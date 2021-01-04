Танк и автомобиль, подбитые азербайджанской армией в ноябре 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

04 января 2021, 13:50

Карабахские поисковики нашли тела 20 погибших близ Гадрута и Джабраила

Спасатели Нагорного Карабаха за сутки нашли тела 19 солдат и одного мирного жителя. За полтора месяца поисков обнаружены 1194 тела погибших в ходе осеннего обострения конфликта, сообщил сегодня представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские поисковики продолжают поиск останков погибших в ходе осенних боев 2020 года. Параллельно ведется сбор сведений о пропавших без вести. На специально созданную горячую линию к 4 января были приняты 559 обращений, они переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

3 января поиски тел велись в районе городов Гадрут и Джабраил, которые по итогам осеннего обострения конфликта перешли под контроль Азербайджана. Там были обнаружены тела 19 солдат и одного мирного жителя, сообщил глава отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он уточнил, что с начала поисков, то есть с 13 ноября 2020 года, по 2 января включительно были найдены останки 1175 военнослужащих и мирных жителей, передал сегодня "Sputnik Армения". Таким образом, общее число обнаруженных тел достигло 1194.

Тела солдат были найдены на оборонительной линии село Кармракуч – город Гадрут. Мирный житель, тело которого также было найдено 3 января – пожилой мужчина. "Тело было обнаружено на территории села Кармракуч Гадрутского района. Должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы понять, получил ли этот человек смертельное осколочное ранение или был убит турками (азербайджанскими военными. – Прим. "Кавказского узла"). Тело было найдено в долине", – процитировал сегодня Тадевосяна News.

По словам Тадевосяна, поиски тел погибших в районе Гадрута, Джабраила и Кармракуча продолжаются и сегодня, указано в публикации.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября вступило в силу мирное соглашение, по условиям которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта, называемом в Азербайджане Отечественной войной, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

До завершения поисковых работ официальные данные о погибших с армянской стороны солдат остаются неполными. Минздрав Армении 1 января отчитался о проведении судебно-медицинской экспертизы останков 3330 погибших. При этом сотни найденных тел остаются неопознанными, проводятся генетические экспертизы. Минобороны Нагорного Карабаха последний раз озвучивало данные о потерях 12 декабря 2020 года – тогда сообщалось о 1815 погибших военнослужащих Армии обороны. Минобороны Азербайджана ранее опубликовало список из 2723 имен военнослужащих, погибших осенью в зоне карабахского конфликта.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе размещена на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Озвучены детали расследования дела о сбитом в Армении Ми-24", "Карабахские саперы отчитались о разминировании Степанакерта на 80%", "Губернатор Сюника сообщил о размещении армянских и российских пограничников у села Шурнух".

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