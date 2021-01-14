Пользователи соцсети раскритиковали режим самоизоляции в Дагестане

14 января 2021, 18:10

Режим самоизоляции для пожилых людей, срок действия которого продлен до конца января, не соблюдается ни высокопоставленными чиновниками, ни простыми людьми, указали пользователи Instagram. Они поспорили о том, должны ли работающие пенсионеры лишать себя заработка.

Как писал "Кавказский узел", режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем, был введен в Дагестане 3 ноября 2020 года и неоднократно продлевался.

25 ноября глава Дагестана Сергей Меликов ушел на самоизоляцию в связи с подтвердившимся тестом на COVID-19. 2 декабря он был госпитализирован, а позже переведен в московскую клинику, но продолжил работу дистанционно. После выписки из больницы Меликов назвал коронавирус главной проблемой Дагестана.

Сергей Меликов указом от 13 января продлил срок действия режима самоизоляции с 15 по 28 января, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы Дагестана.

С инициативой о продлении режима самоизоляции выступил на заседании оперативного штаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Среди причин неблагополучной эпидемиологической ситуации он назвал несоблюдение масочного режима: 62% заболевших не использовали маски. Кроме того, 23% заболевших были на поминках и свадьбах, посещали торговые центры и рынки, указано в публикации на сайте главы Дагестана от 12 января.

О продлении режима самоизоляции сообщил сегодня на своей странице в Instagram и Минздрав Дагестана. Пользователи соцсети заявили, что в действительности режим самоизоляции не соблюдается. "Кто, интересно, соблюдает? Все пожилые люди разгуливают на улице", - написал elos_v_hasavyrte. "Пожилые как работали - 65 лет и старше, - так и работают в бюджетном садике, так что не врите", - возмутился i_z_s_50.

"Хоть и продлили [режим самоизоляции], тем не менее, они продолжают работать и берут еще и подработки! Город Кизилюрт", - пожаловался is.lam3631. Пользовательница hizrievatoma57 возразила, что, находясь на самоизоляции, пожилые люди лишаются заработка. "А на что жить-то? Уже сколько они дома? Надо было под их ответственность оставить на работе", - написала она.

Пользователь соцсети sentenced_77777 отметил, что режим самоизоляции не соблюдают и высокопоставленные чиновники. "А почему тогда [глава парламента Дагестана] Хизри Шихсаидов разгуливает по городам?" - спросил он.

За час, к 18.10 мск 14 января, публикация собрала 316 "лайков" и 32 комментария. У страницы minzdravrd 144 тысячи подписчиков.

Дагестан лидирует в СКФО по уровню смертности от коронавируса - на сегодняшний день там зафиксировано 38,3 летальных случая на каждые 100 тысяч человек, указано в инфографике "Яндекса", основанной на данных правительственного сайта "Стопкоронавирус". С начала пандемии в республике умерли 1172 зараженных COVID-19. При этом многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За минувшие сутки в Дагестане зафиксирован 161 новый случай заражения COVID-19, всего активных больных в республике 2173, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".