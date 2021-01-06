Карабахские спасатели обнаружили тела 13 человек за двое суток

06 января 2021, 16:29

С начала поисковых работ на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, спасатели нашли тела 1188 погибших, среди них есть и гражданские лица, сообщил сегодня представитель службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", за время поисковых работ в местах боев на территории непризнанной республики найдены тела 3360 солдат, сообщила сегодня служба ЧС Нагорного Карабаха. Сотрудники карабахской службы по чрезвычайным ситуациям нашли и вывезли из зоны конфликта тела 1194 погибших, сообщил 4 января руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Унан Тадевосян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября вступило в силу мирное соглашение, по условиям которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта, называемом в Азербайджане Отечественной войной, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

На территории Матагиса (Мадагиз, азербайджанское название - Суговушан) обнаружены тела четырех военнослужащих, сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Сегодня поисковые работы продолжаются в направлении Талис-Матагис", - цитирует его "Sputnik Армения".

Еще две поисковые группы работают в Гадруте и по направлению Физули (армянское название - Варанда) - Гадрут. C начала поисковых работ на территориях, контролируемых властями Азербайджана, обнаружены останки 1188 погибших, среди которых есть и тела мирных жителей, привело сегодня слова Тадевосяна издание News.Am.

Поисковики нашли в местах боев в Нагорном Карабахе девять тел погибших, сообщила сегодня служба ЧС непризнанной республики. "4 января на направлении Мехакаван (Джебраил) – Гадрут были найдены девять тел, среди которых три гражданских лица – две женщины и один мужчина", – привел 5 января "Sputnik Армения" сообщение ведомства.

Напомним, 11-12 декабря 2020 года в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар). Российские миротворцы помогли армянским военным выйти из окружения, сообщило Минобороны Армении, однако омбудсмен Нагорного Карабаха заявил, что судьба 73 военнослужащих неизвестна. Позднее на армянских позициях у этих сел были обнаружены тела девяти солдат. 24 декабря 2020 года стало известно, что родственники армянских солдат, попавших в плен во время боестолкновения в Гадрутском районе, обратились к российским миротворцам с просьбой помочь в их освобождении.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе размещена на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"