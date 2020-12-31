Муфтият Дагестана разрешил мусульманам поздравления с Новым годом

31 декабря 2020, 19:47

Мусульманин может поздравлять других с Новым годом и даже с Рождеством Христовым, но должен подбирать для этого формат, не нарушающий исламских норм, постановил отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана. В схожем ключе высказался о праздновании Нового года муфтий России. Авторы комментариев в соцсети назвали духовных лидеров с подобными взглядами ответственными за заблуждения мусульман со слабой верой.

Среди жителей мусульманских регионов Северного Кавказа есть как сторонники, так и противники празднования Нового года. Так, жители Чечни критиковали участников новогодних празднований, подчеркивая, что Новый год - не мусульманский праздник, и к тому же отмечается в годовщину штурма Грозного федеральными войсками. Пользователи Instagram призывали чиновников не тратить бюджетные деньги на празднование Нового года и критиковали их за установленную возле грозненской мечети елку.

В начале января 2020 года общественный резонанс вызвали танцы юношей и девушек из Дагестана у новогодней елки в Грозном. Пользователи соцсети осудили танцующих за нарушение чеченских и в целом мусульманских норм поведения, а также зрителей, которые не остановили танцующих.

В Дагестане в 2012 году разгорелась дискуссия по поводу празднования начала года. Часть жителей республики заявили, что планируют праздновать Новый год и не видят в этом ничего плохого. Другие назвали Новый год языческим праздником, который не должен отмечаться мусульманами. В республике также распространялись листовки и буклеты с призывами не отмечать Новый год.

Традиция отмечать Новый год стала на Северном Кавказе предметом "жарких баталий" с участием властей, духовенства и общественности, отмечает в своем блоге на "Кавказском узле" старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева.

Среди мусульманского духовенства нет единогласной позиции по поводу того, насколько позволительно мусульманам участвовать в праздновании Нового года. Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в этом году призвал мусульман радоваться вместе с представителями других конфессий, в том числе с празднующими Рождество Христово.

"У нас с христианами один Бог, просто называем мы его по-разному [...].В целом рекомендации для верующих в Новый год такие: спиртное не употреблять, как и в другие дни года, не буянить и молиться, чтобы эпидемия закончилась", — процитировало Таджуддина РИА "Новости".

Отдел фетв Духовного управления мусульман Дагестана положительно ответил на вопрос верующих, можно ли поздравлять мусульманина или иноверца с Новым годом. "Поздравлять мусульман и иноверцев с наступлением Нового года и другими нерелигиозными государственными праздниками дозволено", - говорится в публикации от 25 декабря на странице отдела фетв дагестанского муфтията в Instagram.

В некоторых случаях поздравлять иноверцев даже желательно - если, например, человек проявляет интерес к исламу, отмечается в публикации представителей ДУМ Дагестана. Они не исключили и возможности для мусульманина поздравить верующих другой религии с их религиозными праздниками, "но не в такой форме, которая бы одобряла практику или убеждения, противоречащие и чуждые Исламу".

Имам Мемориальной мечети Москвы Шамиль Аляутдинов считает, что мусульмане могут не только поздравлять других с Новым годом, но и принимать участие в праздновании. Тех, кто отказывается от этого и называет праздник языческим, имам назвал "невежами". "В реалиях современной России – это просто светский семейный праздник, не имеющий никакого отношения ни к язычеству, ни к какой-либо из религий. Запрещать его – это значит не знать, как выводится хукм в исламе, как дается богословское заключение", – говорит Аляутдинов в видеоролике, опубликованном 14 декабря на YouTube-канале tvumma.

Но не все представители мусульманского духовенства в России занимают столь же терпимую позицию к новогодним празднованиям. Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин считает что если у мусульман "есть силы предотвратить справление подобных праздников" в их семьях, они должны это сделать, потому что эти праздники не относятся к мусульманам. "Люди на уши весь мир поднимают из-за этого праздника, за целый месяц пытаются подготовиться, но когда бывают мусульманские праздники, проводят их очень скромно", - сказал муфтий Татарстана в видеоролике "Новый год - харам (запретное для мусульман. - Прим. "Кавказского узла")?", опубликованном сегодня на YouTube-канале Nur.

Пользователи YouTube в комментариях к ролику на канале Nur, где была представлена и позиция муфтия Татарстана, и позиция имама Шамиля Аляутдинова, в основном поддержали более жесткую по отношению к Новому году позицию. "Мусульманин должен знать, я лично знаю, что это не мой праздник", - заявил Файзулло Сафаров. Его комментарий стал одним из самых популярных и набрал 115 "лайков".

Высказывания московского имама вызвали возмущение многих пользователей. "Аляутдинов ведет в заблуждение слабых мусульман, не ведитесь на его заблуждение на счет Нового года", - призвал Алик Маджидов. “О, те имамы, которые говорят, что Новый год дозволен, бойтесь Аллаха Всевышнего, за все свои слова вы будете отвечать”, - написал Jovid Gafurov. "Заблуждают людей еще хуже и толкают в грех!” - заявил Имран Загиров. “Опять вводят людей в заблуждение, - высказалась dzhamila shafikova.