Акция родных Инала Джабиева в Цхинвале продолжается 37-й день

09 января 2021, 00:18

Пользователи соцсети призвали поддержать мать умершего после допроса в полиции Инала Джабиева, которая более пяти недель проводит акцию на площади в столице Южной Осетии, требуя наказать виновных в гибели сына.

Как писал "Кавказский узел", круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева, проходит на центральной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года. Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родственники Джабиева и поддерживающие их активисты требуют наказания для виновных в его смерти. Активистка Инара Габараева сообщила, что ей угрожают административным наказанием в связи с участием в акции близких Джабиева. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов осудил поведение матери Джабиева, сравнив его историю с ситуацией в семье Цкаевых. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери владикавказца.

Журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров ранее указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Родные Инала Джабиева 37-й день проводят акцию протеста в Цхинвале. "Второй месяц на Театральной площади Цхинвала проходит акция протеста семьи и родственников Инала Джабиева", - говорится в сообщении в группе chp_tskhinval в соцсети Instagram. Сообщество насчитывает 58,1 тысячи подписчиков. По данным на 23.55 мск 8 января пользователи соцсети оставили под постом 1236 отметок "нравится" и 66 комментариев.

Большинство из них призвали поддержать мать умершего Майю Джабиеву.

"Второй месяц и более она оплакивает сына (Инала Джабиева), а наши именитые пьют и веселятся", - написала kabisova_zarema.

"Пожалейте Инала семью", - призвал felaparsiev.

Авторы комментариев предположили, что, если бы участников акции стало больше, они быстрее бы добились выполнения своих требований.

"Для протеста людей маловато, больше надо. Может, тогда сдвиг будет", - считает zema__cocs__.

"Неужели кто-то дома сидит со своими детьми в тепле? Почему не выйти и не поддержать эту бедную семью?" - возмутилась bagaevazamira512.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что за смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.