодателя, который последнюю зарплату выплатил им не в полном объеме. "Нам в бухгалтерии сказали, что из-за кризиса наша зарплата за декабрь (2020 года) была сокращена в два раза. Показали нам бумаги, которые мы подписали, что нас оповестили об этом. Спорить не получилось, так как мы подписали [этот приказ] не глядя", - посетовал Сеймур.

В очереди в кассу стоял 47-летний Бо Салаев, уроженец узбекского города Хорезма. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что  работал машинистом тепловоза в Екатеринбурге. "У меня проблем с работодателем не было совсем. Меня хорошо приняли. Работал в хороших условиях, зарплата достойная. Проведаю родных и вернусь опять в Екатеринбург. Проблема только в том, что ехать в Волжский неудобно", - сказал Салаев.

Жительница Узбекисана, стоявшая в очереди, отошла от кассы с озабоченным лицом. По ее словам, кассир отказалась предоставить ей билет на бумажном носителе. "Знакомый купил билет и прислал мне фотографию (билета) в WhatsApp. А тут по фотографии не дают билет. Вот позвонила этому знакомому, он принесет сейчас билет и вопрос разрешится", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Диля Мурадова.

Она рассказала, что приехала из Воронежа, где на стройке работает ее муж, а она была домохозяйкой. По словам Мурадовой, супруг полгода назад получил российское гражданство, которого добивался пять лет. Она пояснила, что едет домой в Ташкент, чтобы помогать больной матери, на чьем попечении остались ее малолетние дети. "[В Волжский] приехала утром на автобусе. Добралась без проблем, дорога ночью была чистая [от снега]. Купила гостинцев родителям и детям - шоколадные конфеты и игрушки. Половину зарплаты мужа мы переводили в доллары и отправляли семье", - рассказала Мурадова.

В зале, где располагались родители с малолетними детьми, приезда поезда ожидала семья Уктама Морданова и Рузиварно Исмаиловой. В центре зала с другими детьми играл их младший сын. Уктам Морданов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал в Воронеже на стройке, а его супруга была уборщицей в магазине.

Старший ребенок, который остался в Узбекистане с бабушкой и дедушкой, попросил родителей приехать, рассказала Рузиварно Исмаилова.

"У нас двое сыновей. Один - с нами. Второй - с нашими родителями. Тот соскучился и требует, чтобы мы приехали. А то за год он стал забывать, как мы выглядим", - рассмеялся Морданов. По его словам, в России у них "никаких проблем не было", большую часть заработанных денег они отправляли домой. "Мои родители с ребенком остались. Им деньги отправляли. Мы еще копим на строительство дома", - пояснил глава семьи.

Он посетовал, что возвращаться домой неудобно – "в Ташкент можно попасть только через Волжский". "Нам было бы удобно из Воронежа ехать. А так лишние три тысячи рублей отдали, и времени столько ушло на эту поездку", - сказал Морданов.

Во втором зале поезд ожидали около 30 человек. Пять уроженцев Андижана обедали, сидя за низким столиком. 51-летний Бек Исмаилов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он и его товарищи работали строителями в разных регионах - Саратове, Чечне и Дагестане. "Нам всем удобнее было бы уезжать из Ростова-на-Дону. Мы подсчитали, что за дорогу [через Волжский] переплатили в два раза. Кроме того, мы в четыре утра сюда приехали и нам поезд пришлось ждать почти сутки. А на этом вокзале нет нормальной комнаты отдыха, поэтому сидим тут и мерзнем", - возмутился он.

По словам Исмаилова, дома его ждут взрослые дочь, сын и несколько внуков. Он сказал, что большую часть заработанных в России денег собирает сыну на калым и строительство ему дома. "Немного осталось. С родителями невесты уже договорились. Скоро свадьба", - похвастался Исмаилов.

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" граждане Узбекистана рассказали, что ни в мусульманскую общину города Волжского, ни в Генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону они за помощью не обращались. Трудовые мигранты также сообщили, что причиной их отъезда был не страх перед пандемией, а иные проблемы.

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Узбекистана.

Билеты на поезд до Ташкента остались нераскупленными

Вокзал Волжского располагает комнатой отдыха только на пять человек, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Приволжской РЖД Наталья Логутенкова. "Приоритет мы отдаем женщинам с детьми, возможности предоставить эту комнату всем нет. Залы ожидания у нас отапливаются. На этот рейс осталось больше половины непроданных билетов, так что ажиотажа, как прежде, нет", - сказала она.

К 15.00 мск 15 января из 722 мест на поезд Волжский - Ташкент в продаже оставался 401 билет на плацкартные места и 16 – на купейные, следовало из информации в терминале, расположенном на первом этаже вокзала,

Даты рейсов в Ташкент на февраль будут определены к следующей неделе, сообщила  сотрудница пресс-службы.

Муфтий Волжского Абдулла Хаджи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что за прошедшие два месяца никто из трудовых мигрантов в городскую мусульманскую общину за помощью не обращался. "Люди покупают билеты заранее и приезжают к нам в город в день отправления поезда, поэтому помощь в организации ночлега и питания для них не требуется", - пояснил он.

Железнодорожный состав подали к перрону за три часа до отправления. Посадка пассажиров в вагоны проходила организованно. Поезд рейсом Волжский - Ташкент отправился в 20.50 мск 15 января.

Примечание:

"Власти Волжского установили палатки для мигрантов из Узбекистана во дворе мечети", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 января 2021, 08:49

16 января 2021, 07:35

  • Ограничения из-за коронавируса продлены в Ингушетии

    Власти Ингушетии продлили до 15 февраля введенный из-за коронавируса режим ограничений, включая запрет массовых мероприятий, а также режим самоизоляции для пожилых и жителей, страдающих хроническими заболеваниями.

16 января 2021, 06:35

16 января 2021, 04:40

16 января 2021, 03:41

  • Резкий химический запах обеспокоил волгоградцев

    Сильный запах химических выбросов в ощущался в воздухе в Красноармейском и Кировском районах Волгограда, было тяжело дышать и болела голова, сообщили жители города. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили экологи.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи