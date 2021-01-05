Петиция с требованием запретить фейерверки в Сочи набрала свыше 1200 подписей

05 января 2021, 10:45

Петиция против свободной продажи петард и салютов в Сочи за три дня набрала 1203 подписи. Тушение природных пожаров на Кубани продолжается пятые сутки.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 31 декабря на 1 января спасатели сообщили о крупном лесном пожаре в Хостинском районе Сочи. Утром 1 января региональное МЧС заявило, что его причиной стал запуск фейерверков. Из-за труднодоступной местности пожарные добирались до очага возгорания пешком, к утру 2 января площадь огня достигла 5,5 гектара, указала мэрия Сочи. К вечеру 2 января на территории Кубани было зафиксировано шесть природных пожаров общей площадью около 1000 квадратных метров. 3 января лесной пожар в Хостинском районе, начавшийся после фейерверка, был локализован. Жители Сочи призвали власти запретить фейерверки.

Петиция против свободной продажи петард и салютов, опубликованная на сайте Change.org 2 января, к 22.35 мск 3 января собрала 191 подпись. Ее автор Елена Мефёд утверждает, что пиротехника наносит вред нервной системе людей и животных и может привести к большому ущербу для экологии. "Салюты и петарды становятся причиной огромного количества пожаров, что наносит непоправимый ущерб окружающей среде и природе!" - сказано в обращении, адресованном администрации Сочи и губернатору Краснодарского края.

Сегодня к 10.40 мск петиция на Change.org с требованием запретить продажу петард и салютов и их использования частными лицами собрала 1191 подпись.

Ликвидация природных пожаров на Кубани продолжается пятые сутки. "По состоянию на утро вторника, на территории Сочи действует два очага возгорания лесной подстилки - близ населенных пунктов Пластунка (Хостинский район) и Дагомыс (Лазаревский район)", цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю "Интерфакс".

Кроме того, по данным ведомства, природный пожар произошел вечером 4 января в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе. Там загорелась сухая трава. Пожар был потушен на площади 250 квадратных метров, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.