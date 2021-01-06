Пять человек задержаны в связи с поджогами лесов в Сочи

06 января 2021, 03:46

Все пожары в Сочи с конца прошлого года произошли по вине людей, пять человек задержаны, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 декабря на 1 января спасатели сообщили о крупном лесном пожаре в Хостинском районе Сочи. Утром 1 января региональное МЧС заявило, что его причиной стал запуск фейерверков. 5 января пожарные все еще продолжали тушить пожары на Кубани.

Пять человек задержаны в Сочи по подозрению в поджоге леса. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, с конца прошлого года ликвидировано уже восемь очагов возгорания в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. "Причины всех пожаров на территории курорта - человеческий фактор. Пятерых поджигателей уже нашли, с ними сейчас работают следственные органы", - приводит слова Копайгородского 5 января "Югополис".

По данным на вечер 5 января в Национальном парке Сочи остался один очаг возгорания - в районе села Варваровка, информирует "Живая Кубань".

Жители Сочи опубликовали на сайте Change.org 2 января петицию против свободной продажи петард и салютов. Автор петиции Елена Мефёд призвала "запретить салюты частных лиц и их свободную продажу". По данным на 04.50 мск сегодня, 6 января петиция набрала 1571 подпись. Некоторые из подписантов поделились своим мнением по поводу фейерверков.

"Надо четко определить возможные для этого зоны в городе и за его пределами. Может, заменить сказочным лазерным шоу на тех же горах, чтобы всему городу было видно", - предложила Маргарита Гордеева.

"Давно пора прекратить это сомнительное удовольствие, наносящее один только вред!" - считает Дмитрий Самойлов.