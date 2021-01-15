Жители Степанакерта почтили память жертв погромов в Баку

15 января 2021, 01:41

На поминальной службе в кафедральном храме Степанакерта прихожане помолились за упокоение жертв погромов армян в Баку. В Нагорном Карабахе порядка 30 тысяч беженцев из Азербайджана, в жилье нуждаются до 500 семей, сообщила представитель союза армянских беженцев.

13 января в соборе Покрова Пресвятой Богоматери в Степанакерте прошла литургия за упокоение невинных жертв армянских погромов в Баку в 1990 году, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель общественной организации «Арцахский союз армянских беженцев из Азербайджана» Рузанна Авакян. На церковной службе присутствовали 15 беженцев из Азербайджана, а также прихожане Армянской церкви, сказала она.

13 января 1990 года в Баку начался двухдневный погром армян, в ходе которого погибли, по разным данным, от 40 до 90 человек. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до ввода 35-тысячного армейского корпуса 20 января. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Черный январь" в Баку (1990)", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

«Мы не давали объявления, не звонили и не приглашали никого. Никто из наших властей не присутствовал на поминальной службе. Мы просто помолились и разошлись», - поделилась Авакян.

По ее словам, в Нагорном Карабахе до 30 тысяч человек зарегистрированы как беженцы из Азербайджана, в жилье нуждаются до 500 семей. «Надеюсь власти сами вспомнят о нас. Тем более, что беженцы воевали, среди них есть много раненых, погибших, без вести пропавших», - заметила Авакян.

Она рассказала, что сама является беженкой из Азербайджана. По словам Авакян, вся ее семья приехала в Нагорный Карабах, когда начались погромы в Сумгаите. В Степанакерте им предоставили временное жилье в студенческом общежитии, где они проживали до начала войны осенью 2020 года.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

По словам Авакян, во время ракетного обстрела Степанакерта в их квартиру попал снаряд, разрушив стены и уничтожив все имущество. Семья уцелела, потому что находилась в убежище, рассказала она.

Во время войны в 90-е годы при обстреле снаряд попал в эту же квартиру, поделилась она. «Тогда мы тоже все потеряли. Взяла деньги в долг, своими силами восстановила квартиру. Если посчитать то, что мы потеряли в Сумгаите, и то, что в двух карабахских войнах, то моя семья уже в третий раз должна начинать обустраивать свою жизнь с нуля», - заметила беженка.

«Сейчас правительство восстанавливает стены нашей квартиры, приводит в порядок фасад здания. А пока моя семья проживает в однокомнатном помещении. Мэрия выдала самую необходимую мебель», - рассказала Авакян. Из социальных программ семья воспользовалась только единовременной финансовой помощью в "63 + 15" драмов (в сумме порядка 140 долларов), сказала она.

23 ноября 2020 года власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 130 долларов) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении. На единовременную помощь возможно прожить лишь пару месяцев, чиновникам следует продлить выплаты и заняться созданием рабочих мест, заявили 24 декабря 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Семья Светланы Петросян до начала освободительного карабахского освободительного движения проживала в Баку. Кроме деда, бабушки и родителей, в семье было шестеро несовершеннолетних детей, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам Петросян, она отя и была ребенком, но хорошо помнит, как в их дом закидали камнями, а потом пытались туда ворваться.

«В начале от камней мы прятались в подвале нашего дома. А потом, когда появилась возможность, удалось покинуть дом, захватив только документы. В начале мы приехали в Степанакерт, а после, в 1992 году, решили обосноваться в городе Шуши (азербайджанское название - Шуша)», - рассказала она.

Карабахское движение было создано в поддержку требования армянского населения НКАО о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. 13 февраля 1988 года в 11.00 на степанакертской площади имени Ленина перед зданием обкома партии состоялся митинг трудящихся города, на котором было выдвинуто требование о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) с Арменией. 15 февраля в Степанакерте и райцентрах вновь прошли митинги и демонстрации с требованием созвать сессии Советов народных депутатов. В тот же день состоялись сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных советов, на которых были приняты решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО приняла решение ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

Петросян сказала, что в начале осенней войны 2020 года несовершеннолетние дети - ее, сестры и братьев, были отправлены в Армению. «Я и моя сестра оставались в Шуши (в начале войны), даже когда город интенсивно обстреливали с азербайджанской стороны. В Степанакерт перебрались только в первые дни ноября. Все наши мужчины воевали, потому мы не хотели их оставлять одних, ждали от них вестей. С войны не вернулся младший брат – он пропал без вести во время боев за Шуши. Мы пытались искать его, обращались за помощью к российским миротворцам, но безрезультатно», - рассказала она.

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием обострения карабахского конфликта осенью 2020 года – после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Петросян отметила, что в Шуши ее родные потеряли свои дома и квартиры. «Но мы будем продолжать жить в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и попытаемся заново начать обустраивать нашу жизнь. Мы надеемся на поддержку правительства в вопросе жилья. А пока временно проживаем на съемной квартире», - сказала беженка.

Она считает, что власти Нагорного Карабаха за прошедшие 30 лет могли бы решить проблемы всех беженцев из Азербайджана. «Мы большая семья - помогали друг другу, поддерживали. Но до сих пор есть семьи беженцев, которые продолжают жить в съемных квартирах или в общежитиях. А после войны столько семей остались без жилья, что на проблему беженцев из Азербайджана никто даже не обратит внимания», - полагает Петросян.

Она рассказала, что ее родные воспользовались программами единовременной финансовой помощи в 78 тысяч драмов, и получила 300 тысяч драмов (более 600 долларов) за потерю недвижимого имущества в результате войны.

Политолог упрекнул международное сообщество в игнорировании проблемы беженцев из Баку

Проблема армянских беженцев из Баку, Азербайджана в целом и северной части Нагорного Карабаха стала предметом политических спекуляций, сказал корреспонденту "Кавказского узла" карабахский социолог и политолог Давид Карабекян. "Посредники в урегулировании карабахского конфликта и международные организации игнорировали гуманитарный и международно-правовой аспекты проблемы армянских беженцев", - считает он.

Все это привело к повторению трагедии 1988-1993 годов в войне 2020 года, когда десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха переместились из перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов, отметил политолог.

«Международное сообщество не дало должной оценки армянским погромам в Сумгаите в феврале 1988 года, следствием чего стали погромы, фактически геноцид армян в Баку, продолжавшийся целых шесть дней – с 13 по 19 января 1990 года", - заметил Карабекян.

При этом речи «о восстановлении совокупных прав армянских беженцев, об их учете при определении статуса и границ Нагорного Карабаха не шло». «В этом немалая вина армянского и арцахского (карабахского) политического истеблишмента, их пассивности и бездействия как на переговорных площадках, так и вне их», - заявил Карабекян.

«13 января 1990 года - одна из самых трагических дат в истории армянского народа. В этот день в столице Азербайджана, Баку, начались массовые погромы армян», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в связи с 31-й годовщиной армянских погромов в Баку, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 13 января 2020 года жители Еревана почтили память жертв бакинских погромов 1990 года. В 30-ю годовщину событий беженцы из Баку рассказали "Кавказскому узлу" о погибших при погромах родственниках.