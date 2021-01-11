Бакинские аналитики сочли надуманными опасения жителей Нрнадзора за безопасность

11 января 2021, 16:43

Азербайджанских военных близ армянского села Нрнадзор уже сменили пограничники, и сельчанам не нужно беспокоиться за свою безопасность, уверен глава организации "Военные юристы" Тельман Абилов. Граница на этом участке уже определена, готовится ее обустройство, сообщили в погранслужбе Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Армении Армен Татоян по итогам поездки в Сюникскую область 10 января сообщил, что жители села Нрнадзор не могут использовать около 200 га садов, пастбищ и пахотных земель из-за близости позиций азербайджанских вооруженных сил.

Вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы возник по итогам осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе и передачи под контроль Азербайджана "буферной зоны" вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Азербайджанских солдат близ Нрнадзора сменили пограничники

На азербайджанской границе находятся не военные, а пограничники, и они не несут угрозы жителям Армении, уверен глава азербайджанской неправительственной организации "Военные юристы" Тельман Абилов.

"Между двумя странами проводится размежевание границы по картам советского времени с использованием GPS. Каждая сторона ответственная за охрану собственных рубежей. И азербайджанские силовики также находятся там для охраны собственной границы. Перед ними не стоят задачи какого-либо наступательного характера. Тем более, что в последние дни на границе Азербайджана с Арменией в Зангиланском и Губадлинском районе военных уже сменили пограничные войска. Очень скоро там будет создана соответствующая пограничная инфраструктура", - пояснил Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, недовольство жителей Нрнадзора связано с тем, что с 1993 года линии границы не было, и армянские сельчане "для создания инфраструктуры и сельскохозяйственной деятельности заходили на азербайджанскую сторону".

"Теперь, естественно, пахотные земли, пастбища на азербайджанской стороне не будут доступны для армянских жителей. Но на своей стороне армянское население сможет заниматься своими делами, и нахождение азербайджанских пограничников поблизости не может представлять для них угрозы. Тем более, что с противоположной стороны линию границы охраняют армянские и российскими пограничники. Поэтому утверждения о том, что азербайджанские военные представляют угрозу сельскому населению - не более, чем «политические спекуляции»", - подчеркнул Тельман Абилов.

Нувади находится в шести-семи километрах от нынешней границы, но пахотные земли и пастбища сельчан, возможно, находятся в непосредственной близости от азербайджанских постов, не исключил Абилов.

Азербайджанские военные в декабре 2020 года заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении - Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Под контроль Баку перешла и дорога Капан - Агарак, в результате жители трех сел оказались в фактической изоляции. Армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан. В январе азербайджанская сторона настояла на выселении жителей восточной части села Шурнух, которая расположена за трассой Горис - Капан. Армянские власти пообещали построить новые дома 12 семьям, оставшимся без крова.

Выходец из Нрнадзора напомнил об азербайджанском прошлом села

Село Нрнадзор до 1929 года входило в состав Азербайджана и называлось Нувади, вплоть до 1991 его население оставалось преимущественно азербайджанским, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" выходец из этого населенного пункта, бывший депутат парламента Азербайджана и бывший главный редактор печатного органа правящей партии "Ени Азербайджан" Алгыш Мусаев.

"Село Нувади до 1929 года входило в состав Зангиланского района. В 1929 году Закавказский краевой комитет ВКП(б) принял решение о передаче этого села и еще двух сел, Тугут и Эрнезир, в подчинение Армении. Однако правовая основа под это решение была принята только в 1969 году, когда оно было утверждено верховными советами Азербайджана и Армении. Но население оставалось азербайджанским. В 1988 году азербайджанцы были полностью депортированы из Армении. Единственным селом, где азербайджанцы оставались, было Нувади, несмотря на постоянные угрозы вооруженных националистических групп. Поскольку оно находилось на границе с Ираном, для защиты населения в Нувади были введены пограничные войска КГБ СССР. Однако в начале августе 1991 года военных убрали из села под предлогом того, что среди солдат были распространены вши. После этого население осталось беззащитным, и аксакалы приняли решение перебраться в Зангиланский район Азербайджана. В течение одной ночи покинули село", - рассказал Алгыш Мусаев.

Последние полгода перед бегством нювадинцев село не обстреливалось. По село охранялось внутренними войсками, МВД Армении неоднократно предлагало жителям Нювади не покидать село и восстановить фактически прерванные отношения с армянскими властями. Для охраны Нювади предлагалось выделить группу жителей села, которым были бы выданы автоматы. Но эти призывы не нашли поддержки у жителей Нювади, указано в публикации Правозащитного центра "Мемориал" от 2 декабря 1991 года.

Нувади, располагавшееся в шести-семи километрах от границы с Азербайджанской ССР, было самым крупным в Мегринском районе Армении, отметил он. "Население около трех тысяч человек, а хозяйство составляло более трети в общей экономике района. Все наши пахотные земли и пастбища в то время были на административной территории Армянской ССР. Но впоследствии, после того, как был оккупирован Зангиланский район, возможно, новые жители Нувади использовали в хозяйственных целях и азербайджанские территории", - предположил Мусаев.

В Государственной пограничной службе Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о передаче охраны границы с Арменией в Зангиланском и Губадлинском районе этому ведомству и планах обустройстве пограничной инфраструктуры на этом участке. Под охрану взяты международно признанные границы Азербайджанской республики, подчеркнули в ведомстве.

По словам источника "Кавказского узла" в погранслужбе, в Лачинском и Кельбаджарском районах границу с Арменией по-прежнему охраняют войска Минобороны.