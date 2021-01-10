Умер чеченский публицист Ризван Ибрагимов

10 января 2021, 12:44

Скончался публицист и писатель Ризван Ибрагимов, который подвергся в Чечне уголовному преследованию по обвинению в экстремизме после критики со стороны властей республики.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2016 года суд в Чечне признал несколько книг Ризвана Ибрагимова экстремистскими, сам публицист стал фигурантом уголовного дела. На процессе он заявил, что был похищен силовиками в апреле 2016 года, после чего подвергся пыткам электротоком, а последовавшую после этого встречу с Рамзаном Кадыровым назвал "публичным унижением". Публицист утверждал, что его уголовное преследование инициировано руководством силовых структур Чечни. 20 июня 2017 года суд приговорил Ибрагимова к 2,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в экстремизме. 16 декабря 2020 года Ибрагимов сообщил, что кассационный суд в Пятигорске отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Книги Ризвана Ибрагимова и другого публициста, Асламбека Дидиева, подвергались критике со стороны чеченских богословов и властей Чечни и были изъяты из магазинов республики. Дидиев покинул Чечню после принуждения к публичному раскаянию, а в отношении Ибрагимова было возбуждено уголовное дело. Ибрагимов и Дидиев в своих произведениях рассуждали о происхождении народов. Опрошенные "Кавказским узлом" историки критически оценили научную ценность работ Ибрагимова, заявив, что преследование властями автора принесло ему больше популярности, чем сами его книги, при этом другие авторы в Чечне увидели на примере Ибрагимова "границы дозволенного".

О смерти Ризвана Ибрагимова журналистка из Грозного Таус Серганова сообщила в ночь на 10 января на своей странице в Facebook. "Ошеломлена печальной вестью о кончине Ризвана Ибрагимова. Хотя к череде подобных новостей мы уже привыкаем. Привыкли. Но Ризван у меня вызывал стойкое ощущение постоянства и силы. Как сама Жизнь. Мы с ним "по-человечески" познакомились во время интервью после всем известной истории. На все мои вопросы он ответил прямо. Без попыток обойти углы и даже детали. И уже я стала беспокоиться за него, а не наоборот, как бывало обычно с моими интервьюерами. Публикация вышла без всяких купюр. Он сам так захотел. Мы и после периодически общались. Я уважала его за многие качества. И самое главное - за прямоту. За способность говорить правду в лицо. И врагу, и другу", - написала она.

По состоянию на 12.40 мск, под публикацией Таус Сергановой размещено 124 комментария, большинство из них на чеченском языке. Среди тех, кто прокомментировал сообщение на русском языке, - председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. "Я с ним вживую познакомился на процессе Оюба [Титиева]. Очень жалко. Среди картонных декораций Ризван был редкий живой человек", - написал правозащитник.

О смерти Ибрагимова сообщил 9 января на своей странице в Facebook и пользователь Zahar Samhan, в профиле которого местом работы указана коллегия адвокатов "Самханов и партнеры". "Ушёл из жизни писатель, мыслитель, историк и краевед Ризван Ибрагимов. Подробностей мы пока не знаем, но эта весть, я знаю, у очень многих вызвала боль и горечь в сердцах и в сознании. В последние годы он очень много работал над историей своего народа, выдвигая и обосновывая новый взгляд на понимание нашего бытия, не у всех это вызывало положительную реакцию, а зачастую становилось проблемой для него, но, несмотря на это, все без исключения считали его труды интересными и заслуживающими внимания и изучения. Как бы там ни было, одно мы можем сказать точно: Ризван был искренен, он был честен, он был очень мужественным, набожным и бесконечно добрым человеком", - написал юрист.

К 12.40 мск 10 января публикация собрала 268 комментариев, большинство из них также на чеченском языке. Юрист Тимур Идалов в своем комментарии поинтересовался причиной смерти Ибрагимова. "Натерпелся он, конечно, от этой неправосудной системы и боролся с нею с упорством и бесстрашием. Какова причина смерти?? Поделитесь, кто знает", - написал он. Ответы на этот вопрос, по состоянию на 12.40 мск, в комментариях не опубликованы.

Напомним, Ризван Ибрагимов неоднократно комментировал для "Кавказского узла" ситуацию с нарушением прав человека в Чечне. Так, в августе 2019 года он подтвердил, что в республике существует негласная система принуждения к посещению матчей футбольного клуба "Ахмат". "Принуждение под угрозой увольнения к участию в митингах, матчах "Ахмата" и других мероприятиях, где требуются массы людей, является обычной практикой. Знаю об этом, поскольку жертвами такого принуждения были члены моей семьи и знакомые", - рассказал тогда публицист.

В августе 2020 года Ризван Ибрагимов выразил возмущение тем, что Рамзан Кадыров игнорирует введенный для жителей республики масочный режим. Подобное поведение обычно для главы Чечни, отметил тогда Ибрагимов. "Население страны разделено на две части: первая – немногочисленная верхушка, присвоившая себе право быть элитой, и остальные", – сказал публицист.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".